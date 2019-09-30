Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Воспользуйтесь приоритетным входом в Версальский дворец
Выберите 1 из 3 пунктов отправления в Париже, где вы сядете в комфортабельный автобус
Узнайте о придворной жизни до начала Французской революции
Пройдите по стопам знаменитого «Короля-Солнце»
Осмотрите сады и водные сооружения, созданные Андре Лентром
Посетите грандиозный бал и парадные залы Версальского дворца в рамках однодневного тура из Парижа. Выберите один из 3 пунктов отправления во французской столице для вашего трансфера на комфортабельном автобусе.
По прибытии к памятнику, внесенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО, хозяин, говорящий на трех языках, сопроводит вас в замок, где информативный аудиогид на 11 языках погрузит вас в самое сердце придворной жизни. Узнайте, как Версальский дворец вырос из охотничьего домика Людовика XIII до того, как его сын Людовик XIV преобразовал и расширил его, переместив двор и правительство Франции в Версаль в 1682 году.
Исследуйте великолепный Зеркальный Зал и роскошные парадные покои. Следуйте по стопам Людовика XIV («Короля-Солнца») и прогуляйтесь среди садов, спроектированных Андре Ле Нотром в удобном для вас темпе.
С мая по октябрь в ваш билет входят легендарные шоу музыкальных фонтанов и садов. Посмотрите, как водные объекты загораются в ослепительном зрелище, чтобы завершить ваш день в Версале. .
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Версальский дворец и сады
Организатор тура / сопровождение на трех языках
Транспортировка автобусом с кондиционером из разных точек Парижа
Аудио гид
Музыкальные сады и шоу фонтанов (включено с апреля по октябрь)
Что не входит
Еда и напитки
Чаевые (по желанию)
Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Обувь на высоком каблуке
Детские коляски
Несовершеннолетние без сопровождения
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 407 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
217
4
97
3
54
2
17
1
22
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
David
30 сен 2019
(Великобритания)
Поездка понравилась, и, конечно же, очереди для нас были достаточно короткими, хотя это было оживленное воскресенье. Сады были разочарованием, так как там не было вывесок, не было стюардов и мест для сидения. Карта, которую мы выпустили, не имела отношения к тому, что мы могли видеть, и не указывала, где мы находимся. Мы наткнулись на поезд только после того, как было слишком поздно, чтобы встать в очередь, чтобы сесть на него. Мы были разочарованы в обратном пути, так как тренер не вернул нас к нашей отправной точке, как было обещано в вашем электронном письме от 13 мая. Они закончили в Опере и отказались продолжать. Мы прошли хорошее расстояние, чтобы найти такси без удачи, и назад в Метро Оперы вход в линию, которую мы хотели, был закрыт, и мы должны были пройти некоторое расстояние до другого входа. было очень жарко, и нам обоим за 80, и мы очень устали. Наши билеты стоят 7,50 евро. Большинство из вышеперечисленных не ваша вина, за исключением подведенного в конце
A
Alena
23 июля 2019
Все было так, как написано. Автобус приехал вовремя. Мы были на последней точке сбора. Довольно быстро доехали до Версаля. Гид говорила на Английском, Французском и Испанском. Дорогой рассказала нюансы. Сначала было время погулять по садам, а потом во Дворец. Во дворце раздали аудиогиды на русском. Все понравилось. Спасибо большое.
O
Olga
24 апр 2019
(Россия)
При заказе у меня было впечатление, что заказываю тур с русским сопровождением. Однако, по-русски был только аудиогид в самом Версале. Все орг вопросы озвучивались сопровождающим по-английски, по-французски или по-испански. Для меня не проблема, но если гость не говорит на языках и надеется, что организовал себе удобный тур, то это не так. Очередь безусловно была короче, чем общая, но даже при этом на орг моменты в Версале потеряли около часа. Сбор туристов по Парижу тоже был долгим.