24 отзыва оставили туристы

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На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи

Приятная морская прогулка, купание в открытом море и пенная вечеринка

4.3
24 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Аланьи
Небольшое путешествие на яхте 🛥️ в духе свободолюбивых пиратов подарит вам несколько приятных часов релакса и приключенческого настроения.

Вы позагораете, искупаетесь в открытом море 🌊 и посмотрите с берега на достопримечательности 🏛️ Аланьи.

На борту вас будет ждать обед и развлечения для взрослых и детей.

А в завершение — пенная вечеринка.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • €16 за человека

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На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи
На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи

Что вас ожидает

Морское приключение
Из порта Аланьи вы отправитесь кататься на пиратской яхте 🛥️ вдоль берегов города. По пути вы увидите Пещеры Пиратов и Пещеру Влюбленных, символ Аланьи — Красную башню (Кызыл Куле), единственную сохранившуюся сельджукскую крепость, самый лучший пляж 🏖️ города — пляж Клеопатры и красивый Улаш у подножия горы ⛰️. Если повезет — заметите очаровательных дельфинов 🐬 и морских черепах, проплывающих рядышком. Во время плавания вам будет предложен сытный обед.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, обед на яхте, безалкогольные напитки (Кола, Фанта, Спрайт, вода)
  • Оплачивается дополнительно: алкогольные напитки, мороженое, фото (по желанию)
  • Что взять с собой: фотоаппарат, солнцезащитный крем, головной убор, купальный костюм, полотенце
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи
На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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24 отзыва оставили туристы

