Познакомиться с историей рок-музыки и ее героев на авто-экскурсии по столице рок-н-ролла
- 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
- 🚗На автомобиле
- ⏱Продолжительность 5.5 часов
- 👥 Не более 8 человек
- 👶Можно с детьми
- Заказать экскурсию
£420 за экскурсию
На этой авторской авто-экскурсии мы проедем по культовым местам, прочно вошедшим в историю 📖 музыки XX и даже XXI века.
Что вас ожидает
Легенды рок-н-ролла
Мы увидим дома, где жили знаменитые музыканты (Мик Джаггер, Эрик Клэптон, Кит Ричардс, Пол Маккартни, Джимми Пейдж, Дэвид Боуи, Брайан Адамс), некоторые из которых живут там до сих пор! Посетим места по-настоящему трагических событий в истории музыки (дома, ставшие последними адресами для Фредди Меркьюри, Брайана Эпстайна, Джимми Хендрикса, Стива Кларка). И, конечно, знаменитые студии: Abbey Road (где записывались не только классические альбомы «The Beatles», но и «Pink Floyd», «Radiohead», Sting и другие) и Island Studio (где были записаны, как минимум, два бессмертных хита в истории рока — «Stairway to Heaven» и «We Are The Champions»). Естественно, вы пройдетесь по тому самому пешеходному переходу, увековеченному обложкой битловского альбома «Abbey Road»! А в финальной точке нашего путешествия, возле последнего дома Эми Уайнхауз, вы услышите рассказ от очевидца тех трагических событий (я был там в тот день, когда было найдено тело певицы, и лично наблюдал все происходившие события).
Организационные детали
- Экскурсия проводится на новом микроавтобусе Volkswagen Transporter Shuttle (2014), лицензированном транспортным агентством Лондона для пассажирских перевозок до восьми человек
- Водитель-гид имеет лицензию на право коммерческих пассажирских перевозок, выданную властями Лондона
- При заказе на группу от 5 до 8 человек применяется надбавка — 40 фунтов
- Все заказы контролируются английской компанией-оператором
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.