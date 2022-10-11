По Абхазии с ветерком, музыкой и вином

Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку

Отправляемся расслабляться и веселиться, прочь от суеты, дедлайнов и забот.

Рецепт зажигательного трипа простой: возьмём высокопроходимую машину и местного гида, знающего 1000 и 1 тост, запасёмся местным вином — и вперёд к шумящим водопадам, отвесным скалам и неприступным вершинам.

Вас ждут прогулки по атмосферным заброшкам, свежий горный воздух и купание в диком горячем источнике под звёздами.

Мы погрузимся в культуру гостеприимных абхазцев и продегустируем сыры, чай, мёд и чачу — будет вкусно и очень душевно!
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Ближайшие даты:
3
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие в туре возможно с 18 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
Завершение: Аэропорт Сочи, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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