Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените панорамный вечерний тур по самым значимым достопримечательностям Лондона
Осмотрите такие знаковые строения, как Букингемский дворец и Тауэрский мост
Осмотрите знаменитые места Лондона, включая Трафальгарскую площадь и Пикадилли-Серкус
Воспользуйтесь аудиогидом на французском, немецком, испанском, итальянском или японском языке
Отправляйтесь в вечерний тур по Лондону на 1 час 45 минут, чтобы посмотреть на подсвеченные достопримечательности Лондона после наступления темноты. Когда сумерки спустятся на город, достопримечательности наполнятся магическим великолепием.
Этот насыщенный тур на автобусе с открытым верхом охватывает такие выдающиеся и яркие места всемирно известной столицы, как Парламентская площадь, Трафальгарская площадь, Пикадилли-серкус и финансовый район города.
Во время поездки вы сможете прослушать комментарии англоговорящего гида или аудиогид на французском, немецком, испанском, итальянском или японском языке.
Прокатитесь вдоль именитых и изящных достопримечательностей, включая Лондонский глаз, собор Святого Павла, Букингемский дворец, огромный лондонский Тауэр, Биг-Бен и Вестминстерский дворец. Вам откроются ночные виды на один из самых больших городов мира.
Ответы на вопросы
Что входит
Панорамный тур по Лондону на автобусе с открытой крышей
Услуги англоговорящего гида (на определенных рейсах)
Аудиогид на восьми языках
Бесплатный Wi-Fi
Что не входит
Трансфер от/до места вашего проживания
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 1000 человек.
Важная информация
Учтите, что маршрут тура может меняться
Обратите внимание, что в связи с текущими мерами по ограничению распространения COVID-19, гид не сможет присутствовать на всех рейсах
Вы не сможете выходить на остановках во время этого тура
В летние месяцы тур будет в основном проходить в дневное время
Все автобусы современные и удобные, а также соответствуют самым высоким стандартам чистоты с ежедневной тщательной уборкой
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
S
Sarah
4 ноя 2019
Отличный способ увидеть достопримечательности! Мы пошли в конце октября, и, хотя мы были обмотаны, к концу вечера мы все почувствовали холод, так что потребовалось бы больше перчаток, шляп и т. Д! Гид был очень веселым, и цена была отличной! Отличный способ провести вечер, так как вечером с 12-летним нечем заняться (театр забронирован на 2-й вечер)
J
Jo
7 сен 2021
Booked this trip months before our visit for the 7pm tour. Got to the meeting point 45mins before (don't like to be late) and no 7pm bus turned up. Myself and others had booked the 7pm and to cut a long story short, we all got on the 8pm tour. The tour is a great way to see London in all it's glory and to be honest it was better going at 8pm as all of London was lit up. The commentary was very informative from our guide. Would highly recommend even with the hiccup with the times.
G
Guy
25 мар 2019
Мы пошли в последнюю ночь, когда гид был идиотом, которого они несколько раз отвлекали от некоторых достопримечательностей, таких как Букингемский дворец, когда мы проезжали по Даунинг-стрит, нам никогда не говорили, что только после того, как мы проезжали мимо, водитель летел так, как он хотел. сделать это и вычистить, и на полпути через гид вышел на лондонском мосту и пошел домой, и, конечно, водитель тогда хотел сделать то же самое трата денег, не делайте мусор ночного тура, я обещаю вам
Ещё 332 отзыва
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