4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самый насыщенный район Парижа вдалеке от основных достопримечательностей

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
Несмотря на свою богатую и необычную историю, Монпарнас не очень страдает от наплыва туристов.

Однако здесь есть на что посмотреть, особенно если вы ищете нестандартные маршруты и любите необычные истории.

Вы посмотрите на развесёлых мозаичных котов, пройдете по потайным улочкам, увидите уникальную церковь из металла и посетите кладбище, где похоронены известные интеллектуалы и писатели, художники и скульпторы, а также один из президентов Франции!
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Pernety
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Монпарнас для любопытных
Монпарнас для любопытных

Монпарнас, несмотря на свою богатую и необычную историю, не очень страдает от наплыва туристов. Прежде всего из-за своей территориальной удаленности от «джентльменского набора» достопримечательностей Парижа: Эйфелевой башни, Лувра, Монмартра с его Сакре-Кёр и Мулен Руж, Нотр-Дама и кладбища Пер-Лашез. Зато здесь вы сможете найти неизвестные даже большинству местных жителей забавные объекты и неординарные конструкции.

Что вас ожидает

Вы увидите скрытую от посторонних взглядов живописную улицу Термопиль и одну из самых странных церквей Парижа, построенную для рабочих Всемирной выставки 1900 года. Внешне неказистая и малоприметная, она поражает интерьером, который является одним из образцов индустриального стиля в архитектуре.

Далее – легендарная, знаменитая своими театрами, мюзик-холлами и кафе улица Гэте.

Вы посетите кладбище, где похоронены Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, Шарль Бодлер и Сезар. А еще здесь покоится чемпион мира по шахматам Александр Алёхин – тот самый, имя которого всуе поминал Остап Бендер, рисуя радужные перспективы Васюков. Вряд ли где-то ещё вы встретите мозаичного, развеселой расцветки кота, удобно устроившегося на надгробии, кентавра или фантастическую птицу вместо традиционного креста.

Следующий пункт программы – бульвар Монпарнас с его богемными кафе Le Dôme, La Rotonde и La Coupole, в которых проводили большую часть своего времени поэты, писатели и художники. Здесь бывали Маяковский, Хемингуэй, Пикассо, Шагал и другие известные личности. Распитие кофе и иных напитков в столь артистической среде не навязывается, но рекомендуется. А я в это время расскажу вам о том, как проходили встречи участников течения сюрреалистов, которое состояло не только из Сальвадора Дали.

Завершим экскурсию у башни Монпарнас: с её 210-метровой высоты открывается прекрасный панорамный вид Парижа, выгодно отличающийся от панорамы с Эйфелевой башни именно тем, что сама башня попадает в обзор (подъем на башню в программу не входит: это вы сможете сделать сами в любое удобное для вас время).

Организационные детали

  • Начало экскурсии – не позже 12 часов, оптимальное время – 10:00. Возможно проведение прогулки во второй половине дня (с 15 часов).
  • Дополнительные расходы: кофе, горячий шоколад в La Coupole – 4-7 евро.
  • Дети до 10 лет включительно гуляют с группой бесплатно, но ведут себя прилично, не плачут и не просятся домой.
  • Группам 6 и более человек – скидка.
Монпарнас для любопытных
Монпарнас для любопытных
Монпарнас для любопытных
Монпарнас для любопытных
Монпарнас для любопытных
Монпарнас для любопытных
Монпарнас для любопытных
Монпарнас для любопытных

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Pernety.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Я художник и искусствовед, специализация - изобразительное искусство 20 века. Люблю открывать для себя новые необычные места и делиться своими находками с ближним :)
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2018
Маршрут экскурсии составлен хорошо, интересно. Видно, что гид владеет темой и она ему интересна и близка. Это большой плюс. Но не понравилось то, что гид даёт недостаточно информации по объектам. Может помешала морозная погода или то, что мы сказали, что уже бывали в Париже. Но тем более нам хотелось услышать для себя интересные детали о любимом городе, но мы их не получили. Двоякое чувство от экскурсии.
12 февраля 2018
Необычную экскурсию предлагает Татьяна. Но поскольку мы уже посетили до этого приезда в Париж все основные достопримечательности, то хотелось посмотреть то, что мы еще не выдели, поэтому и выбрали эту экскурсию . Очень понравилось, посмотрели те уголки Парижа, которые находятся вне основных туристических маршрутов. Спасибо Татьяне.
13 мая 2017
Всем добрый день. Хочу поделиться своими эмоциями, полученными от экскурсии «Монпарнас для храбрых и любопытных». Очень искренне хочется поблагодарить гида Татьяну за столь увлекательное путешествие по насыщенному яркими красками истории и культуры району Монпарнас и оставить свой маленький отзыв по нему.
Когда только начинаешь свое путешествие по Монпарнасу, невольно захватывает дух от понимания, сколько историй и судеб великих людей, деятелей искусства, хранят в себе эти переплетения улиц и дорог знаменитого района. Еще ярче эмоции становятся, когда Татьяна начинает свой рассказ о легендарных художниках, скульптурах, поэтах и писателях, и невольно начинаешь ощущать себя частью той творческой интеллигенции, которая собиралась в этом районе в начале 20 столетия. Кроме того, Татьяне так увлекательно удается повествование о местах, на первый взгляд самых обычных, но имеющих в своей истории интересные и заманчивые подробности, что начинаешь предвкушать каждый новый поворот и каждую новую дорогу в этом месте. И конечно же одна из изюминок этой экскурсии – знаменитое кладбище Монпарнас, на котором помимо высоких Имен и надгробий обитает мистическая тишина и невозмутимость. Это место действительно впечатляет не только архитектурными и скульптурными изысками, но и своей мистически спокойной энергетикой.
Огромное спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию и за возможность хоть мимоходом прикоснуться к миру богемы и творчества. Так прекрасно встретить и пообщаться творческого и глубоко чувствующего человека и почерпнуть не только новые знания и видения истории, но и зарядиться новой энергией созидания и вдохновения!
Ольга
7 декабря 2016
Очень благодарны Татьяне за увлекательную экскурсию по малоизвестным уголкам Парижа и его истории. Мы бываем в командировках в Париже часто - несколько раз в год, иногда проводим здесь несколько месяцев. Поэтому экскурсия Татьяны стала для нас особенно приятной и интересной: все стандартные туристические маршруты уже изучены так, что иногда сами сопровождали там друзей и знакомых. А Татьяна показала нам места, мимо которых мы много раз проходили, не зная их, потому не замечая: церковь удивительной архитектуры, о которой знают очень немногие парижане, улицу Гэтэ - давний центр земных наслаждений, как подсказывает ее "говорящее" название, скульптурные достопримечательности кладбища Монпарнас - отражение истории Франции в личностях и лицах, катакомбы Парижа - последний уголок не только Лютеции, но и доисторического прошлого этих мест - и в конце экскурсии мы вернулись в позитивный, приветливый, праздничный Париж дня сегодняшнего в ресторане Купол.
Татьяна - интересный и очень хорошо образованный человек, с ней можно очень увлекательно обсуждать литературу, живопись и скульптуру. Еще раз хочется поблагодарить Таню! Надеемся, что в следующий визит она еще пойдет с нами гулять.

Ольга и Игорь

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