Мы встретимся на Youtube. Я выйду в прямую трансляцию прямо с улица Парижа и в режиме реального времени, в хорошем качестве покажу вам центр столицы ⭐️ Франции. Нас ждут знаменитые на весь мир достопримечательности: Елисейские поля, Лувр, площадь Согласия и захватывающие виды набережных Сены. В сердце ПарижаЕлисейские поля — самая знаменитая улица Парижа. Здесь мы окунемся в атмосферу роскоши и праздника, рассмотрим бутики и дорогие рестораны и, конечно, полюбуемся на знаменитую Триумфальную арку. По Елисейским полям мы дойдем до площади Согласия и поговорим об обелиске, который здесь найдем. А дальше — отправимся в сады Тюильри, любоваться его архитектурной строгостью и геометрией. Выйдем к Лувру, прогуляемся мимо его роскошных фасадов и доберемся до набережной Сены. Перейдем через Новый мост и попадем на знаменитый остров 🏝️ Сите. Важно знать:Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон. Экскурсия ⛳ проходит на онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ. На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.