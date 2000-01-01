Елена Л. проводит ещё 4 экскурсии

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Онлайн-экскурсия «Рождественский Париж»

Елена Л.
Елена Л. – Гид из Парижа
Экскурсия ⛳ пройдет в формате онлайн-прогулки по улицам рождественского Парижа.

Вы увидите, как в этом году украсили свои фасады самые дорогие магазины города.

Прогуляетесь 👣 по одной из самых старых улиц Парижа.

И потеряетесь в еловом лесу 🌲 на площади Согласия.

Во время этой экскурсии 🧭 окунётесь в новогоднюю атмосферу Парижа, и узнаёте много интересных исторических фактов и анекдотов.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🎄На новый год!
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Рождественский Париж»
Онлайн-экскурсия «Рождественский Париж»
Чудеса и исторические анекдотыВо время этой экскурсии 🧭 мы окунёмся в новогоднюю сказку рождественского Парижа. Увидим самые красивые 🤩 рождественские витрины универмага Галереи Лафайет, знаменитую Оперу Гарнье, где выступали русские сезоны Сергея Дягилева, полюбуемся елочками на королевской Вандомской площади. Вы увидите, как в этом году украсили свои фасады самые дорогие магазины Парижа. Мы также пройдёмся по одной из самых старых улиц Парижа, которой уже 2000 лет и на которой находится церковь ⛪ Вознесения Божьей Матери XVII века, которую так любил посещать Фредерик Шопен. И напоследок потеряемся в еловом лесу 🌲 на площади Согласия. Важно знать:Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон. Экскурсия ⛳ проходит на онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ. На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Онлайн-экскурсия «Рождественский Париж»
    Онлайн-экскурсия «Рождественский Париж»
    Онлайн-экскурсия «Рождественский Париж»
    Онлайн-экскурсия «Рождественский Париж»
    Онлайн-экскурсия «Рождественский Париж»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена Л.
    Елена Л.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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