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Стамбул за один день

5
6 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Аланьи
Всего час перелета — и вы уже открываете для себя совершенно другую Турцию! Вместе с нашим гидом вы посетите все главные достопримечательности 🏛️ Стамбула: Айя-Софию и Голубую мечеть, дворец Топкапы и Египетский рынок, а завершится этот день, насыщенный впечатлениями, прогулкой на яхте 🛥️ по Босфору.

Поездка в Стамбул — то, что будет вспоминаться вам еще очень долго.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $190 за человека

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Стамбул за один день
Стамбул за один день

Что вы увидите

  • Дворец Топкапы
  • Собор святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Египетский рынок
  • Босфор

Экскурсионная программа:

  • Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Прибытие в аэропорт Анталии и получение авиабилетов;
  • 07:20 — вылет из Анталии в Стамбул;
  • 08:20 — прибытие в Стамбул и встреча с гидом;
  • Экскурсия по Дворцу Топкапы, где жили Османские правители;
  • Экскурсия по Собору Св. Софии. Он был самым большим храмом в течении тысячи лет в христианском мире;
  • Экскурсия по мечети Султана Ахмеда «Голубая мечеть»;
  • Обед;
  • Посещение кожаного магазина;
  • Экскурсия по египетскому рынку;
  • Прогулка на яхте 🛥️ по Босфору;
  • Ужин;
  • Прибытие в аэропорт Стамбула;
  • 22:00 — вылет из Стамбула в Анталию;
  • 23:00 — встреча с гидом в Анталии;
  • 01:00-02:00 — возвращение в отели.

Организационные детали:

  • Вам необходимо будет внести предоплату заранее для покупки авиабилетов. Для этого свяжитесь с организаторами, мы приедем в к вам в отель 🏨 имеет право менять порядок и время проведения экскурсий на месте;
  • Отказаться и перенести дату экскурсии 🧭 «Cтамбул» невозможно;
  • По вторникам дворец Топкапы закрыт и вместо этого мы посещаем Патриархию;
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, деньги на личные расходы и загранпаспорт
Что входит
  • Трансфер от и до аэропорта Антальи
  • Трансфер от и до аэропорта Стамбула
  • Обед
  • Ужин
  • Билет на самолет Анталья-Стамбул и Стамбул-Анталья
  • Входной билет в мечеть Султан Ахмед
  • Входной билет в собор Св. Софии
  • Входной билет во дворец Топкапы (по вторникам закрыт)
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Яхт-тур по Босфору.
Что не входит
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Насиб С.
Насиб С.
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6 отзывов оставили туристы

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