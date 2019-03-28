Пирамиды Гизы, Египетский музей: тур на автобусе из Хургады

Прокатитесь по засушливой египетской пустыне, чтобы увидеть пирамиды Гизы

4.1
88 отзывов
В группе
до 6 чел.
Прокатитесь по засушливой египетской пустыне, чтобы увидеть пирамиды Гизы и Египетский музей в Каире в рамках тура на день с выездом из Хургады.

Побывайте по плато Гизы и взгляните на Большой Сфинкс и Долину храмов.
Пирамиды Гизы, Египетский музей: тур на автобусе из Хургады
Пирамиды Гизы, Египетский музей: тур на автобусе из Хургады
Пирамиды Гизы, Египетский музей: тур на автобусе из Хургады
Пирамиды Гизы, Египетский музей: тур на автобусе из Хургады
Пирамиды Гизы, Египетский музей: тур на автобусе из Хургады
Пирамиды Гизы, Египетский музей: тур на автобусе из Хургады
Пирамиды Гизы, Египетский музей: тур на автобусе из Хургады

Что вы увидите 🤩

  • Плато Гиза
  • Сфинкс
  • Хан аль-Халили
  • Пирамиды Гизы
  • Египетский музей древностей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите лучшие памятники Каира за один день
  2. Посетите Великие пирамиды Гизы и посмотрите на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина
  3. Исследуйте величественные гробницы и статую Большого Сфинкса
  4. Побывайте в Долине храмов
  5. Совершите экскурсию по Египетскому музею, где собрано более 120 000 реликвий Древнего Египта
  6. Полюбуйтесь на сокровища мальчика-фараона Тутанхамона
Исследуйте лучшие памятники Каира в рамках автобусного тура на день из Хургады. Осмотрите плато Гизы и Египетский музей, где хранятся более 120 000 реликвий египетской истории. Представитель туроператора рано утром встретит вас у вашего отеля в Хургаде, откуда вы на автобусе отправитесь в Каир.
По прибытии в Каир следуйте в центр города и пройдитесь по галереям замечательного Египетского музея, где находится удивительная коллекция экспонатов: от додинастического периода до эпохи фараонов и греко-римских времен. Главными сокровищами музея являются артефакты мальчика-фараона Тутанхамона, но стоит также уделить время выставкам и других фараонов-богов и богинь. Посетите комнату мумий и узнайте об искусстве мумификации, которым владели в Древнем Египте.
Затем поднимитесь на борт традиционной египетской лодке фелукка и проплывите по Нилу. После обеда гид-египтолог покажет вам потрясающие пирамиды Гизы на плато Гизы. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина являются старейшими из семи чудес Древнего мира и главной достопримечательностью некрополя Гизы. В конце тура вас доставят до вашего отеля в Хургаде.
Также вы можете превратить поездку в персонализированный частный тур. Получите максимум от вашего путешествия из Хургады в Каир и воспользуйтесь минивэном с личным водителем и гидом. Исследуйте город не спеша — с комфортом и удовольствием — в компании с опытным водителем, который отвезет вас туда, куда вы пожелаете.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Перевозка на автобусе с кондиционером
  • Гид-египтолог
  • Входные билеты (при выборе соответствующего варианта)
  • Обед (при выборе соответствующего варианта)
  • Персонализированный частный тур (при выборе соответствующего варианта)
  • Налоги и сервисные сборы
  • Напитки на протяжении автобусного тура
Что не входит
  • Чаевые и личные расходы
  • Любые дополнительные расходы, не указанные выше
  • Прогулка на лодке фелука
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Трансфер от/до Хургады занимает приблизительно 5–6 часов в одну сторону (в зависимости от расположения отелей)
  • Экскурсия в Каире длится восемь часов
  • Гиды, говорящие на французском, итальянском, испанском и русском языках, доступны за дополнительную плату в размере 10€ с человека
Требования к участникам
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 88 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
29
3
8
2
2
1
9
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
T
28 мар 2019
(Великобритания)
Отличная поездка. Долгие поездки на автобусе из Сома Бэй, полетели бы в следующий раз. Блестящие гиды. Недостаточно времени в Каирском музее, но чтобы сделать это справедливо, потребуется как минимум день. Маска Тута - это главное. Абсолютно внушает благоговение. Абсолютно НИКАКИЕ фотографии этого не допускаются, хотя вы можете получить изображение снаружи выставки, но не очень четко. Поездка на лодке по Нилу предлагается за дополнительную плату. 200 LE, около 8 фунтов стерлингов. Сделай это. Это того стоит. Пирамиды Гизы и Сфинкс потрясающие. Прокатитесь на верблюде, за 200 LE дополнительно. Не беспокойтесь от торговцев, идите с официальной командой. То же путешествие, дешевле, чем у нелицензированных трейдеров. Эта поездка на самом деле занимает 24 часа, но она того стоит.
R
4 янв 2019
(Великобритания)
Большая поездка - слишком много времени, потраченного на продажи в Гизе, с покупками и без покупок в Каире. Водитель храпит всю дорогу, занимая место для путешественников на заднем сиденье и практически не говорит по-английски. Им нужно лучше организовать водителей и больше общаться на английском. Помимо этого отличная поездка. Круиз на гвоздь не требовал слишком много денег за то, что ты собрал. Пожалуйста, отправьте отзыв.
C
16 сен 2019
(Бельгия)
Nous avions notre guide français Ibrahim qui parlait très bien et était de très bons conseils, de plus, nous l'avions que pour nous 2, si vous parlez français, j'espère que vous tomberez sur lui! Je souhaiterais à tout le monde de l'avoir en tant que guide.
Seul bémol, les chauffeurs ont mangés une partie de la nourriture que nous avions et celui qui nous a prit à l'hôtel ne comprenais que l'arabe.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

