3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дом безумного гения Дали

Главная цель нашего путешествия – заповедник Мыс Креста: именно этот уголок Каталонии гениальный Сальвадор Дали выбрал для того, чтобы творить, спрятавшись от всего мира. Вы очутитесь в удивительном по красоте и энергетике месте и рассмотрите легендарный дом Дали. Вернее, это даже не дом, а причудливый лабиринт из бывших рыбацких бараков, в которых прячутся медведи и носороги. Свой дом Дали строил на протяжении долгих лет, здесь он создавал свои самые известные работы и принимал в гостях весь парижский бомонд начала 20 века. Здесь вы сможете прикоснуться к творению безумного художника и узнать, какие еще тайны до сих пор скрывает от всего мира дом Дали.

Живописное побережье Коста Брава

Мы проедем по невероятно красивым ландшафтам берега Коста Брава, где горы Пиренеи врезаются в море, а облака проплывают мимо на расстоянии вытянутой руки. Вы рассмотрите сам город Кадакес, жемчужину побережья, и бухту Порт Льигат, где обосновался Дали. А если захотите, мы можем отправиться на край мыса Креста – к самой выдающейся в море точке Каталонии.

Дегустация вин среди гор

Также вас ждет визит на винодельню (бодегу), расположенную над облаками на горном серпантине. На вершине холма, наедине с потрясающей природой вы попробуете легкие белые и розовые вина, несколько красных сортов с разной историей, а затем оцените вермут, сделанный из местных трав. С каждым глотком вы будете впитывать энергетику этого места – и поверьте, очень яркий вкус!