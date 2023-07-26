Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Рассмотрим творения Гауди, погуляем по средневековым кварталам, заглянем в тайные дворики и узнаем, чем живет город. Я помогу расшифровать увиденное и полюбить Барселону всем сердцем!
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Описание
Что вас ожидает
Каталонский модернизм
Наша прогулка начнётся не в Старом городе, где обычно стартуют экскурсии, а в парадном и роскошном царстве модернизма — Эшампле. Нас ждут широкие проспекты, невероятные дома Антонио Гауди и других выдающихся архитекторов, а также история о том, как много маленьких городков в XIX веке начали объединяться в Большую Барселону. Вы узнаете, что общего у яблока и барселонского городского квартала, а также как связаны чупа-чупс, Сальвадор Дали и барселонский магнат 19 века.
Легендарное Средневековье
Затем мы придём к парадному въезду в Барселону — площади Каталонии. Пройдём по бульвару Рамбла и узнаем о его незавидном прошлом. Увидим роскошный кафедральный собор, который ещё два века назад был самым страшным храмом в мире, и выясним, почему в нём живут 13 гусей. Вы почувствуете дух прошлого в поисках еврейского квартала и величие настоящего на площади Сант-Жауме, где проводятся городские праздники.
От романской эпохи к Античности
По пути в историческую часть города нам встретятся драконы и рыцари, старинные храмы, а также дворец, где короли Испании принимали Колумба. Вы не заметите, как одна эпоха сменит другую — и перед нами предстанет античное наследие римских основателей Барселоны.
Многовековая история
Добравшись до сердца древней Барселоны, мы переведём дух в прекрасном парке Сьютаделья, где раньше была крепость, а теперь можно покормить попугайчиков с руки. Далее посмотрим на большую карту старинной Барселоны, соотнесём её со всем, что видели, и триумфально завершим прогулку под сводами Триумфальной арки.
Бонус
При желании за доплату прогулку можно продлить необычной вылазкой — лабиринтом в романтическом парке, где так приятно прятаться от летнего зноя. Для этого потребуется проехать около 15 минут на метро.
Организационные детали
Основная программа экскурсии проходит в пешеходном формате. Если захотите самостоятельно съездить к лабиринту, потребуется доплата за транспорт и вход в парк:
- билет в метро — до €2,40 в одну сторону,
- билет в парк с лабиринтом — €2,23 (бесплатно в среду и воскресенье).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Diagonal
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.