👥ГрупповыеОднодневная поездкаОсмотр достопримечательностейАвтобусы и минивэныКультура и историяАрхеологияПрирода и приключенияГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиКулинарные и гурманские турыОднодневные турыДля посетителей на инвалидном креслеМестная кухня🗽ДостопримечательностиПлато ГизаСфинксХан аль-ХалилиПирамиды ГизыЕгипетский музей древностей

Еще несколько похожих предложений в Каире

Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Входной билет
4.2
1336
7 362
за 1 чел.
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Пересеките египетскую пустыню в 20-часовом автобусном туре
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Индивидуально
5
2
$160
за 1 чел.
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Вас ждет захватывающая поездка к ценнейшим памятникам архитектуры Древнего Египта
Ежедневно в 8:00
Каир и Гиза: тур по главным местам на день из Хургады
В группе
до 100 чел.
4.6
867
20ч
8 524
за 1 чел.
Каир и Гиза: тур по главным местам на день из Хургады
Изучите столицу Египта на 20-часовой экскурсии по Каиру и плато Гиза с трансфером с курортов на Красном море: из
Пирамиды Гизы и Сфинкс: экскурсия на полдня из Каира
В группе
до 100 чел.
4.3
74
3 611
за 1 чел.
Пирамиды Гизы и Сфинкс: экскурсия на полдня из Каира
Проведите полдня, осматривая достопримечательности в этом туре к Пирамидам и Большому Сфинксу с выездом из Каира
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня
Индивидуально
4.5
71
5 812
за 1 чел.
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня
Осмотрите самый известный археологический памятник Египта
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
В группе
до 50 чел.
4.5
612
18ч
21 543
за 1 чел.
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Узнайте больше об истории и культуре Древнего Египта во время однодневной экскурсии в Каир
Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
Индивидуально
для 3 чел.
$227
за 1-3 чел.
Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
Мы отправимся в путешествие по древнему Каиру, посетим Каирский национальный музей, увидим сокровища фараонов и мумии
по договоренности
К Великим пирамидам — на квадроцикле!
Индивидуально
75
за 1 чел.
К Великим пирамидам — на квадроцикле!
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Прокатиться с ветерком по пустыне и встретить закат у главного символа Египта
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Пирамиды Древнего Египта
Индивидуально
для 6 чел.
4.7
24
200
за 1-6 чел.
Пирамиды Древнего Египта
🚌 На автобусе
Посетить ступенчатую, «Ломаную», Красную пирамиды и знаменитый комплекс в Гизе за один день
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Входной билет
5
4
$60
за 1 чел.
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Приглашаем вас на красочное светомузыкальное шоу у единственного сохранившегося из Семи чудес света! С наступлением
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно
Белая и Черная пустыня на 2 дня
В группе
до 25 чел.
1д 12ч
$250
за 1 чел.
Белая и Черная пустыня на 2 дня
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Откройте для себя удивительные природные достопримечательности, которых вам не увидеть больше нигде в мире
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно начинается 6:00 и обратно через день в 15:00
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Индивидуально
65
за 1 чел.
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
🚗 На машине
Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...

Ägypten Ausflüge By FTS Travels проводит ещё 3 экскурсии

Каир: тур на день на самолете из Хургады
Входной билет
4.4
448
25 203
за 1 чел.
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Отправьтесь в часовой полет из Хургады в Каир на самолете и совершите незабываемое путешествие по столице Египта с
Из Шарм-эш-Шейха: тур на целый день в Каир на самолете
В группе
до 8 чел.
4.2
104
15ч
25 815
за 1 чел.
Из Шарм-эш-Шейха: тур на целый день в Каир на самолете
Отправляйтесь в тур в Каир из Шарм-эш-Шейха на самолете, чтобы осмотреть некоторые из самых важных мест этого
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
В группе
до 8 чел.
4.2
60
16ч
26 253
за 1 чел.
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
Оцените прекрасный тур на день по Каиру из Хургады
У нас ещё много экскурсий 😎 в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каире
🇪🇬