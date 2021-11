C

Nous avions notre guide français Ibrahim qui parlait très bien et était de très bons conseils, de plus, nous l'avions que pour nous 2, si vous parlez français, j'espère que vous tomberez sur lui! Je souhaiterais à tout le monde de l'avoir en tant que guide.

Seul bémol, les chauffeurs ont mangés une partie de la nourriture que nous avions et celui qui nous a prit à l'hôtel ne comprenais que l'arabe.