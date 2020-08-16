Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Групповая экскурсия в Памуккале

Увидеть неземные водоемы-каскады, знаменитые источники и античный город

4
1 отзыв
Из Аланьи вы отправитесь на автобусе к знаменитым источникам Памуккале и древнему Иераполису.

В группе до 40 человек вы осмотрите белоснежные террасы, познакомитесь с процессом природного творчества, при желании искупаетесь в бассейне и узнаете самые важные факты из истории античного города-предшественника Памуккале.
Групповая экскурсия в Памуккале
Групповая экскурсия в Памуккале
Групповая экскурсия в Памуккале
Групповая экскурсия в Памуккале

Что вас ожидает

«Хлопковая крепость» Памуккале. Вы полюбуетесь его минеральными травертинами и услышите об их формировании. Увидите 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 °C. А также на территории комплекса сможете искупаться в бассейнах Карахаит и Клеопатры с полезной минеральной водой.

Древний Иераполис. Вы познакомитесь с историей города и династии царей-основателей, а также осмотрите основные достопримечательности, сохранившиеся до наших дней: некрополь, античный театр, мартирий Св. Филиппа и храм Апполона. Кроме того, встретите руины древних бань и других эллинистических памятников.

По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов (текстиль; кожаные изделия; винный погреб; фабрика изделий из оникса). Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из моей команды профессиональных гидов
  • Будьте готовы к долгой дороге (до 20 часов). В Памуккале вы проведёте до 3 часов от времени поездки.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт, входной билет на травертины Памуккале, античный город Иераполис, обед, ужин
  • Оплачивается дополнительно: напитки, купание (по желанию, билет — 100 лир) в термальном бассейне Карахаит (источник красной воды) и бассейне Клеопатры (по желанию, билет — 100 лир + 5 лир за ключ от шкафчика, где можно оставить вещи)
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля
Время проведения: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 04:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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1 реальный отзыв

Ольга
16 авг 2020
Сама по себе поездка - прекрасна, Памуккале - уникальное место, в которое обязательно стоит поехать, но у нас был очень неинтересный гид Мария, которая кроме того, что она замужем за турком и шуток за 100 ничего не рассказала, минут 5 только читала с листа текст, как инфосправку, даже забыла карту Памуккале раздать перед посещением, уже отдала зачем-то по возвращению в автобус, зато знатно провозила по всем магазинам и фабрикам.
Дорога сложная и длинная, мы были почти сутки в пути. К организаторам экскурсии вопросов нет - все четко спланировано, спасибо!

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