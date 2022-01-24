Музей Орсе: отдельный вход

Полюбуйтесь захватывающими шедеврами импрессионизма на великолепной станции Орсе

4.8
8272 отзыва
Входной билет
Музей Орсе: отдельный вход
Музей Орсе: отдельный вход
Музей Орсе: отдельный вход
Музей Орсе: отдельный вход
Музей Орсе: отдельный вход
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Музей Орсе является домом для французской национальной коллекции произведений импрессионизма, постимпрессионизма и модерна. Величественная коллекция элегантных произведений эпохи Прекрасной эпохи и прекрасное месторасположение на железнодорожной станции Beaux-Arts на берегу Сены делает его одним из самых потрясающих музеев мира. Без преувеличения!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Выделенный вход в музей Орсе
  • Доступ к постоянной коллекции
  • Доступ к временным выставкам (при наличии)
Что не входит
  • Проход без очереди на проверках безопасности и выставках
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