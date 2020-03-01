Вероника проводит ещё 2 экскурсии

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Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии

Вероника
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Вероника – ваш гид
Приглашаю исследовать Стамбул во всем его многообразии: вы поплаваете на кораблике по Босфору и Золотому Рогу, покатаетесь на фуникулере и погуляете по живописным набережным, полюбуетесь мечетями и церквями.

А еще услышите о местных традициях, истории и культуре и попробуете традиционные турецкие сладости и напитки!
€150
120 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
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Многоликий Стамбул
Многоликий Стамбул

Что вас ожидает

Золотой Рог и европейский Стамбул
Мы начнем путешествие в европейской части города. Проплывая на кораблике по водам Золотого Рога, вы рассмотрите Болгарскую церковь, Греческий лицей, музей Коча и удивитесь, какими разнообразными могут быть панорамы Стамбула. На берег мы сойдем ровно там, где высаживались сильные мира сего, чтобы принести клятву Аллаху и народу перед вступлением на трон. Я расскажу, по какой причине это место настолько почитаемо мусульманами и почему именно сюда стараются приводить мальчиков перед обрядом «суннет». А еще вы попробуете здесь салеп — вкуснейший местный молочный напиток.

По Босфору — в Азию!
Вы увидите знаменитое «кафе на кладбище», покатаетесь на фуникулере и рассмотрите мечеть, построенную пашой султана Сулеймана. Я расскажу о месте, которое Сулейман выделил для возведения религиозного комплекса, и поясню, был ли его выбор случайностью. Не успев оглянуться, мы окажемся на пристани Эминёню, откуда отправимся на пароме в Азию, где царит уже совсем другой мир. Гуляя по колоритному району Ускюдар, вы услышите легенды о Девичьей башне и увидите мечети Валиде Султан и Михримах. Завершится прогулка дружеским кофепитием с вкуснейшими турецкими десертами!

Организационные детали

  • Для проезда на общественном транспорте у вас должна быть карта Istanbul Card с балансом не менее 20 лир на человека (плюс гид)
  • Паромы иногда отменяют из-за плохих погодных условий — в этом случае мы скорректируем маршрут
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Угощение гида в кафе приветствуется.
Многоликий Стамбул
Многоликий Стамбул
Многоликий Стамбул
Многоликий Стамбул
Многоликий Стамбул
Многоликий Стамбул
Многоликий Стамбул
Многоликий Стамбул
Многоликий Стамбул
Многоликий Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Наверное, это моё призвание — дарить людям своё видение моего Города. Безумно люблю страну, город и людей, с которыми живу бок о бок более трёх лет! Постоянно в поиске новой информации, чтобы вам было интересно и нескучно на длительной прогулке. Радуюсь тому, что мои Гости после встреч со Стамбулом в абсолютном большинстве хотят вернуться обратно. Возможен индивидуальный подбор экскурсии по вашим «хотелкам».
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