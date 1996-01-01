Отправляемся в прошлое — изучать древние античные города. Когда-то здесь кипела жизнь и творилась история 📖. Города переходили от одной державы к другой, и каждая оставляла здесь свой след. Теперь здесь работают археологи, пытаясь разгадать загадки древности. Мы прикоснемся к богатому культурному наследию и узнаем немного больше о том, что происходило в этом регионе в далеком прошлом.
Что входит
услуги трансфера
услуги профессионального гида
Что не входит
стоимость билетов на исторические и экологические объекты осмотра
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.