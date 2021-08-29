Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки

Осмотрите лучшие места Праги в уникальном Grand Tour на сегвеях и электроскутерах

4.8
144 отзыва
Входной билет
Осмотрите лучшие места Праги в уникальном Grand Tour на сегвеях и электроскутерах.

Взгляните на город с нового ракурса и полюбуйтесь такими памятниками, как Пражский Град и музей Франца Кафки.

Узнайте об истории города из уст опытного гида.
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки
Прага: 4-часовой тур на сегвеях и скутерах, обед и напитки

Что вы увидите 🤩

  • Пражский национальный театр
  • Старый город, Прага
  • Музей Франца Кафки
  • Пражские куранты
  • Стена Джона Леннона
  • Староместская площадь
  • Холм Петршин
  • Пражский Град
  • Парк Летна
  • Остров Кампа
  • Смихов
  • Страговский монастырь
  • Малая Прага
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя лучшие места Праги на двух электрических видах транспорта
  2. Доберитесь в Страговский монастырь на сегвее и отведайте пиво, которое там варят с XIII века
  3. Побывайте в Пражском Граде и садах холма Петршин на электроскутере
  4. Узнайте об истории Старого города из уст опытного гида
  5. Прокатитесь вдоль реки Влтава и посмотрите на знаменитый Карлов мост
Взгляните на Прагу с другого ракурса в комбинированном туре на сегвеях и электроскутерах. Подойдите на улицу Holečkova, чтобы прослушать короткий инструктаж и выбрать бесплатный напиток. Запрыгивайте на мощный электроскутер и отправляйтесь в исторический центр Праги на уникальном виде транспорта.
Сперва посетите Малу Страну. Прокатитесь по парку Кампа и оцените стену Леннона, разрисованную граффити на тему творчества Джона Леннона с текстами песен Beatles. Продолжите путь через Карлов мост, чтобы увидеть знаменитые писающие статуи Давида Черни у музеи Франца Кафки, и откройте для себя небольшой скрытый пляж Праги. Прокатитесь по Старе-Место и Манесову мосту, а затем следуйте в еврейский квартал и осмотрите самую старую сохранившуюся синагогу в Европе – Староновую синагогу.
Потом направляйтесь в самый центр старой части города, чтобы побывать на Староместкой площади. Полюбуйтесь такими памятниками, как редкий экземпляр гелиоцентрических астрономических часов или барочный храм Святого Николая. Старый город знаменит не только историей, это также район вечеринок, который известен пражскими музыкальными клубами. Также путешествуйте вдоль реки Влтава и остановитесь на обед в пивном саду на вершине парка Летна.
После короткого перерыва прокатитесь вокруг пражского Метронома и полюбуйтесь захватывающими видами на сотни башен Старого города. Оцените королевские сады, Пражский Град и смену караула. Побывайте на витиеватых улочках Средних веков, посетите старинный Страговский монастырь и поднимитесь на холм Петршин, чтобы испытать всю мощь электроскутера.
Затем направляйте в район Смихов и верните скутер в офис туроператора. Обменяйте его на сегвей и отправляйтесь в район Страгов. Вы проедете мимо самой большой в мире спортивной площадки – Страговского стадиона. Также вы сможете проверить навыки вождения на автодроме Segway. После этого следуйте через Беверли-Хиллз Праги и спуститесь к живописному парку Сакре-Кёр, откуда можно полюбоваться на юго-восточную часть города. Или попросите своего гида посоветовать, куда пойти и как провести вечер в другом месте Праги. Вы также получите практические советы: например, как избежать таксистов-мошенников и где найти лучшие пункты обмена валют.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Оригинальный личный скутер Segway
  • Электрический eScooter чешского производителя
  • Шлем
  • Дождевик (по желанию)
  • Бесплатные напитки
  • Бесплатные закуски
  • Тренировочный заезд перед туром
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 144 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
113
4
23
3
5
2
3
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
P
29 авг 2021
(Хорватия)
This tour was so much fun! Rene our guide was a real well of knowledge, he captured our attention with facts and interesting stories, and he did his best for us to feel safe and entertained. Driving around on electric bicycles and segways was a perfect way to learn about Prague and to see as much as possible.
R
28 авг 2019
(Великобритания)
We were the only 2 on the tour which was fantastic as our guide Vasily (Bob) catered the tour to what we wanted! He was a fantastic guide and an interesting young man who took the time to get to know us with a beer at the Monestry! The e scooters were fun, Segways even better. A brilliant way to see the city due to the distance you can cover. Well worth the money. Rachael & Simon
Z
21 авг 2019
(Великобритания)
My friend & I booked this for our first morning in Prague and that was a good decision as we hadn't sampled the Czech beer yet! (You need full concentration for this!). It helped us find our way around the city. Our guide Vasily was very patient in teaching us how to use the Segways and e-scooters (first timers) and was easy to talk to. We went round the quiet residential areas on the Segways which was great as we never would have seen these areas on our own. We then went on e-scooters around the very crowded tourist areas (John Lennon wall, Piss Sculpture etc) as Segways are banned. I feared for my life riding the e-scooters in the traffic but it was still an enjoyable experience. I would highly recommended this activity. We loved it and got great photos on the way round. The office was a little difficult to find. Walk down the round and office door is a bit further down on the left, opposite Sacre Couer building.

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