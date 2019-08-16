Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Экскурсию оцениваем на «3» только потому, что прекрасен сам Памуккале.

Плюсы:

1. Мы попали в Памуккале.

2. Гидом была девушка-турчанка, достаточно хорошо говорившая по-русски и, кроме информации о достопримечательностях (стандартный рассказ без изысков), рассказала о том, как живут сейчас люди в Турции, что было интересно.

3. Автобус не опоздал и обратно нас привезли в то время, как и обещали.

Минусы:

1.5 ноября экскурсия НЕ состоялась! Сообщение об отмене нам прислали вечером 4 ноября (около 18.00). Предложили поехать 6 ноября, мы согласились, хотя это уже было не очень удобно для нас, т. к. до нашего отъезда оставался 1 день. Можно было бы предупредить пораньше, т. к. бронирование на 5 ноября было открыто до 11.00 утра 4 ноября.

2. На главной странице Трипстера красуется надпись «Необычные экскурсии от местных жителей» + раздел «Как мы делаем экскурсии» гласит: Мы находим лучших гидов и совместно придумываем экскурсии. В результате вы встречаетесь с журналистами, историками, архитекторами и другими интересными людьми, которые умеют увлечь своими знаниями. » Поэтому мы надеялись на экскурсию, хотя бы приблизительно отвечающую этим заявлениям.

Но! Это была обычнейшая (как у всех туроператоров) экскурсия от местного турагентства, на которой нас до обеда! таскали по нескольким магазинам (текстиль ужасного качества + кустарное вино + оникс и т. п.), в каждом минимум минут по 40!

И только после обеда (качество еды в придорожном кафе далеко не лучшее. ) нас довезли до Памуккале, около 12.00. Очень много времени потеряно зря, и это при выезде из отеля в 5 утра! Далее – 3 часа в Памуккале + обратно ехали около 3, 5 часов.

3. Утром и днем было очень холодно, но нас даже не предупредили, что климат по пути следования будет меняться, а там температура была вплоть до +10. Многие были одеты, как в отеле – шорты, майка. А нужны были теплые курки, брюки, носки! Зато в описании экскурсии было напоминание не забыть купальники. Да, они понадобились, днем было тепло. Но утром и вечером в ноябре в горах очень холодно!