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Онлайн-экскурсия «По центру Парижа: от Елисейских полей до острова Сите»

4.9
20 отзывов
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Парижа
Экскурсия ⛳ пройдет в формате онлайн-прогулки по улицам и набережным Париже.

Мы насладимся утонченной архитектурой центра этого романтичного города.

Прогуляемся по знаменитым Елисейским полям, выйдем на площадь Согласия и узнаем, как здесь оказался древнеегипетский обелиск.

Заглянем в ухоженный сад Тюильри и осмотрим фасады Лувра.

А закончим нашу экскурсию на острове 🏝️ Сите.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «По центру Парижа: от Елисейских полей до острова Сите»
Онлайн-экскурсия «По центру Парижа: от Елисейских полей до острова Сите»

Что вы увидите

  • Елисейские поля
  • площадь Согласия
  • сад Тюильри
  • Лувр и остров Сите
Мы встретимся на Youtube. Я выйду в прямую трансляцию прямо с улица Парижа и в режиме реального времени, в хорошем качестве покажу вам центр столицы ⭐️ Франции. Нас ждут знаменитые на весь мир достопримечательности: Елисейские поля, Лувр, площадь Согласия и захватывающие виды набережных Сены. В сердце ПарижаЕлисейские поля — самая знаменитая улица Парижа. Здесь мы окунемся в атмосферу роскоши и праздника, рассмотрим бутики и дорогие рестораны и, конечно, полюбуемся на знаменитую Триумфальную арку. По Елисейским полям мы дойдем до площади Согласия и поговорим об обелиске, который здесь найдем. А дальше — отправимся в сады Тюильри, любоваться его архитектурной строгостью и геометрией. Выйдем к Лувру, прогуляемся мимо его роскошных фасадов и доберемся до набережной Сены. Перейдем через Новый мост и попадем на знаменитый остров 🏝️ Сите. Важно знать:Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон. Экскурсия ⛳ проходит на онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ. На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «По центру Парижа: от Елисейских полей до острова Сите»
Онлайн-экскурсия «По центру Парижа: от Елисейских полей до острова Сите»
Онлайн-экскурсия «По центру Парижа: от Елисейских полей до острова Сите»
Онлайн-экскурсия «По центру Парижа: от Елисейских полей до острова Сите»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Л.
Елена Л.
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20 отзывов оставили туристы

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