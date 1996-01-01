Деньги для оплаты дополнительных услуг и возможных покупок;
Воду и сухой паёк для завтрака.
Важно знать:
Прохладительные и алкогольные напитки не входят в стоимость экскурсии;
Детям до 3-х лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 4-11 лет и в дальнейшем произвести оплату.
Расстояние:
Бельдиби 61 км / 1 час 30 минут
Гёйнюк 57 км / 1 час 15 минут
Кемер 50 км / 1 час 5 минут
Кириш 45 км / 55 минут
Чамьюва 39 км / 45 минут
Текирова 31 км / 35 минут
Что входит
Страховка
Трансфер от/до отеля
Русскоговорящий тур-гид
Обед, чай и фрукты
Прогулка на яхте
Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
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Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.