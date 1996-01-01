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Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»

4.8
17 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Аланьи
Сулуада — невероятной красоты необитаемый остров 🏝️, который омывается бирюзовыми водами.

Они настолько чистые, что в некоторые местах можно увидеть подводную жизнь на 20 метров вглубь.

Один день вдали от шумных отелей и забитых пляжей.

Красивые 🤩 морские пейзажи, купание в чистой воде и обед на борту яхты.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 9.5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $35 за человека

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Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»

Что вы увидите

  • остров Сулуада

Экскурсионная программа:

  • Сбор туристов из отелей по регионам;
  • 09:30 — Прибытие в порт Адрасана;
  • 10:00 — Отправление с порта Адрасана;
  • 10:30 — Остановка в бухте на острове 🏝️ Сулу Ада для купания на 1, 5 часа;
  • 12:00 — Остановка в Райской бухте для купания на 1, 5 часа;
  • 13:30 — Обед на корабле;
  • 14:30 — Остановка недалеко от Мальдивской бухты для купания на 50 минут;
  • 15:30 — Остановка недалеко от Аксеки бухты для купания на 50 мин;
  • 16:10 — Прибытие в порт Адрасана;
  • 16:30 — Конец экскурсии 🧭 / сбор в автобусе;
  • 17:30 / 18:00 — Прибытие в гостиницу.

Рекомендуем взять с собой:

  • Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. );
  • Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара;
  • Фотоаппарат или видеокамеру;
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг и возможных покупок;
  • Воду и сухой паёк для завтрака.

Важно знать:

  • Прохладительные и алкогольные напитки не входят в стоимость экскурсии;
  • Детям до 3-х лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 4-11 лет и в дальнейшем произвести оплату.

Расстояние:

  • Бельдиби 61 км / 1 час 30 минут
  • Гёйнюк 57 км / 1 час 15 минут
  • Кемер 50 км / 1 час 5 минут
  • Кириш 45 км / 55 минут
  • Чамьюва 39 км / 45 минут
  • Текирова 31 км / 35 минут
Что входит
  • Страховка
  • Трансфер от/до отеля
  • Русскоговорящий тур-гид
  • Обед, чай и фрукты
  • Прогулка на яхте
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ginza T.
Ginza T.
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17 отзывов оставили туристы

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