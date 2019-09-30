Посетите грандиозный бал и парадные залы Версальского дворца в рамках однодневного тура из Парижа. Выберите один из 3 пунктов отправления во французской столице для вашего трансфера на комфортабельном автобусе.

По прибытии к памятнику, внесенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО, хозяин, говорящий на трех языках, сопроводит вас в замок, где информативный аудиогид на 11 языках погрузит вас в самое сердце придворной жизни. Узнайте, как Версальский дворец вырос из охотничьего домика Людовика XIII до того, как его сын Людовик XIV преобразовал и расширил его, переместив двор и правительство Франции в Версаль в 1682 году.

Исследуйте великолепный Зеркальный Зал и роскошные парадные покои. Следуйте по стопам Людовика XIV («Короля-Солнца») и прогуляйтесь среди садов, спроектированных Андре Ле Нотром в удобном для вас темпе.

С мая по октябрь в ваш билет входят легендарные шоу музыкальных фонтанов и садов. Посмотрите, как водные объекты загораются в ослепительном зрелище, чтобы завершить ваш день в Версале. .