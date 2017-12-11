Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите печально известный концентрационный лагерь Терезин, в котором содержалось более 150 000 заключенных
Осмотрите небольшую крепость, которая служила тюрьмой для пражского гестапо
Посетите музей гетто, расположенный в бывшей школе Терезин
Совершите экскурсию по Терезину, месту печально известного концентрационного лагеря, которым управляли нацисты во время оккупации Чехословакии.
С опытным гидом вы посетите Мемориал национального мученичества, построенный в память о жертвах нацистских политических и расовых преследований во время Второй мировой войны. Это единственный подобный сайт в Чехии.
Вы также посетите небольшую крепость, которая служила тюрьмой для пражского гестапо. Изучая сайт, вы узнаете о преследованиях чешской нации нацистским режимом и о судьбах чешских заключенных, переведенных в другие концентрационные лагеря Третьего рейха нацистской Германии.
Наконец, вы увидите музей гетто, который был открыт в 1991 году в здании бывшей школы Терезин. Экспонаты музея были созданы при содействии бывших узников Терезинского гетто.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер из отелей в центре Праги по запросу
Плата за вход в музей
Что не входит
Трансфер до отеля
Обед
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Цена для детей распространяется на детей в возрасте 10 лет и младше. Цена для студентов распространяется на студентов в возрасте 26 лет и младше, у которых есть карта ISIC
Фотосъемка интерьеров оплачивается Мемориалом. Фото- и / или видеосъемка на открытом воздухе в Малой крепости оплачивается из расчета 50 крон за 1 записывающее оборудование (включая камеры мобильных телефонов)
Посещение крематория в Терезине не является обязательным и не входит в стоимость. Крематорий закрыт по субботам
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Ношение масок в помещении настоятельно рекомендуется для всех гостей, как вакцинированных, так и нет. Для невакцинированных участников маска в помещении обязательна
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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Phil
11 дек 2017
Fantastic tour and our guide Eva was very very good and very knowledgeable. She ensured we had an English speaking guide when we arrived at the camp. Eva explained all the activities that were planned and ensured we understood and were happy with everything. Highly recommend this tour and company Thank you very much
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Sandra
9 июля 2017
This tour was a sad one to see but a must. This is the real deal. People suffered here and it's an experience that we should all know about so hopefully it doesn't occur again. Our first tour guide was good and knowledgeable. The second tour guide at the camp was excellent.
G
Gina
21 июня 2016
This was a very difficult, but in our opinion, essential visit to be made. Petr, our guide at the camp, was excellent. Very warm, friendly and informative. The guide who took us to the site and back to the centre of Prague, however, was an entirely different matter but this is not the place to detail this. We shall be privately contacting the company who booked him to discuss this. All in all, an absolute must go trip.The subject matter was, of course, harrowing and the tears flowed but we would have felt our trip was incomplete if we had not paid our respects to the thousands of innocents who died here in such an atrocious way. Goosebumps throughout. All in all, an absolute must go trip.