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Перенестись в прошлое столетие, гуляя по следам парижской богемы, и узнать, кто такая королева Кики

Ольга и Полина
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Ольга и Полина – ваш гид
Левый берег Сены, центр художественной жизни XX века.

Нас ждут селедка Шагала и алкоголи Аполлинера, поэтические чтения Поля Фора и отчаянное мотовство четы Фицджеральд, три тысячи вареных яиц и сто двадцать китайских шахтеров, джазовые ночи и русские революционеры.

Прогуливаясь по улочкам знаменитого квартала, вы узнаете о жизни творческой интеллигенции и поймете, почему Пикассо удрал с Монмартра на Монпарнас.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Встреча — на авеню Мэн, avenue du Maine
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Тайны Монпарнаса
Тайны Монпарнаса

Что вас ожидает

По следам парижской творческой богемы
Мы встретимся у артистической столовой Марии Васильевой, и вы узнаете, как мастерская превратилась в общепит для художников и кто был завсегдатаем шумных вечеринок в ее студии. Далее отправимся к Монпарнасскому кладбищу. Здесь в могиле своей любовницы похоронен художник Хаим Сутин и нашел последний приют известный скульптор-авангардист Осип Цадкин. Вы пройдете мимо ателье Модильяни и Пикассо, ателье сюрреалистического фотографа Ман Рэя, легендарных старинных кафе «Дом» и «Ротонда» и общежития художников, где селились представители «Парижской школы» и представители русской эмиграции. Мы расскажем о нравах и традициях того времени, покажем, где бился о шкаф Маяковский, а где учились мастерству живописи еще непризнанные гении. Вы услышите множество анекдотов и забавных историй, поймете, почему все художники, писатели и журналисты встречались в борделе, и проникнетесь духом свободы того времени.

Кому подойдет экскурсия

Тематическая прогулка разработана для тех, кто уже бывал в Париже, и всех любителей искусства.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная, дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Это обзорная прогулка по городу без посещения музеев и выставок.
Тайны Монпарнаса
Тайны Монпарнаса
Тайны Монпарнаса
Тайны Монпарнаса
Тайны Монпарнаса
Тайны Монпарнаса
Тайны Монпарнаса
Тайны Монпарнаса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на авеню Мэн, avenue du Maine.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга и Полина
Ольга и Полина
Мы — Ольга и Полина. На двоих у нас четыре образования и три специальности — историк, искусствовед и антрополог! Обе родились в Петербурге, но уже больше десяти лет живём в Париже, где устраиваем экскурсии, читаем лекции и водим по музеям взрослых и детей. А ещё организуем историко-гастрономические путешествия по Европе: в Нормандию и на Луару, в Амстердам и Венецию, потому что мы любим, когда далекая история становится живой и, по возможности, съедобной. Будем рады познакомиться!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 августа 2019
Ольга - ультра эрудированный искусствовед! Интересная и нетривиальная экскурсия о Париже 19-20веков! Динамично, модно, с перчинкой ;) Ольга великолепный рассказчик. Будете удивлены нюансам и подробностям. И все это здесь, и сейчас. Всем рекомендую.

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