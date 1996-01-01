Насиб С. – Гид из Аланьи

Морской круиз во время отдыха в Турции — обязательный пункт в программе.



С яхты можно рассмотреть побережье с другого ракурса и открыть интересные места.



Грот со светящимися утесами, пещеры пиратов и любви… А купание в море 🌊 не с пляжа, а с корабля дарит соврешенно новые эмоции.



Вас ждут две остановки для купания и пенная вечеринка на борту яхты!