12 сентября 2020
Трансфер вовремя, экскурсия интересная для детей хорошо) посоветовала бы не продавать алкоголь на корабле. все таки ориентация на детский отдых. не хотелось смотреть на пьяных англичан.
3 сентября 2020
Замечательная экскурсия за свою стоимость. Красивые виды, шикарный капитан, здоровья и процветания команде ) приятно удивило достаточное количество туалетов на борту, все чистое, в хорошем исправном состоянии, душ, спасательные жилеты, попить, поесть, купить доп. товары, сфотографироваться - все в наличии!. Из того, что хотелось бы улучшить... скорее в качестве рекомендации: а) предусмотреть специальные места для курения. В России курение в общественных местах запрещено. Не знаю, насколько это соблюдается в других городах, но в Москве не курят в кафе, общественном транспорте, на остановке и так далее, тем более при детях. Никто не имеем права наносить вред моему здоровью и здоровью моих детей, особенно на отдыхе и в период пандемии коронавируса. Это правда выглядит редкой дикостью, когда ребёнок спит у меня на руках, а рядом Компания из пяти человек закуривает и дышит мне в лицо. Сегодня нам «особенно повезло» - курили практически за каждым столиком в больших количествах, моим детям 4 и 6 лет, я категорически против того, чтобы они дышали этой дрянью. Тем более когда это происходит на корабле, когда скрыться практически некуда и ты вынужден чувствовать себя «никотиновым заложником»... это правда ужасно, б) замечательный обед для взрослых, но совершенно не подходит для маленьких детей - они просто не едят (наши точно:) кашу в томатном соусе,, салат из капусты с уксусом и перченную курицу. Гораздо практичнее и приятнее приготовить любые макаронные изделия и предложить соус отдельно. Все останутся сыты и голодные дети не будут выносить мозг своим уставшим родителям. В принципе мы перестраховались и прихватили всякие снэки из отеля, поэтому все прошло не так болезненно в) пожалуйста, повеселее :) я знаю, насколько это сложно ежедневно развлекать туристов, проблемы, кризис, эпидемия и все тому подобное, но правда, ребят, пободрее. Это не должно «выжиматься» настроение должно идти от души. Вам просто дорожно быть по Кайфу от того, что вы делаете ) это залог вашего успеха и конкурентоспособности ! Удачи вам!
23 октября 2019
Слишком много времени, ничем не заполненного для пассажиров (стоянки в начале и в середине экскурсии, слишком долгий маршрут по открытой акватории, когда многих укачивает) Анимации практически не было, и хотя бы некоторую инфу по истории Аланьи и культуре хотелось бы услышать.
10 сентября 2019
Не понравилось что на экскурсии была проведена только пенная дискотека, на фото представлены поиски клада, разрисованные лица детей по факту этого ничего не было, а также скудный обед. Пришли к выводу что лучше переплатить и получить удовольствие по максимуму.
27 августа 2019
Наверное нам не очень повезло, впечатление от экскурсии двоякое. Забрали от отеля вовремя, ждать не пришлось, водитель приятный, улыбчивый. Приехал на старом Фиате без кондиционера. Вперед еще нормально ехали, но назад возвращались около 16-00, в самую жару - здесь было оооочень, очень тяжело. Экскурсия должна была начаться в 9-00, но мы ждали еще полтора (!) часа. Ладно мы-взрослые, но с нами был ребенок. Уже здесь пожалели что заказали экскурсию. Почему тогда заявлено время начала 9-00? К этому времени должно быть все готово, а на самом деле завозили напитки, еду, привозили еще туристов. Полчаса ожидания это еще норма, но не ПОЛТОРА. Места, конечно, красивые. Это нужно видеть! Я бы с удовольствием рекомендовала тур, если бы не организационные вопросы.... Анимация для детей была в самом конце плавания 15-20 минут. Из них с детками потанцевали пару-тройку песен и со взрослыми. Пене все были рады, хоть здесь повеселились детки. Тур выбирала из-за ребенка, по отзывам этот тур с детской направленностью. Очень жаль, что ожидания не оправдались. Я бы не повторила
27 августа 2019
Всем привет! С детьми ездили на пиратскую яхту) все очень понравилось! Спасибо ребятам - организаторам и команде. Был один момент который для меня важен. Мы ждали Джека воробья, но его костюм остался лежать в рубке капитана.
25 августа 2019
Все понравилось, анимация хорошая, программа интересная, немного не хватило информативности, хотелось узнать больше истории достопримечательностей.
Наталья
9 августа 2019
В целом, неплохо. Даже хорошо. Ездили с детьми 16 и 12 лет. Взяли экскурсию в честь дня рождения младшей дочери. Нас забрали из отеля и отвезли к кораблю. Сначала были несколько разочарованы - никаких развлечений поначалу не было. Плыли вдоль крепости и смотрели пещеры. Капитан на ломанном русском (а также английском и немецком) кое-как пытался рассказать, что мы видим. Правда, говорил очень темпераментно😀, артистично. Капитан Вовчик был крут! 😎 Было несколько развлекательных мероприятий, о которых не буду говорить, чтобы не портить интригу. В течение поездки 4 раза вставали для купания в открытом море. В час дня всех покормили (не ресторанная еда, но довольно вкусно). Всю дорогу прохладный лимонад и вода бесплатно. Чипсы, мороженое в дыне, пиво - все по 5 долларов. Под конец поездки ещё один сюрприз от команды и танцы в пене 😁 Вобщем, мы довольны. Ещё бы решить проблему с переводом того, что хочет сказать капитан. Дети не могли ни слова понять. Я им переводила с ломанного русского на привычный русский 😂 После экскурсии доставили опять к отелю.
8 августа 2019
Всё замечательно! Прекрасный пейзаж Алании завораживает.
4 августа 2019
Нам все очень понравилось. Капитан 👩‍✈️ Вовчик, аниматоры, все просто 👏🏻 👍😘
25 июля 2019
Начиная от грязного, старого автобуса без кондиционера в жару который нас забрал из отеля на котором мы ехали как сумасшедшие на большой скорости и с очень громко включенной музыкой (с двумя детьми 4-8 лет), закончивая грязной "яхтой" и грубой командой всё не понравилось и никому не советую!!!
Елена
Ответ гида:Уважаемый Рустам! Благодарим за обратную связь. Мне очень жаль, что прогулка на яхте Вам не понравилась. Мы уточнили у хозяина яхты вопрос организации трансфера. Кондицинер в автобусе есть, в исправном состоянии. Возможно, кондиционер работал не на полную мощность. В связи с чем водители будут внимательнее относится к данному вопросу. Кроме того, на всех транспортных средствах, которые задействованы в перевозке туристов, стоят ограничители скорости. Поэтому гнать водители ни в коем случае не могут. Морская прогулка на яхте - одна из самых популярных экскурсий в Алании. Впервые получили отзыв с оценкой ниже 4, все отзывы весьма положительные. Очень сожалею, что данная экскурсия не оставила у Вас позитивных эмоций и впечатлений.
24 июля 2019
Все прошло отлично. Виды шикарные. Забрали из отеля и привезли обратно. Спасибо.
17 июля 2019
Все было классно. Из отеля забрали вовремя, водитель очень приятный молодой человек. Он же проводил до яхты, там тоже всё культурно, встретили, Капитан Вовчик рассказывал, где проплываем, виды обалденные, все в восторге( я, сестра и дочь 8 лет). Трижды купались в море, кормили 1 раз, но очень вкусно, напитки бесплатно, кроме алкоголя. Анимация замечательная, под музыку из Титаника 3 турка исполнили прекрасный танец на носу корабля, а затем была пенная вечеринка. Обратно в отель так же доставили на автобусе, смотрели чтобы никто не отстал от группы. Во общем всё прошло круто, я очень рада, что выбрала именно вас !
15 июля 2019
Прогулка замечательная, очень красивые виды. Поразил прыжок капитана с высоченной скалы в море. Пенная вечеринка понравилось, не хватило только небольшого ознакомительного рассказа.
11 июля 2019
Все супер 👏 спасибо 😊 буду только через вас заказывать экскурсии 🙂
Ещё 9 отзывов

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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