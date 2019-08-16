Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Групповая экскурсия в Памуккале

Увидеть неземные водоемы-каскады, знаменитые источники и античный город

4.4
3 отзыва
Из Кемера вы отправитесь на автобусе к знаменитым источникам Памуккале и древнему Иераполису.

В группе до 40 человек вы осмотрите белоснежные террасы, познакомитесь с процессом природного творчества, при желании искупаетесь в бассейне и узнаете самые важные факты из истории античного города-предшественника Памуккале.
Групповая экскурсия в Памуккале
Групповая экскурсия в Памуккале
Групповая экскурсия в Памуккале
Групповая экскурсия в Памуккале

Что вас ожидает

«Хлопковая крепость» Памуккале. Вы полюбуетесь его минеральными травертинами и услышите об их формировании. Увидите 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 °C. А также на территории комплекса сможете искупаться в бассейнах Карахаит и Клеопатры с полезной минеральной водой.

Древний Иераполис. Вы познакомитесь с историей города и династии царей-основателей, а также осмотрите основные достопримечательности, сохранившиеся до наших дней: некрополь, античный театр, мартирий Св. Филиппа и храм Апполона. Кроме того, встретите руины древних бань и других эллинистических памятников.

По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов (текстиль; кожаные изделия; винный погреб; фабрика изделий из оникса). Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из моей команды профессиональных гидов
  • Будьте готовы к долгой дороге (до 20 часов). В Памуккале вы проведёте до 3 часов от времени поездки.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт, входной билет на травертины Памуккале, античный город Иераполис, обед, ужин
  • Оплачивается дополнительно: напитки, купание (по желанию, билет — 100 лир) в термальном бассейне Карахаит (источник красной воды) и бассейне Клеопатры (по желанию, билет — 100 лир + 5 лир берут за ключ от шкафчика, где можно оставить вещи)
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: возле вашего отеля
Время проведения: ежедневно в 05:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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3 настоящих отзыва от туристов

А
16 авг 2019
Здравствуйте, мне понравилось, хотя было не совсем так как ожидалось) на картинках на много красивее)) но в целом все было здорово, с удавольствием поехала бы на 2х дневную)
О
17 ноя 2018
Экскурсию оцениваем на «3» только потому, что прекрасен сам Памуккале.
Плюсы:
1. Мы попали в Памуккале.
2. Гидом была девушка-турчанка, достаточно хорошо говорившая по-русски и, кроме информации о достопримечательностях (стандартный рассказ без изысков), рассказала о том, как живут сейчас люди в Турции, что было интересно.
3. Автобус не опоздал и обратно нас привезли в то время, как и обещали.
Минусы:
1.5 ноября экскурсия НЕ состоялась! Сообщение об отмене нам прислали вечером 4 ноября (около 18.00). Предложили поехать 6 ноября, мы согласились, хотя это уже было не очень удобно для нас, т. к. до нашего отъезда оставался 1 день. Можно было бы предупредить пораньше, т. к. бронирование на 5 ноября было открыто до 11.00 утра 4 ноября.
2. На главной странице Трипстера красуется надпись «Необычные экскурсии от местных жителей» + раздел «Как мы делаем экскурсии» гласит: Мы находим лучших гидов и совместно придумываем экскурсии. В результате вы встречаетесь с журналистами, историками, архитекторами и другими интересными людьми, которые умеют увлечь своими знаниями. » Поэтому мы надеялись на экскурсию, хотя бы приблизительно отвечающую этим заявлениям.
Но! Это была обычнейшая (как у всех туроператоров) экскурсия от местного турагентства, на которой нас до обеда! таскали по нескольким магазинам (текстиль ужасного качества + кустарное вино + оникс и т. п.), в каждом минимум минут по 40!
И только после обеда (качество еды в придорожном кафе далеко не лучшее. ) нас довезли до Памуккале, около 12.00. Очень много времени потеряно зря, и это при выезде из отеля в 5 утра! Далее – 3 часа в Памуккале + обратно ехали около 3, 5 часов.
3. Утром и днем было очень холодно, но нас даже не предупредили, что климат по пути следования будет меняться, а там температура была вплоть до +10. Многие были одеты, как в отеле – шорты, майка. А нужны были теплые курки, брюки, носки! Зато в описании экскурсии было напоминание не забыть купальники. Да, они понадобились, днем было тепло. Но утром и вечером в ноябре в горах очень холодно!
А
14 ноя 2018
Доброе время суток всем читателям! Отдыхали в Турции с 20 октября. Сезон почти заканчивался, но погода нас порадовала (20 -25 и море 25). Купил 2 экскурсии через интернет, в Трипстер.
ИТОГ, Экскурсии хорошие, гиды местные, но рассказывают хорошо, автобус подают точно ко времени. Обеды в поездках очень средние.

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