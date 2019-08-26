Что вас ожидает

По следам парижской творческой богемы

Мы встретимся у артистической столовой Марии Васильевой, и вы узнаете, как мастерская превратилась в общепит для художников и кто был завсегдатаем шумных вечеринок в ее студии. Далее отправимся к Монпарнасскому кладбищу. Здесь в могиле своей любовницы похоронен художник Хаим Сутин и нашел последний приют известный скульптор-авангардист Осип Цадкин. Вы пройдете мимо ателье Модильяни и Пикассо, ателье сюрреалистического фотографа Ман Рэя, легендарных старинных кафе «Дом» и «Ротонда» и общежития художников, где селились представители «Парижской школы» и представители русской эмиграции. Мы расскажем о нравах и традициях того времени, покажем, где бился о шкаф Маяковский, а где учились мастерству живописи еще непризнанные гении. Вы услышите множество анекдотов и забавных историй, поймете, почему все художники, писатели и журналисты встречались в борделе, и проникнетесь духом свободы того времени.

Кому подойдет экскурсия

Тематическая прогулка разработана для тех, кто уже бывал в Париже, и всех любителей искусства.