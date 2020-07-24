180 отзывов оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Лондону

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе станции метро Temple
  • Заказать экскурсию

£15 за человека

У этой экскурсии180 отзывов
4.64
Tripster
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Tripster – представитель по Лондону
Выбирайте один из двух наших маршрутов: это две совершенно разные, но одинаково интересные истории 📖 о Лондоне.

На синем маршруте вы увидите классические достопримечательности 🏛️, которые помните по урокам английского, и откроете тайны королей.

Синий маршрут посвящен Лондонскому Сити — здесь родился город 🏙️, а сегодня стоят ультрасовременные небоскребы, знаменитые Тауэр и Тауэрский мост.
Ежедневная прогулка по Лондону
Ежедневная прогулка по Лондону

Что вас ожидает

Синий маршрут: must-see в Лондоне
На этой прогулке вы увидите достопримечательности, которые стали живой иллюстрацией грандиозной истории Великобритании. Около Вестминстерского аббатства узнаете о важных событиях, которые свершились в стенах этого здания. Неподалеку поговорим о тайнах Букингемского дворца, где живёт королева Елизавета II. Конечно, вы откроете малоизвестные и немного страшные тайны «Биг Бена», увидите Трафальгарскую площадь, несколько исторических пабов, мини-смену конных гвардейцев и знаменитую дверь дома № 10 по Даунинг-стрит.

Красный маршрут: Лондонский Сити — самый древний, самый современный
Путешественники редко бывают в City of London, по иронии так и не доходя до того Лондона, что возник 2000 лет назад. Наш гид расскажет о древних традициях, которые до сих пор хранит Сити — современный и постоянно изменчивый город в городе. В этом маршруте вы узнаете о первом в мире метро, проехав две остановки. Полюбуетесь куполом собора Св. Петра с неожиданного ракурса и увидите, где мэр Сити принимает важных гостей. Углубитесь в узкие улочки старого города; узнаете, где лежат тысячи золотых слитков, и заглянете на сказочный рынок, который напомнит о Гарри Поттере. А еще мы обсудим архитектуру небоскреба «Огурец» и одного здания наизнанку. В конце прогулки вас ждут иконы Лондона: Тауэр и Тауэрский мост.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото» (на карте пунктиром обозначен путь, который мы преодолеем на метро).
  • Для проезда на метро вам нужно иметь карту Oyster или бесконтактную банковскую карту (на красном маршруте)
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Лондоне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Лондону
Ежедневная прогулка по Лондону
Ежедневная прогулка по Лондону
Ежедневная прогулка по Лондону
Ежедневная прогулка по Лондону
Ежедневная прогулка по Лондону

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала в районе станции метро Temple.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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180 отзывов оставили туристы

24 июля 2020
Замечательная экскурсия! За короткий промежуток времени мы увидели самые значимые исторические ценности королевского Лондона. Марина супер гид, знающий и любящий Лондон. Советую от всего сердца.
21 марта 2020
Очень насыщенная экскурсия по Вестминстеру. Ирина рассказала так много и так интересно, что захотелось побывать на ее экскурсиях еще и еще. Но, к сожалению, я была ограничена во времени и совершить прогулку по Сити на следующий день уже не было возможности.
18 марта 2020
Для первого знакомства с Лондоном это идеальные экскурсии. Я прошла оба маршрута сини
18 марта 2020
Экскурсия прошла очень увлекательно, узнали много интересных и новых фактов, историй. Экскурсовод Ирина очень содержательно обо всем рассказывала, и отвечала на все вопросы. Мне очень понравилось, и эта экскурсия стоит больше, чем просто value-for-money. Я прошла по обоим маршрутам, синий и красный. И оба очень классные! (красный маршрут мне лично понравился больше). Советую!
17 марта 2020
Юля молодец, хорошо провели время!
Юлия
17 марта 2020
Все было здорово!!! Весело, интересно. За не долгий период узнали много.
17 марта 2020
Приятный гид, которая старалась показать и рассказать что-то новое и необыкновенное о Лондоне. Узнала много интересного, но без микрофона на открытой улице при транспорте плоховато слышно.
13 марта 2020
Не могу сказать, что очень хорошая подача материала. Но вполне приемлемо. Не было ответов на вопросы, не было возможности углубиться в материал. У экскурсовода была своя программа и отклонения не допускались. Дискуссии и контакта с экскурсоводом не получило хотя нас было всего 3 человека.
12 марта 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Юлия хорошо рассказывает, позитивный настрой, все понравилось!
10 марта 2020
Ирина провела интереснейшую экскурсию-Лондон сити.
Ещё 170 отзывов

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