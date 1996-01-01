Ginza T. – Гид из Аланьи

Сулуада — невероятной красоты необитаемый остров 🏝️, который омывается бирюзовыми водами.



Они настолько чистые, что в некоторые местах можно увидеть подводную жизнь на 20 метров вглубь.



Один день вдали от шумных отелей и забитых пляжей.



Красивые 🤩 морские пейзажи, купание в чистой воде и обед на борту яхты.