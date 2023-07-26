Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье

Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии

5
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Барселона не сразу строилась. От Античности до наших дней — с годами она стала похожа на матрёшку. Мы проследуем сквозь эпохи и раскроем Барселону во всём её многообразии.

Рассмотрим творения Гауди, погуляем по средневековым кварталам, заглянем в тайные дворики и узнаем, чем живет город. Я помогу расшифровать увиденное и полюбить Барселону всем сердцем!
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
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Описание

Что вас ожидает

Каталонский модернизм

Наша прогулка начнётся не в Старом городе, где обычно стартуют экскурсии, а в парадном и роскошном царстве модернизма — Эшампле. Нас ждут широкие проспекты, невероятные дома Антонио Гауди и других выдающихся архитекторов, а также история о том, как много маленьких городков в XIX веке начали объединяться в Большую Барселону. Вы узнаете, что общего у яблока и барселонского городского квартала, а также как связаны чупа-чупс, Сальвадор Дали и барселонский магнат 19 века.

Легендарное Средневековье

Затем мы придём к парадному въезду в Барселону — площади Каталонии. Пройдём по бульвару Рамбла и узнаем о его незавидном прошлом. Увидим роскошный кафедральный собор, который ещё два века назад был самым страшным храмом в мире, и выясним, почему в нём живут 13 гусей. Вы почувствуете дух прошлого в поисках еврейского квартала и величие настоящего на площади Сант-Жауме, где проводятся городские праздники.

От романской эпохи к Античности

По пути в историческую часть города нам встретятся драконы и рыцари, старинные храмы, а также дворец, где короли Испании принимали Колумба. Вы не заметите, как одна эпоха сменит другую — и перед нами предстанет античное наследие римских основателей Барселоны.

Многовековая история

Добравшись до сердца древней Барселоны, мы переведём дух в прекрасном парке Сьютаделья, где раньше была крепость, а теперь можно покормить попугайчиков с руки. Далее посмотрим на большую карту старинной Барселоны, соотнесём её со всем, что видели, и триумфально завершим прогулку под сводами Триумфальной арки.

Бонус

При желании за доплату прогулку можно продлить необычной вылазкой — лабиринтом в романтическом парке, где так приятно прятаться от летнего зноя. Для этого потребуется проехать около 15 минут на метро.

Организационные детали

Основная программа экскурсии проходит в пешеходном формате. Если захотите самостоятельно съездить к лабиринту, потребуется доплата за транспорт и вход в парк:

  • билет в метро — до €2,40 в одну сторону,
  • билет в парк с лабиринтом — €2,23 (бесплатно в среду и воскресенье).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Diagonal
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 июля 2023
Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод!!!!!!!! Не пожалела, что выбрала именно этого гида!!! Понравилось всё: небанальный маршрут, интересные факты о городе, куча всяких легенд, баек и шуток, лёгкая и непринуждённая атмосфера! Алексей очень внимательно относился к тому, насколько мне комфортно, не устала ли я, не пора ли сделать остановку на кофе:))))))) Я достаточно много читала о Барселоне, но во время экскурсии узнала много нового и забавного! И вообще ощущение было, словно гуляю в другом, а не с гидом! Очень благодарна Алексею, буду всем рекомендовать!!!))))

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