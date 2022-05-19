Древняя Мира и затонувший город Кекова

На нашей экскурсии вас ждет знакомство с древней ликийской культурой

4.8
6 отзывов
На нашей экскурсии вас ждет знакомство с древней ликийской культурой.

Вы узнаете, почему ликийцы сооружали гробницы в скале, побываете в церкви святого Николая в его родном городе Демре, а на острове Кекова осмотрите ушедший под воду город.
Древняя Мира и затонувший город Кекова
Древняя Мира и затонувший город Кекова
Древняя Мира и затонувший город Кекова
Древняя Мира и затонувший город Кекова
Древняя Мира и затонувший город Кекова
Древняя Мира и затонувший город Кекова

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Святого Николая в Демре
  • Наскальные гробницы Демре-Мира
  • Ликия
  • Амфитеатр в Демре-Мира
  • Крепость Симена
  • Затонувший город Кекова
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Остановка на 10 мин;
  • Посещение иконной лавки;
  • Посещение церкви Святого Николая;
  • Рассказ гида о церкви;
  • Свободное время в церкви;
  • Посещение наскальных гробниц Ликийцев и Римского театра в античном городе Мира;
  • Обед в ресторане;
  • Прогулка на яхте по затонувшему городу Кекова;
  • Купание в море;
  • Посещения магазина оникс;
  • Возвращение в отели.

Церковь Святого Николая в Демре

Церковь была построена в IV веке. В VI веке храм расширили, а в VII–VIII веках храм пострадал от набегов арабов. В XI веке, при императоре Константине IX и императрице Зое, церковь была отреставрирована и окружена стенами. В XI веке мощи Святого Николая были перевезены в город Бари и после этого церковь постепенно стали забывать. Этот храм был найден при раскопках только в середине XIX века. Первая реставрация прошла под руководством российских исследователей. Раскопки и реставрация храма продолжаются до сих пор.

Наскальные гробницы Демре-Мира

Античный город Мира находится в пяти минутах езды от храма Святого Николая. Здесь можно увидеть Ликийские захоронения, которые датируются IV веком до н. э. Внутри этих захоронений находились драгоценные вещи, которые обычно клали туда вместе с усопшим. И закрывалась такая гробница каменными или бронзовыми дверями. Но, уже нет ни дверей, ни вещей внутри. Гробницы были разграблены ещё в античные времена.

Ликия — Страна солнца

Ликия переводится с ликийского языка как «страна солнца». Ликийцы — один из коренных народов Малой Азии и это говорит о том, что история региона начинается много тысячелетий назад, а точнее в IV веке до н. э. Ликия была очень маленьким государством, её территория занимала площадь сегодняшней Анталии.
Но это была очень демократическая страна, 2300 лет назад первый в истории человечества демократический парламент был открыт именно в Ликии. Ликийский союз состоял из двадцати трёх городов. Каждый город имел право голоса в парламенте. Но большие города имели в парламенте три голоса, а не один, как остальные города. Главу парламента выбирали каждый год из разных городов, и даже женщины могли занять эту должность.
Театр в Демре-Мира. В Турции 206 Римских театров и театр в Демре-Мира был построен во II веке н. э. и вмещал в себя 10 000 зрителей. Амфитеатр Демре четвертый по величине после Эфеса, Аспендоса и Памуккале.

Затонувший город Кекова

Название острова, происходит именно из Ликийского языка. Ликийцы называли его Кавакува. Остров Кекова раньше был частью материка, его длина 7.5 км, максимальная глубина между берегом и островом составляет 105 м, а максимальная высота острова — 188 м над уровнем моря.
В результате землетрясения в античный период большая часть города Кекова ушла под воду. На острове уже никто не живет, единственное, здесь иногда можно увидеть коз, которых местные жители специально привозят сюда. На территории самого затонувшего города Министерство культуры и туризма Турции запрещает купаться и нырять с аквалангом.

Симена (Калекёй)

Напротив острова Кекова находится крепость Симена (Калекёй). Кале на турецком языке означает «крепость», а кёй — «посёлок». Здесь сохранилась крепость XIII века, со времён османской империи. Внутри крепости сохранился самый маленький театр римского периода. Этот театр вмещал только 400 человек. Раньше жители поселка Симена занимались в основном рыболовством, но сейчас живут за счёт туризма.
В Калекёй увидите Ликийские саркофаги. Ликийцы делали крышки саркофагов в форме перевёрнутой лодки, поскольку они занимались рыболовством, поэтому у каждого ликийца должна быть своя лодка и они верили, что в загробной жизни у них тоже должна быть своя лодка.

Какие города вы проезжаете во время экскурсии:

Кумлуджа (Kumluca)

Население города Кумлуджа 67 тысяч человек. Тут 95 % населения занимаются сельским хозяйством, выращивают различные овощи в теплицах, более других культур выращивают помидоры, поэтому символом города является помидор. Кроме этого, каждый год в мае здесь проходит фестиваль помидоров, и на этом фестивале происходит помидорная борьба.

Финике (Finike)

Население города Фенике 47 тысяч человек. Туризм в Фенике не развит, жители города занимаются рыболовством и земледелием. Здесь выращивают апельсины и, соответственно символом этого города является апельсин. Как вы уже знаете, апельсины выращивают во всех районах Анталии, но самые вкусные апельсины (и не только в Турции, но и во всём мире) выращивают именно в этом маленьком городке. В 1994 году в Калифорнии (в Америке) на соревновании «Вкус апельсина» Фенике занял первое место.

Важная информация:

  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы;
  • Гид имеет право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Автобус с кондиционером
  • Входной билет в Миру
  • Страховка
  • Услуги гида
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Любые напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы
  • Гид имеет право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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