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На яхте по Средиземному морю

4.9
8 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Аланьи
Морской круиз во время отдыха в Турции — обязательный пункт в программе.

С яхты можно рассмотреть побережье с другого ракурса и открыть интересные места.

Грот со светящимися утесами, пещеры пиратов и любви… А купание в море 🌊 не с пляжа, а с корабля дарит соврешенно новые эмоции.

Вас ждут две остановки для купания и пенная вечеринка на борту яхты!
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $35 за человека

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На яхте по Средиземному морю
На яхте по Средиземному морю

Что вы увидите

  • Экскурсия на Яхте

Экскурсионная программа:

  • Сбор туристов из всех отелей по регионам;
  • Прибытие в порт Алании;
  • 10:15 — отправление с порта Алании;
  • Остановка недалеко от судоверфи Алании для купания;
  • Остановка для фотографии 📸 возле пещер пиратов, любви и Фосфорлу (со светящимися утесами);
  • Разные анимации и пенная дискотека;
  • Обед на яхте;
  • Остановка в бухте Улаш для купания;
  • 15:30-16:00 — прибытие в порт Алании;
  • 16:00-17:00 — возвращение в отели.
Важная информация
  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
  • Трансфер (мы забираем вас из вашего отеля и обратно отвозим в ваш отель)
  • Aвтобус с кондиционером
  • Обед
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Безлимитные напитки(пиво, вино, кола, фанта, вода).
Что не входит
  • Напитки во время экскурсии
  • Любые личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
На яхте по Средиземному морю
На яхте по Средиземному морю
На яхте по Средиземному морю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
Насиб С.
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8 отзывов оставили туристы

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