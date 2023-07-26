Барселона не сразу строилась. От Античности до наших дней — с годами она стала похожа на матрёшку. Мы проследуем сквозь эпохи и раскроем Барселону во всём её многообразии. Рассмотрим творения Гауди, погуляем по средневековым кварталам, заглянем в тайные дворики и узнаем, чем живет город. Я помогу расшифровать увиденное и полюбить Барселону всем сердцем!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Каталонский модернизм

Наша прогулка начнётся не в Старом городе, где обычно стартуют экскурсии, а в парадном и роскошном царстве модернизма — Эшампле. Нас ждут широкие проспекты, невероятные дома Антонио Гауди и других выдающихся архитекторов, а также история о том, как много маленьких городков в XIX веке начали объединяться в Большую Барселону. Вы узнаете, что общего у яблока и барселонского городского квартала, а также как связаны чупа-чупс, Сальвадор Дали и барселонский магнат 19 века.

Легендарное Средневековье

Затем мы придём к парадному въезду в Барселону — площади Каталонии. Пройдём по бульвару Рамбла и узнаем о его незавидном прошлом. Увидим роскошный кафедральный собор, который ещё два века назад был самым страшным храмом в мире, и выясним, почему в нём живут 13 гусей. Вы почувствуете дух прошлого в поисках еврейского квартала и величие настоящего на площади Сант-Жауме, где проводятся городские праздники.

От романской эпохи к Античности

По пути в историческую часть города нам встретятся драконы и рыцари, старинные храмы, а также дворец, где короли Испании принимали Колумба. Вы не заметите, как одна эпоха сменит другую — и перед нами предстанет античное наследие римских основателей Барселоны.

Многовековая история

Добравшись до сердца древней Барселоны, мы переведём дух в прекрасном парке Сьютаделья, где раньше была крепость, а теперь можно покормить попугайчиков с руки. Далее посмотрим на большую карту старинной Барселоны, соотнесём её со всем, что видели, и триумфально завершим прогулку под сводами Триумфальной арки.

Бонус

При желании за доплату прогулку можно продлить необычной вылазкой — лабиринтом в романтическом парке, где так приятно прятаться от летнего зноя. Для этого потребуется проехать около 15 минут на метро.

Организационные детали

Основная программа экскурсии проходит в пешеходном формате. Если захотите самостоятельно съездить к лабиринту, потребуется доплата за транспорт и вход в парк: