Групповая автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ даст общее представление о французской столице с кратким экскурсом в историю 📖 города и самыми знаменитыми его достопримечательностями 🏛️. Вы убедитесь в том, почему Париж считают не только столицей ⭐️ моды, но городом Мира.

Париж «это не город 🏙️, это целый мир», — утверждал Карл V. Правда, он называл город его прежним именем — Лютеция, что в переводе с греческого означает «белый». Экскурсия познакомит вас с историей этого вечно-молодого двухтысячелетнего города и позволит оценить его разнообразие и гармоничность.

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите основные исторические и архитектурные памятники, такие как: Дворец правосудия, Консьержери, одно из старейших учебных заведений Старого Света - Сорбонну, Люксембургский сад, Пантеон, Площадь Согласия, Елисейские поля, возведённую по распоряжению Наполеона Триумфальную арку, Трокадеро, Эйфелеву башню, Марсово поле, грандиозный архитектурный ансамбль Дома Инвалидов, Мост Александра III, Малый и Большой дворцы, Вандомскую площадь с величественной колонной в центре, церковь ⛪ Святой Магдалины, Старую Парижскую Оперу и Площадь Бастилии.

Две остановки для фотографий – у Дома Инвалидов и на смотровой площадке Трокадеро, откуда открывается лучший вид на Эйфелеву башню.

Оплату наличными можно осуществить в парижском офисе (м. Opera) с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 за 24 часа до начала экскурсии, в противном случае бронь будет аннулирована.

Если вы внесли на сайте предоплату, то вы можете оплатить остаток наличными гиду в день экскурсии. В этом случае нужно будет предъявить гиду письмо-подтверждение об оплате.