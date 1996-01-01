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Перге — Аспендос — водопад Куршунлу

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Аланьи
Перге — Аспендос — водопад Куршунлу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $170 за экскурсию

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Перге — Аспендос — водопад Куршунлу
Перге — Аспендос — водопад Куршунлу

Что вы увидите

  • Руины античного города
  • римские бани
  • стадион Аспендос
  • водопад Куршунлу
Отправляемся в прошлое — изучать древние античные города. Когда-то здесь кипела жизнь и творилась история 📖. Города переходили от одной державы к другой, и каждая оставляла здесь свой след. Теперь здесь работают археологи, пытаясь разгадать загадки древности. Мы прикоснемся к богатому культурному наследию и узнаем немного больше о том, что происходило в этом регионе в далеком прошлом.
Что входит
  • услуги трансфера
  • услуги профессионального гида
Что не входит
  • стоимость билетов на исторические и экологические объекты осмотра
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Перге — Аспендос — водопад Куршунлу
Перге — Аспендос — водопад Куршунлу
Перге — Аспендос — водопад Куршунлу
Перге — Аспендос — водопад Куршунлу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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