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На автобусе по центру Парижа с посещением парфюмерного музея «Фрагонар»

4.4
96 отзывов
CIT F.
CIT F. – Гид из Парижа
Париж – один из самых привлекательных городов для туристов.

Он славится средневековой архитектурой, романтической атмосферой и своей историей 📖.

Во время автобусно-пешеходной экскурсии 🧭 вы увидите Эйфелеву башню и Нотр-Дам де Пари, подниметесь на смотровую площадку Трокадеро.

Вас ждет посещение фабрики «Фрагонар», где производят духи.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €23 за человека

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На автобусе по центру Парижа с посещением парфюмерного музея «Фрагонар»
На автобусе по центру Парижа с посещением парфюмерного музея «Фрагонар»

Что вы увидите

  • Лувр
  • Французская Академия
  • мэрия Парижа
  • остров Сите
  • Собор Парижской Богоматери
  • часовня Сан-Шапель
  • Дворец Правосудия
  • Латинский квартал
  • Дом Инвалидов
  • Эйфелева башня
  • Елисейские поля
  • Фрагонар.
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ даст общее представление о французской столице с кратким экскурсом в историю 📖 города и самыми знаменитыми его достопримечательностями 🏛️. Вы убедитесь в том, почему Париж считают не только столицей ⭐️ моды, но городом Мира.
Париж «это не город 🏙️, это целый мир», — утверждал Карл V. Правда, он называл город его прежним именем — Лютеция, что в переводе с греческого означает «белый». Экскурсия познакомит вас с историей этого вечно-молодого двухтысячелетнего города и позволит оценить его разнообразие и гармоничность.
В ходе экскурсии 🧭 вы увидите основные исторические и архитектурные памятники, такие как: Дворец правосудия, Консьержери, одно из старейших учебных заведений Старого Света - Сорбонну, Люксембургский сад, Пантеон, Площадь Согласия, Елисейские поля, возведённую по распоряжению Наполеона Триумфальную арку, Трокадеро, Эйфелеву башню, Марсово поле, грандиозный архитектурный ансамбль Дома Инвалидов, Мост Александра III, Малый и Большой дворцы, Вандомскую площадь с величественной колонной в центре, церковь ⛪ Святой Магдалины, Старую Парижскую Оперу и Площадь Бастилии.
Две остановки для фотографий – у Дома Инвалидов и на смотровой площадке Трокадеро, откуда открывается лучший вид на Эйфелеву башню.
Оплату наличными можно осуществить в парижском офисе (м. Opera) с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 за 24 часа до начала экскурсии, в противном случае бронь будет аннулирована.
Если вы внесли на сайте предоплату, то вы можете оплатить остаток наличными гиду в день экскурсии. В этом случае нужно будет предъявить гиду письмо-подтверждение об оплате.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение достопримечательностей не предусмотрено
  • Питание во время экскурсии
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 На ступеньках Оперы Гарнье
На автобусе по центру Парижа с посещением парфюмерного музея «Фрагонар»
На автобусе по центру Парижа с посещением парфюмерного музея «Фрагонар»
На автобусе по центру Парижа с посещением парфюмерного музея «Фрагонар»
На автобусе по центру Парижа с посещением парфюмерного музея «Фрагонар»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
CIT F.
CIT F.
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96 отзывов оставили туристы

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