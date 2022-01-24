Триумфальная арка: общий вход + доступ на крышу

Дань Наполеона его Великой армии и захватывающий вид на Париж

4.9
2687 отзывов
Входной билет
Триумфальная арка: общий вход + доступ на крышу
Триумфальная арка: общий вход + доступ на крышу
Триумфальная арка: общий вход + доступ на крышу
Триумфальная арка: общий вход + доступ на крышу
Триумфальная арка: общий вход + доступ на крышу
Триумфальная арка: общий вход + доступ на крышу
Триумфальная арка: общий вход + доступ на крышу
Триумфальная арка: общий вход + доступ на крышу
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Триумфальная арка - это неоклассическая интерпретация стиля древнеримской триумфальной арки. Стоя 50 метров в высоту, вид с платформы на арку стоит подняться. Вы увидите все дюжины парижских проспектов, выходящих из него в Город Света. Париж - одно из самых захватывающих мест в мире, и вы в центре!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Триумфальную арку
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