Когда мечта сбылась и день визита в незабываемый Париж уже близок-нужно думать о том, как бы увидить максимум красоты этого города-и мы можем вам это устроить!Давайте на комфортабельном авто увидим за короткое время максимум знаковых и бесценных культурных объектов Парижа, окунёмся в настоящую жизнь парижанов.

В течении обзорной экскурсии 🧭 на комфортабельном автомобиле 🚘 вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Парижа и поймёте, почему его называют городом любви, городом контрастов.

Вы с ветерком прокатитесь по Елисейским полям, по центральной площади Парижа - площади Согласия, увидите необычайной красоты церковь ⛪ Святой Марии Магдалины - Мадлен, оперу Гарнье и полюбуютесь Вандомской площадью, ранее площадь Людовика, на которой находится Вандомская колонна, созданная во времена великого монарха, символизирующая многочисленные победы.

Познакомитесь с главным собором Парижа - Нотр -Дам-де-Пари.

Увидите Пантеон и Люксембургский парк 🌳, церковь Святого Сульпиция-Сен-Сульпис и музей 🖼 Орсе.

Прокатитесь по набережной Вольтер, которая находится между набережной Малакве и Анатоль-Франс, после направитесь к Дому Инвалидов, насладитесь красотой Марсового поля.

И конечно же обязательный пункт экскурсии, визитная карточка Парижа - величественная Эйфелева Башня, площадь Трокадеро и Триумфальная арка на площади Шарль де Голя, возведённая по распоряжению Наполеона Бонапарта.

По вашему желанию, будем делать остановки, для прогулок и для фото.