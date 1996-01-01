Прибытие в аэропорт Анталии и получение авиабилетов;
07:20 — вылет из Анталии в Стамбул;
08:20 — прибытие в Стамбул и встреча с гидом;
Экскурсия по Дворцу Топкапы, где жили Османские правители;
Экскурсия по Собору Св. Софии. Он был самым большим храмом в течении тысячи лет в христианском мире;
Экскурсия по мечети Султана Ахмеда «Голубая мечеть»;
Обед;
Посещение кожаного магазина;
Экскурсия по египетскому рынку;
Прогулка на яхте 🛥️ по Босфору;
Ужин;
Прибытие в аэропорт Стамбула;
22:00 — вылет из Стамбула в Анталию;
23:00 — встреча с гидом в Анталии;
01:00-02:00 — возвращение в отели.
Организационные детали:
Вам необходимо будет внести предоплату заранее для покупки авиабилетов. Для этого свяжитесь с организаторами, мы приедем в к вам в отель 🏨 имеет право менять порядок и время проведения экскурсий на месте;
Отказаться и перенести дату экскурсии 🧭 «Cтамбул» невозможно;
По вторникам дворец Топкапы закрыт и вместо этого мы посещаем Патриархию;
Возьмите с собой: фотоаппарат, деньги на личные расходы и загранпаспорт
Что входит
Трансфер от и до аэропорта Антальи
Трансфер от и до аэропорта Стамбула
Обед
Ужин
Билет на самолет Анталья-Стамбул и Стамбул-Анталья
Входной билет в мечеть Султан Ахмед
Входной билет в собор Св. Софии
Входной билет во дворец Топкапы (по вторникам закрыт)
Страховка
Услуги гида
Яхт-тур по Босфору.
Что не входит
Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.