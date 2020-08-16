Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

«Хлопковая крепость» Памуккале. Вы полюбуетесь его минеральными травертинами и услышите об их формировании. Увидите 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 °C. А также на территории комплекса сможете искупаться в бассейнах Карахаит и Клеопатры с полезной минеральной водой.
Древний Иераполис. Вы познакомитесь с историей города и династии царей-основателей, а также осмотрите основные достопримечательности, сохранившиеся до наших дней: некрополь, античный театр, мартирий Св. Филиппа и храм Апполона. Кроме того, встретите руины древних бань и других эллинистических памятников.
По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов (текстиль; кожаные изделия; винный погреб; фабрика изделий из оникса). Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.