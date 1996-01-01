Остановка недалеко от судоверфи Алании для купания;
Остановка для фотографии 📸 возле пещер пиратов, любви и Фосфорлу (со светящимися утесами);
Разные анимации и пенная дискотека;
Обед на яхте;
Остановка в бухте Улаш для купания;
15:30-16:00 — прибытие в порт Алании;
16:00-17:00 — возвращение в отели.
Важная информация
Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
Трансфер (мы забираем вас из вашего отеля и обратно отвозим в ваш отель)