Взгляните на Прагу с другого ракурса в комбинированном туре на сегвеях и электроскутерах. Подойдите на улицу Holečkova, чтобы прослушать короткий инструктаж и выбрать бесплатный напиток. Запрыгивайте на мощный электроскутер и отправляйтесь в исторический центр Праги на уникальном виде транспорта.

Сперва посетите Малу Страну. Прокатитесь по парку Кампа и оцените стену Леннона, разрисованную граффити на тему творчества Джона Леннона с текстами песен Beatles. Продолжите путь через Карлов мост, чтобы увидеть знаменитые писающие статуи Давида Черни у музеи Франца Кафки, и откройте для себя небольшой скрытый пляж Праги. Прокатитесь по Старе-Место и Манесову мосту, а затем следуйте в еврейский квартал и осмотрите самую старую сохранившуюся синагогу в Европе – Староновую синагогу.

Потом направляйтесь в самый центр старой части города, чтобы побывать на Староместкой площади. Полюбуйтесь такими памятниками, как редкий экземпляр гелиоцентрических астрономических часов или барочный храм Святого Николая. Старый город знаменит не только историей, это также район вечеринок, который известен пражскими музыкальными клубами. Также путешествуйте вдоль реки Влтава и остановитесь на обед в пивном саду на вершине парка Летна.

После короткого перерыва прокатитесь вокруг пражского Метронома и полюбуйтесь захватывающими видами на сотни башен Старого города. Оцените королевские сады, Пражский Град и смену караула. Побывайте на витиеватых улочках Средних веков, посетите старинный Страговский монастырь и поднимитесь на холм Петршин, чтобы испытать всю мощь электроскутера.

Затем направляйте в район Смихов и верните скутер в офис туроператора. Обменяйте его на сегвей и отправляйтесь в район Страгов. Вы проедете мимо самой большой в мире спортивной площадки – Страговского стадиона. Также вы сможете проверить навыки вождения на автодроме Segway. После этого следуйте через Беверли-Хиллз Праги и спуститесь к живописному парку Сакре-Кёр, откуда можно полюбоваться на юго-восточную часть города. Или попросите своего гида посоветовать, куда пойти и как провести вечер в другом месте Праги. Вы также получите практические советы: например, как избежать таксистов-мошенников и где найти лучшие пункты обмена валют.