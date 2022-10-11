Наталия — ваш гид в Гагре

Привет! Я организатор душевных и запоминающихся туров. В наших турах всегда 2 организатора: я и мой муж Никита. Во всех локациях наших путешествий мы были сами и изучили их досконально и теперь хотим показать чудесный мир Вам! Когда- то я преодолела свои страхи и начала путешествовать и хочу, чтобы у всех была такая возможность, и классная компания в поездке. Чтобы каждый мог испытать эти непередаваемые ощущения во время крутых путешествий! Так сложилось, что мы любим исследовать сами, а потом делать туры в те регионы России и страны от которых никто не ожидает чего-то классного. Но это лишь из-за того, что локации мало изучены или существуют глупые стереотипы. На самом деле все регионы и страны в наших путешествиях безумно красивы, богаты природными и архитектурными локациями. Если мы делаем тур в определенный регион/страну - значит мы однозначно влюблены в это место и абсолютно убеждены, что здесь есть, что посмотреть,попробовать и за что влюбиться!