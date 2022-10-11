Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие в туре возможно с 18 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
Завершение: Аэропорт Сочи, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Гагре
Привет! Я организатор душевных и запоминающихся туров. В наших турах всегда 2 организатора: я и мой муж Никита. Во всех локациях наших путешествий мы были сами и изучили их досконально и теперь хотим показать чудесный мир Вам!
Когда- то я преодолела свои страхи и начала путешествовать и хочу, чтобы у всех была такая возможность, и классная компания в поездке. Чтобы каждый мог испытать эти непередаваемые ощущения во время крутых путешествий!
Так сложилось, что мы любим исследовать сами, а потом делать туры в те регионы России и страны от которых никто не ожидает чего-то классного. Но это лишь из-за того, что локации мало изучены или существуют глупые стереотипы. На самом деле все регионы и страны в наших путешествиях безумно красивы, богаты природными и архитектурными локациями. Если мы делаем тур в определенный регион/страну - значит мы однозначно влюблены в это место и абсолютно убеждены, что здесь есть, что посмотреть,попробовать и за что влюбиться!