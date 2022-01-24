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Музей Орсе является домом для французской национальной коллекции произведений импрессионизма, постимпрессионизма и модерна. Величественная коллекция элегантных произведений эпохи Прекрасной эпохи и прекрасное месторасположение на железнодорожной станции Beaux-Arts на берегу Сены делает его одним из самых потрясающих музеев мира. Без преувеличения!
Ответы на вопросы
Что входит
Выделенный вход в музей Орсе
Доступ к постоянной коллекции
Доступ к временным выставкам (при наличии)
Что не входит
Проход без очереди на проверках безопасности и выставках
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.