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Влюбиться в Париж за три часа

4.8
11 отзывов
Ольга В.
Ольга В. – Гид из Парижа
Мы будем передвигаться по Парижу на комфортабельном авто, что поможет нам увидеть за короткое время максимум знаковых и бесценных культурных объектов столицы ⭐️ и погрузится в настоящую жизнь парижан.

Мы проедем по Елисейским полями, заглянем к Триумфальной Арке и увидим Дом инвалидов.

С ветерком промчимся по знаменитому мосту Александра III и заглянем во внутренний двор Лувра, познакомимся с величием собора Нотр-Дам, увидим площадь Согласия с Луксорским обелиском и много других незабываемых уголков Парижа.

Ну и конечно же сфотографируемся возле главной красавицы Парижа – Эйфелевой башни.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €230 за экскурсию

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Влюбиться в Париж за три часа
Влюбиться в Париж за три часа

Что вы увидите

  • Во время нашей обзорной экскурсии мы прокатимся по Елисейским полями и к Триумфальной Арке. Увидим Дом инвалидов
  • после с ветерком промчим по знаменитому мосту Александра 3 и заглянем во внутренний двор Лувра
  • познакомимся и зайдём во внутрь Нотр-Дама на острове Сите
  • Оперу и площадь Согласия с Луксорским обелиском и много других не забываемых уголков Парижа. Ну и конечно же увидим и сфотографируемся возле главной красавицы Парижа -Эйфелевой Башни!
Когда мечта сбылась и день визита в незабываемый Париж уже близок-нужно думать о том, как бы увидить максимум красоты этого города-и мы можем вам это устроить!Давайте на комфортабельном авто увидим за короткое время максимум знаковых и бесценных культурных объектов Парижа, окунёмся в настоящую жизнь парижанов.
В течении обзорной экскурсии 🧭 на комфортабельном автомобиле 🚘 вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Парижа и поймёте, почему его называют городом любви, городом контрастов.
Вы с ветерком прокатитесь по Елисейским полям, по центральной площади Парижа - площади Согласия, увидите необычайной красоты церковь ⛪ Святой Марии Магдалины - Мадлен, оперу Гарнье и полюбуютесь Вандомской площадью, ранее площадь Людовика, на которой находится Вандомская колонна, созданная во времена великого монарха, символизирующая многочисленные победы.
Познакомитесь с главным собором Парижа - Нотр -Дам-де-Пари.
Увидите Пантеон и Люксембургский парк 🌳, церковь Святого Сульпиция-Сен-Сульпис и музей 🖼 Орсе.
Прокатитесь по набережной Вольтер, которая находится между набережной Малакве и Анатоль-Франс, после направитесь к Дому Инвалидов, насладитесь красотой Марсового поля.
И конечно же обязательный пункт экскурсии, визитная карточка Парижа - величественная Эйфелева Башня, площадь Трокадеро и Триумфальная арка на площади Шарль де Голя, возведённая по распоряжению Наполеона Бонапарта.
По вашему желанию, будем делать остановки, для прогулок и для фото.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Билеты
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Париж, по договоренности
Влюбиться в Париж за три часа
Влюбиться в Париж за три часа
Влюбиться в Париж за три часа
Влюбиться в Париж за три часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга В.
Ольга В.
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11 отзывов оставили туристы

Ольга В. проводит ещё 3 экскурсии

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