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Осмотрите лучшие памятники Каира за один день
Посетите Великие пирамиды Гизы и посмотрите на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина
Исследуйте величественные гробницы и статую Большого Сфинкса
Побывайте в Долине храмов
Совершите экскурсию по Египетскому музею, где собрано более 120 000 реликвий Древнего Египта
Полюбуйтесь на сокровища мальчика-фараона Тутанхамона
Исследуйте лучшие памятники Каира в рамках автобусного тура на день из Хургады. Осмотрите плато Гизы и Египетский музей, где хранятся более 120 000 реликвий египетской истории. Представитель туроператора рано утром встретит вас у вашего отеля в Хургаде, откуда вы на автобусе отправитесь в Каир.
По прибытии в Каир следуйте в центр города и пройдитесь по галереям замечательного Египетского музея, где находится удивительная коллекция экспонатов: от додинастического периода до эпохи фараонов и греко-римских времен. Главными сокровищами музея являются артефакты мальчика-фараона Тутанхамона, но стоит также уделить время выставкам и других фараонов-богов и богинь. Посетите комнату мумий и узнайте об искусстве мумификации, которым владели в Древнем Египте.
Затем поднимитесь на борт традиционной египетской лодке фелукка и проплывите по Нилу. После обеда гид-египтолог покажет вам потрясающие пирамиды Гизы на плато Гизы. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина являются старейшими из семи чудес Древнего мира и главной достопримечательностью некрополя Гизы. В конце тура вас доставят до вашего отеля в Хургаде.
Также вы можете превратить поездку в персонализированный частный тур. Получите максимум от вашего путешествия из Хургады в Каир и воспользуйтесь минивэном с личным водителем и гидом. Исследуйте город не спеша — с комфортом и удовольствием — в компании с опытным водителем, который отвезет вас туда, куда вы пожелаете.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Перевозка на автобусе с кондиционером
Гид-египтолог
Входные билеты (при выборе соответствующего варианта)
Обед (при выборе соответствующего варианта)
Персонализированный частный тур (при выборе соответствующего варианта)
Налоги и сервисные сборы
Напитки на протяжении автобусного тура
Что не входит
Чаевые и личные расходы
Любые дополнительные расходы, не указанные выше
Прогулка на лодке фелука
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 6 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Трансфер от/до Хургады занимает приблизительно 5–6 часов в одну сторону (в зависимости от расположения отелей)
Экскурсия в Каире длится восемь часов
Гиды, говорящие на французском, итальянском, испанском и русском языках, доступны за дополнительную плату в размере 10€ с человека
Требования к участникам
Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 88 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Tim
28 мар 2019
(Великобритания)
Отличная поездка. Долгие поездки на автобусе из Сома Бэй, полетели бы в следующий раз. Блестящие гиды. Недостаточно времени в Каирском музее, но чтобы сделать это справедливо, потребуется как минимум день. Маска Тута - это главное. Абсолютно внушает благоговение. Абсолютно НИКАКИЕ фотографии этого не допускаются, хотя вы можете получить изображение снаружи выставки, но не очень четко. Поездка на лодке по Нилу предлагается за дополнительную плату. 200 LE, около 8 фунтов стерлингов. Сделай это. Это того стоит. Пирамиды Гизы и Сфинкс потрясающие. Прокатитесь на верблюде, за 200 LE дополнительно. Не беспокойтесь от торговцев, идите с официальной командой. То же путешествие, дешевле, чем у нелицензированных трейдеров. Эта поездка на самом деле занимает 24 часа, но она того стоит.
R
Respal
4 янв 2019
(Великобритания)
Большая поездка - слишком много времени, потраченного на продажи в Гизе, с покупками и без покупок в Каире. Водитель храпит всю дорогу, занимая место для путешественников на заднем сиденье и практически не говорит по-английски. Им нужно лучше организовать водителей и больше общаться на английском. Помимо этого отличная поездка. Круиз на гвоздь не требовал слишком много денег за то, что ты собрал. Пожалуйста, отправьте отзыв.
C
Cassandra
16 сен 2019
(Бельгия)
Nous avions notre guide français Ibrahim qui parlait très bien et était de très bons conseils, de plus, nous l'avions que pour nous 2, si vous parlez français, j'espère que vous tomberez sur lui! Je souhaiterais à tout le monde de l'avoir en tant que guide. Seul bémol, les chauffeurs ont mangés une partie de la nourriture que nous avions et celui qui nous a prit à l'hôtel ne comprenais que l'arabe.