Елена Л. проводит ещё 4 экскурсии

Чудеса и исторические анекдотыВо время этой экскурсии 🧭 мы окунёмся в новогоднюю сказку рождественского Парижа. Увидим самые красивые 🤩 рождественские витрины универмага Галереи Лафайет, знаменитую Оперу Гарнье, где выступали русские сезоны Сергея Дягилева, полюбуемся елочками на королевской Вандомской площади. Вы увидите, как в этом году украсили свои фасады самые дорогие магазины Парижа. Мы также пройдёмся по одной из самых старых улиц Парижа, которой уже 2000 лет и на которой находится церковь ⛪ Вознесения Божьей Матери XVII века, которую так любил посещать Фредерик Шопен. И напоследок потеряемся в еловом лесу 🌲 на площади Согласия. Важно знать:Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон. Экскурсия ⛳ проходит на онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве. Ссылка на онлайн-трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ. На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате, а они обязательно будут. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. И, конечно, задавайте любые вопросы после экскурсии, гид на них обязательно ответит.