Отправляйтесь в вечерний тур по Лондону на 1 час 45 минут, чтобы посмотреть на подсвеченные достопримечательности Лондона после наступления темноты. Когда сумерки спустятся на город, достопримечательности наполнятся магическим великолепием.

Этот насыщенный тур на автобусе с открытым верхом охватывает такие выдающиеся и яркие места всемирно известной столицы, как Парламентская площадь, Трафальгарская площадь, Пикадилли-серкус и финансовый район города.

Во время поездки вы сможете прослушать комментарии англоговорящего гида или аудиогид на французском, немецком, испанском, итальянском или японском языке.

Прокатитесь вдоль именитых и изящных достопримечательностей, включая Лондонский глаз, собор Святого Павла, Букингемский дворец, огромный лондонский Тауэр, Биг-Бен и Вестминстерский дворец. Вам откроются ночные виды на один из самых больших городов мира.