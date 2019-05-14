3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Винодельня над облаками и дом, где прятался от мира безумный гений Дали

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы окажетесь в одном из красивейших уголков Испании, где прожил свою жизнь всемирно известный каталонский сюрреалист Сальвадор Дали.

Вы увидите причудливый дом безумного гения и откроете секреты, спрятанные за его стенами.

Посетите одну из винных бодег Каталонии, где попробуете чудесные вина и вермут из местных трав.

И конечно, насладитесь пейзажами белоснежного города Кадакес, который красотой природы и количеством яхт превосходит знаменитый Лазурный берег.
360 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин

Что вас ожидает

Дом безумного гения Дали
Главная цель нашего путешествия – заповедник Мыс Креста: именно этот уголок Каталонии гениальный Сальвадор Дали выбрал для того, чтобы творить, спрятавшись от всего мира. Вы очутитесь в удивительном по красоте и энергетике месте и рассмотрите легендарный дом Дали. Вернее, это даже не дом, а причудливый лабиринт из бывших рыбацких бараков, в которых прячутся медведи и носороги. Свой дом Дали строил на протяжении долгих лет, здесь он создавал свои самые известные работы и принимал в гостях весь парижский бомонд начала 20 века. Здесь вы сможете прикоснуться к творению безумного художника и узнать, какие еще тайны до сих пор скрывает от всего мира дом Дали.

Живописное побережье Коста Брава
Мы проедем по невероятно красивым ландшафтам берега Коста Брава, где горы Пиренеи врезаются в море, а облака проплывают мимо на расстоянии вытянутой руки. Вы рассмотрите сам город Кадакес, жемчужину побережья, и бухту Порт Льигат, где обосновался Дали. А если захотите, мы можем отправиться на край мыса Креста – к самой выдающейся в море точке Каталонии.

Дегустация вин среди гор
Также вас ждет визит на винодельню (бодегу), расположенную над облаками на горном серпантине. На вершине холма, наедине с потрясающей природой вы попробуете легкие белые и розовые вина, несколько красных сортов с разной историей, а затем оцените вермут, сделанный из местных трав. С каждым глотком вы будете впитывать энергетику этого места – и поверьте, очень яркий вкус!

Организационные детали

  • Экскурсия стартует в 9:00-11:00 с вокзала в Жироне, куда легко добраться из Барселоны на электричке (электрички идут с вокзала Сантс и станции метро Пасео де Грасия).
  • В зависимости от типа электрички, который вы выберите (AVE, MD, Regional), дорога займет от 38 минут до 1 часа 45 минут, а билет до Жироны будет стоить от 20 до 10 евро с человека.
  • Важно! Попасть в дом Дали возле города Кадакес можно только предварительно купив билет по интернету. В июле-августе билеты в дом Дали надо заказывать заранее, минимум за 2 недели до экскурсии. Особенно в том случае, если вас много.
  • Важно: если с вами едут дети младше 12 лет и ниже 135 см, очень важно сказать мне об этом заранее, чтобы я смогла подобрать им автомобильные кресла. Если кого-то укачивает на серпантинах, обязательно выпейте таблетку за несколько часов до начала экскурсии.
  • Дополнительно оплачиваются вход в музей (14 евро/чел. + билет для гида) и дегустация 5-6 вин (10 евро/чел.).
  • Обед во время экскурсии не предусмотрен, иначе мы не сможем успеть все запланированное. Можно взять перекус в дорогу или пожертвовать 1-2 пунктами маршрута ради обеда.
  • Посещение дома Дали и винодельни (бодеги) можно менять местами в зависимости от обстоятельств.
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин
Дом Сальвадора Дали и дегустация вин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 мая 2019
Очень живая и интересная экскурсия.
С Ольгой встретились в Жироне, далее на ее автомобиле отправились к домику Сальвадора Дали. После увлекательной прогулки по дому пообедали вкуснейшими жареными сардинками возле дома на берегу. После этого отправились на частную винодельню, где нам показали процесс изготовления вина. Все время в пути Ольга раскапывала много интересного. При этом, Ольга знает лично много местных людей, которые являются источниками интересной информации :)
После дегустации вина Ольга подвезла нас в Фигерос и мы успели ещё побродить по музею Дали. Правда, всего полтора часика, что очень мало для такого музея :)
Ольга интересный рассказчик и приятный человек. Очень благодарны ей за экскурсию, компанию и прекрасный день!
18 мая 2018
К сожалению, Ольгина экскурсия была для нас самым большим разочарованием нашей поездки. Резюме: очень дорого и неинтересно. Эта экскурсия рассчитана на людей, которые не говорят ни на одном языке кроме русского, не могут арендовать машину, и не знают ничего о Сальвадоре Дали. Олин рассказ состоял больше из слухов, чем из знаний. Экскурсия могла бы пройти намного интереснее, если бы у гида был бы искренний интерес к теме. Рассказ о Дали и о его жизни был больше похож на статью из желтой прессы, чем на экскурсию. Кстати лексика экскурсовода тоже неприятно удивила такие фразы как "у меня взрывался мозг" или "если бы было меньше ненужных телодвижений с вашей стороны (это комментарий по поводу моих вопросов о планах по экскурсии)" являются нормой для Ольги.
После посещения дома Дали (где кстати был экскурсовод, которого Оля расспрашивала сама о подробностях жизни Дали) мы поехали в заповедник, камни которого вдохновляли художника. Оля собиралась нам показать несколько фигур, но указала только на одну и промчалась до самой высокой точки, поставив, наверное, тем самым жирную галку, что заповедник мы посетили.

Хотелось бы, чтобы на Трипстере было бы меньше таких самопровозглашенных экскурсоводов как Оля, которые портят репутацию сайта и самой идеи.
17 апреля 2018
Действительно очень понравилось! Хоть и прилично ехать, но это стоит этого! Все было четко, встретились на договоренном месте в четкое время, пересели в машину и поехали под рассказы Ольги. Ольга интересно рассказывала, ненавязчиво и красиво. Интересное место - дом Дали. Все пропитано загадочным гением. И для меня Дали раскрылся еще больше. Безумная природа, абалденные серпантины в горах, мыс выходящий в море, маяк и все все, по другому раскрыло Каталонию. А закрепление эмоций в бодеге... это что то... Накупили вина в этой винодельне, очень вкусное! Виды с этого поместья потрясающие! Мы можем однозначно порекомендовать Ольгу и эту экскурсию! Нам очень понравилось!

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