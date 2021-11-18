Рыбалка на горных реках из Гагры

Отдохнуть в живописных местах и вернуться с лучшим уловом

5
4 отзыва
Индивидуально
для 4 чел.
Абхазия — это не только теплое Черное море, но и множество бурных горных рек с прозрачной водой, в которых водятся форель, сазан, сиг и голавль.

Мы вместе порыбачим, и я поделюсь полезными советами.

По пути и на протяжении рыбалки вы будете любоваться пейзажами, поэтому увезете с собой и улов, и отличные фото!
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Красивая и интересная дорога

Из Гагр или Пицунды мы отправимся в сторону озера Рица — мимо водопадов, Голубого озера и высоких стен Юпшарского каньона. По пути я расскажу о нашей Стране души: природных и рукотворных достопримечательностях, традициях и современной жизни.

Ловля форели и советы рыбака

Обычно мы рыбачим на горной реке Юпшара, но если клёва нет, то переезжаем на Бзыбь или Гегу, даже на озеро Рица. Форель — капризная рыба, иногда клева нет, и мы можем заехать на форелевое хозяйство:) Но надеюсь, нам повезет. Я посоветую, как выбирать места для рыбалки, на что и как ловить; расскажу об особенностях и правилах безопасности рыбной ловли на горных реках.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить на рыбалку из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
  • Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский заповедник (350 руб. /чел.)
  • Все необходимые рыболовные принадлежности предоставляются

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Гагре или Пицунде
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Петр
18 ноя 2021
Отлично провели время всём всё понравилось Рыбалкой довольны!!!
А
20 июля 2021
Экскурсию проводил гид Рустам. Очень интересный рассказчик и просто хороший человек. Рыбалка проводится на трех реках Юпшара, Гега и Бзыпь, то есть Вы едете по дороге на озеро Рица и можете в процессе поездки увидеть все природные достопримечательности, расположенные до Юпшарского каньона. В процессе рыбалки удалось поймать ручьевую форель в Юпшаре, ощущения незабываемые. Ловля осуществляется на спиннинг (снасти предоставляются), что в условиях горных рек достаточно непросто, и улов естественно не гарантирован. Но если Вы любите природу, красоту гор и прохладу горных рек, то эта поездка для Вас. Даже если ничего не поймаете, то проведете время в живописных местах в компании приятного человека Рустама.
С
19 июля 2021
Все очень понравилось, отдельное спасибо Рустаму.
Ю
14 окт 2020
Экскурсия оооочень понравилась. Адгур прекрасный гид, замечательный человек и интересный рассказчик. Было очень инткресно, познавательно, экскурсия прошла на одном дыхании. Супер!!!

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