24 отзыва оставили туристы

Замечательная экскурсия за свою стоимость. Красивые виды, шикарный капитан, здоровья и процветания команде ) приятно удивило достаточное количество туалетов на борту, все чистое, в хорошем исправном состоянии, душ, спасательные жилеты, попить, поесть, купить доп. товары, сфотографироваться - все в наличии!. Из того, что хотелось бы улучшить... скорее в качестве рекомендации: а) предусмотреть специальные места для курения. В России курение в общественных местах запрещено. Не знаю, насколько это соблюдается в других городах, но в Москве не курят в кафе, общественном транспорте, на остановке и так далее, тем более при детях. Никто не имеем права наносить вред моему здоровью и здоровью моих детей, особенно на отдыхе и в период пандемии коронавируса. Это правда выглядит редкой дикостью, когда ребёнок спит у меня на руках, а рядом Компания из пяти человек закуривает и дышит мне в лицо. Сегодня нам «особенно повезло» - курили практически за каждым столиком в больших количествах, моим детям 4 и 6 лет, я категорически против того, чтобы они дышали этой дрянью. Тем более когда это происходит на корабле, когда скрыться практически некуда и ты вынужден чувствовать себя «никотиновым заложником»... это правда ужасно, б) замечательный обед для взрослых, но совершенно не подходит для маленьких детей - они просто не едят (наши точно:) кашу в томатном соусе,, салат из капусты с уксусом и перченную курицу. Гораздо практичнее и приятнее приготовить любые макаронные изделия и предложить соус отдельно. Все останутся сыты и голодные дети не будут выносить мозг своим уставшим родителям. В принципе мы перестраховались и прихватили всякие снэки из отеля, поэтому все прошло не так болезненно в) пожалуйста, повеселее :) я знаю, насколько это сложно ежедневно развлекать туристов, проблемы, кризис, эпидемия и все тому подобное, но правда, ребят, пободрее. Это не должно «выжиматься» настроение должно идти от души. Вам просто дорожно быть по Кайфу от того, что вы делаете ) это залог вашего успеха и конкурентоспособности ! Удачи вам!