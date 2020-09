Что вас ожидает

Легенды рок-н-ролла

Мы увидим дома, где жили знаменитые музыканты (Мик Джаггер, Эрик Клэптон, Кит Ричардс, Пол Маккартни, Джимми Пейдж, Дэвид Боуи, Брайан Адамс), некоторые из которых живут там до сих пор! Посетим места по-настоящему трагических событий в истории музыки (дома, ставшие последними адресами для Фредди Меркьюри, Брайана Эпстайна, Джимми Хендрикса, Стива Кларка). И, конечно, знаменитые студии: Abbey Road (где записывались не только классические альбомы «The Beatles», но и «Pink Floyd», «Radiohead», Sting и другие) и Island Studio (где были записаны, как минимум, два бессмертных хита в истории рока — «Stairway to Heaven» и «We Are The Champions»). Естественно, вы пройдетесь по тому самому пешеходному переходу, увековеченному обложкой битловского альбома «Abbey Road»! А в финальной точке нашего путешествия, возле последнего дома Эми Уайнхауз, вы услышите рассказ от очевидца тех трагических событий (я был там в тот день, когда было найдено тело певицы, и лично наблюдал все происходившие события).