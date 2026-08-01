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Групповая
до 18 чел.
Сказка Батуми: Храм Самеба и 3 парка за 1 день
Увидеть редких птиц, послушать музыку, рассмотреть символы страны
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: во вторник в 10:00
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
€56 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По окрестностям Батуми
Увидеть старинную крепость, побывать на вершине горы и прикоснуться к грузинской культуре
Начало: У места вашего проживания в Батуми
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
от €142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пришёл, увидел, полюбил! Авторская экскурсия по Западной Грузии
Исследуйте Западную Грузию: каньоны, дворцы и кулинарные традиции ждут вас. Погрузитесь в атмосферу и создайте незабываемые воспоминания
30 авг в 08:00
5 сен в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка по Батуми
Познакомиться с городом за разговором о самой знаменитой поэме Грузии
Начало: У нижней станции канатной дороги «Арго»
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от €90 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Ботанический сад Петра Великого»
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