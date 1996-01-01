Насиб С. – Гид из Аланьи

Всего час перелета — и вы уже открываете для себя совершенно другую Турцию! Вместе с нашим гидом вы посетите все главные достопримечательности 🏛️ Стамбула: Айя-Софию и Голубую мечеть, дворец Топкапы и Египетский рынок, а завершится этот день, насыщенный впечатлениями, прогулкой на яхте 🛥️ по Босфору.



Поездка в Стамбул — то, что будет вспоминаться вам еще очень долго.