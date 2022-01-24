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Триумфальная арка - это неоклассическая интерпретация стиля древнеримской триумфальной арки. Стоя 50 метров в высоту, вид с платформы на арку стоит подняться. Вы увидите все дюжины парижских проспектов, выходящих из него в Город Света. Париж - одно из самых захватывающих мест в мире, и вы в центре!
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Триумфальную арку
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.