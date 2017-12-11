Совершите экскурсию по Терезину, месту печально известного концентрационного лагеря, которым управляли нацисты во время оккупации Чехословакии.

С опытным гидом вы посетите Мемориал национального мученичества, построенный в память о жертвах нацистских политических и расовых преследований во время Второй мировой войны. Это единственный подобный сайт в Чехии.

Вы также посетите небольшую крепость, которая служила тюрьмой для пражского гестапо. Изучая сайт, вы узнаете о преследованиях чешской нации нацистским режимом и о судьбах чешских заключенных, переведенных в другие концентрационные лагеря Третьего рейха нацистской Германии.

Наконец, вы увидите музей гетто, который был открыт в 1991 году в здании бывшей школы Терезин. Экспонаты музея были созданы при содействии бывших узников Терезинского гетто.