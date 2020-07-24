180 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Синий маршрут: must-see в Лондоне

На этой прогулке вы увидите достопримечательности, которые стали живой иллюстрацией грандиозной истории Великобритании. Около Вестминстерского аббатства узнаете о важных событиях, которые свершились в стенах этого здания. Неподалеку поговорим о тайнах Букингемского дворца, где живёт королева Елизавета II. Конечно, вы откроете малоизвестные и немного страшные тайны «Биг Бена», увидите Трафальгарскую площадь, несколько исторических пабов, мини-смену конных гвардейцев и знаменитую дверь дома № 10 по Даунинг-стрит.

Красный маршрут: Лондонский Сити — самый древний, самый современный

Путешественники редко бывают в City of London, по иронии так и не доходя до того Лондона, что возник 2000 лет назад. Наш гид расскажет о древних традициях, которые до сих пор хранит Сити — современный и постоянно изменчивый город в городе. В этом маршруте вы узнаете о первом в мире метро, проехав две остановки. Полюбуетесь куполом собора Св. Петра с неожиданного ракурса и увидите, где мэр Сити принимает важных гостей. Углубитесь в узкие улочки старого города; узнаете, где лежат тысячи золотых слитков, и заглянете на сказочный рынок, который напомнит о Гарри Поттере. А еще мы обсудим архитектуру небоскреба «Огурец» и одного здания наизнанку. В конце прогулки вас ждут иконы Лондона: Тауэр и Тауэрский мост.