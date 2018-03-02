4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Монпарнас, несмотря на свою богатую и необычную историю, не очень страдает от наплыва туристов. Прежде всего из-за своей территориальной удаленности от «джентльменского набора» достопримечательностей Парижа: Эйфелевой башни, Лувра, Монмартра с его Сакре-Кёр и Мулен Руж, Нотр-Дама и кладбища Пер-Лашез. Зато здесь вы сможете найти неизвестные даже большинству местных жителей забавные объекты и неординарные конструкции.

Что вас ожидает

Вы увидите скрытую от посторонних взглядов живописную улицу Термопиль и одну из самых странных церквей Парижа, построенную для рабочих Всемирной выставки 1900 года. Внешне неказистая и малоприметная, она поражает интерьером, который является одним из образцов индустриального стиля в архитектуре.

Далее – легендарная, знаменитая своими театрами, мюзик-холлами и кафе улица Гэте.

Вы посетите кладбище, где похоронены Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, Шарль Бодлер и Сезар. А еще здесь покоится чемпион мира по шахматам Александр Алёхин – тот самый, имя которого всуе поминал Остап Бендер, рисуя радужные перспективы Васюков. Вряд ли где-то ещё вы встретите мозаичного, развеселой расцветки кота, удобно устроившегося на надгробии, кентавра или фантастическую птицу вместо традиционного креста.

Следующий пункт программы – бульвар Монпарнас с его богемными кафе Le Dôme, La Rotonde и La Coupole, в которых проводили большую часть своего времени поэты, писатели и художники. Здесь бывали Маяковский, Хемингуэй, Пикассо, Шагал и другие известные личности. Распитие кофе и иных напитков в столь артистической среде не навязывается, но рекомендуется. А я в это время расскажу вам о том, как проходили встречи участников течения сюрреалистов, которое состояло не только из Сальвадора Дали.

Завершим экскурсию у башни Монпарнас: с её 210-метровой высоты открывается прекрасный панорамный вид Парижа, выгодно отличающийся от панорамы с Эйфелевой башни именно тем, что сама башня попадает в обзор (подъем на башню в программу не входит: это вы сможете сделать сами в любое удобное для вас время).