Вероника проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Золотой Рог и европейский Стамбул

Мы начнем путешествие в европейской части города. Проплывая на кораблике по водам Золотого Рога, вы рассмотрите Болгарскую церковь, Греческий лицей, музей Коча и удивитесь, какими разнообразными могут быть панорамы Стамбула. На берег мы сойдем ровно там, где высаживались сильные мира сего, чтобы принести клятву Аллаху и народу перед вступлением на трон. Я расскажу, по какой причине это место настолько почитаемо мусульманами и почему именно сюда стараются приводить мальчиков перед обрядом «суннет». А еще вы попробуете здесь салеп — вкуснейший местный молочный напиток.

По Босфору — в Азию!

Вы увидите знаменитое «кафе на кладбище», покатаетесь на фуникулере и рассмотрите мечеть, построенную пашой султана Сулеймана. Я расскажу о месте, которое Сулейман выделил для возведения религиозного комплекса, и поясню, был ли его выбор случайностью. Не успев оглянуться, мы окажемся на пристани Эминёню, откуда отправимся на пароме в Азию, где царит уже совсем другой мир. Гуляя по колоритному району Ускюдар, вы услышите легенды о Девичьей башне и увидите мечети Валиде Султан и Михримах. Завершится прогулка дружеским кофепитием с вкуснейшими турецкими десертами!