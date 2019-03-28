Исследуйте лучшие памятники Каира в рамках автобусного тура на день из Хургады. Осмотрите плато Гизы и Египетский музей, где хранятся более 120 000 реликвий египетской истории. Представитель туроператора рано утром встретит вас у вашего отеля в Хургаде, откуда вы на автобусе отправитесь в Каир.

По прибытии в Каир следуйте в центр города и пройдитесь по галереям замечательного Египетского музея, где находится удивительная коллекция экспонатов: от додинастического периода до эпохи фараонов и греко-римских времен. Главными сокровищами музея являются артефакты мальчика-фараона Тутанхамона, но стоит также уделить время выставкам и других фараонов-богов и богинь. Посетите комнату мумий и узнайте об искусстве мумификации, которым владели в Древнем Египте.

Затем поднимитесь на борт традиционной египетской лодке фелукка и проплывите по Нилу. После обеда гид-египтолог покажет вам потрясающие пирамиды Гизы на плато Гизы. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина являются старейшими из семи чудес Древнего мира и главной достопримечательностью некрополя Гизы. В конце тура вас доставят до вашего отеля в Хургаде.

Также вы можете превратить поездку в персонализированный частный тур. Получите максимум от вашего путешествия из Хургады в Каир и воспользуйтесь минивэном с личным водителем и гидом. Исследуйте город не спеша — с комфортом и удовольствием — в компании с опытным водителем, который отвезет вас туда, куда вы пожелаете.