Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны

Осмотрите одни из самых важных деревень Коста-Бравы во время тура на полдня из Барселоны

4.8
264 отзыва
В группе
до 100 чел.
Осмотрите одни из самых важных деревень Коста-Бравы во время тура на полдня из Барселоны.

Посетите крупный туристический курорт Льорет-де-Мар и очаровательную деревню Тосса-де-Мар, которая считается «жемчужиной Коста-Бравы».
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны
Коста-Брава: тур на полдня из Барселоны

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Каталонии
  • Старый Город Барселоны
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя некоторые из наиболее характерных деревень Коста-Бравы
  2. Совершите путешествие на судне мимо великолепных скал и бухт
  3. Побалуйте себя отличными блюдами в Тосса-де-Мар
  4. Осмотрите модернистскую архитектуру церкви Сан-Рома в Льорет-де-Мар
  5. Посетите традиционный рыбацкий район Са-Рокета
Этот полудневный тур из Барселоны исследует побережье Жироны, названное Коста-Брава 100 лет назад, из-за его изрезанной береговой линии с небольшими бухтами, сосновыми лесами и кристально чистой водой.
Его великолепная природная красота проявляется на нескольких территориях и охраняемых территориях, таких как Кап-де-Креус, болота Эмпорда и морской заповедник островов Медес. Этот район также исторически был точкой входа и поселения для различных цивилизаций. Каждый оставил след, о чем свидетельствуют греческие и римские памятники в Эмпуриях.
В этом полудневном туре вы исследуете южную часть Коста-Брава, посетив 2 деревни, которые представляют собой самую суть побережья. Отправление с площади Каталонии в центре Барселоны в 08:30 для поездки в Льорет-де-Мар, главную туристическую деревню Коста-Брава.
По прибытии вы окунетесь в суету. Прогуляйтесь по набережной, чтобы полюбоваться великолепным видом на пляжи, от величественного пляжа Льорет до скрытой пещеры Са-Калета. Прогуляйтесь по узким улочкам, сохранившим атмосферу морского прошлого Льорета. Исследуйте архитектуру модернизма церкви Св. Ромы.
Затем поднимитесь на борт Dofijets и отправляйтесь в соседнюю деревню Тосса-де-Мар. Во время круиза взгляните на характерный пейзаж, на процессию огромных скал, которые были сформированы морем и создавали причудливые формы на протяжении веков.
Прибытие в Тосса-де-Мар и изучение его пляжей, пещер и римских руин на вилле Romana dels Ametllers, одной из самых важных вилл в древнеримской провинции Таррако.
Исследуйте Старый город Тосса, внесенный в список художественно-исторического памятника с 1931 года и один из немногих сохранившихся укрепленных средневековых городов на каталонском побережье. Откройте для себя традиционные рыбацкие районы с атмосферой, такие как Са-Рокета.
Наслаждайтесь свободным временем на обед в Тосса с одними из лучших гастрономических предложений на побережье Коста-Брава. После этого у вас будет время побродить по привлекательным магазинам на очаровательных улицах Тоссы. В 15:00 вы отправитесь обратно в Барселону на автобусе, где высадка в 17:30.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозка на комфортабельном автобусе с бесплатным Wi-Fi
  • Профессиональный гид
  • Билет на судно от Льорет-де-Мара до Тосса-де-Мара
  • Аудиогид на немецком, французском, итальянском, русском, португальском и китайском языках
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Обратите внимание: тур не подходит для посетителей в инвалидных колясках
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • В помещении необходимо носить защитную маску
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 264 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
206
4
43
3
11
2
2
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
P
27 сен 2019
(США)
Я взял этот тур в основном потому, что я видел несколько хороших фотографий с Коста-Бравы и за хорошие отзывы, но меня удивляет то, что реальность намного лучше, места потрясающие, особенно Тосса де Мар. Это похоже на сон! Туристическая компания также очень профессиональна, отличная организация, хорошее сочетание автобуса, лодки и прогулки. Руководства по знаниям. Рекомендуем всем посетить Барселону. Большое спасибо!
K
5 окт 2019
(Великобритания)
Today was a sensational day. Irene was my your guide and she informed us well in English. What to expect, laid out the day… it wasn't rushed. Truly a day filled with aha moments. The two beaches are gorgeous and the boat ride was perfect. Glass bottom boat helped us see under the water and the fish. Bus driver and the two other tour guides, were also very friendly. If you can fit in the time, make it part of your trip. Thank you so much.
L
11 июня 2019
(Латвия)
Поездка понравилась, ездили со смешанной группой. Выдавали ауди переводчик, но очень маленький обьем информации о местах посещения.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны

👥ГрупповыеОднодневная поездкаОсмотр достопримечательностейАвтобусы и минивэныКультура и историяАрхитектурные экскурсииИстория и наследиеПрирода и приключенияПрирода и пейзажиМероприятия🎧АудиогидыОднодневные турыСмотровые площадкиСемейные мероприятияТуры на полдняТолько для взрослых🗽ДостопримечательностиПлощадь КаталонииСтарый Город Барселоны

Еще несколько похожих предложений в Барселоне

Барселона Основные моменты Малый групповой тур
В группе
до 50 чел.
5
2
7 788
за 1 чел.
Барселона Основные моменты Малый групповой тур
Откройте для себя Барселону во время этой экскурсии по самым важным достопримечательностям
Барселона: 2-часовой обзорный тур на сегвеях
В группе
до 15 чел.
4.8
391
5 601
за 1 чел.
Барселона: 2-часовой обзорный тур на сегвеях
Осмотрите достопримечательности Барселоны на сегвее в рамках 2-часового тура по современным
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
Индивидуально
для 4 чел.
150
за 1-4 чел.
Фото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
👣 Пешеходная
Запечатлеть сердце Каталонии и себя на снимках, передающих дух города
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Барселона: автобусный тур hop-on hop-off на 1 или 2 дня
Билет на автобус
4.5
1630
3 500
за 1 чел.
Барселона: автобусный тур hop-on hop-off на 1 или 2 дня
🚌 Hop-on hop-off
Посмотрите очаровательный город Барселону в комфортабельном и удобном автобусном туре по системе hop-on hop-off
Барселона: тур по обзорным точкам и пляжам
В группе
до 100 чел.
3.9
118
831
за 1 чел.
Барселона: тур по обзорным точкам и пляжам
Откройте для себя главные достопримечательности Барселоны с воды на борту одного из лучших судов в городе
Барселона: 2,5-часовой тур по городу на электровелосипеде
В группе
до 100 чел.
4.8
188
2ч 30м
2 975
за 1 чел.
Барселона: 2,5-часовой тур по городу на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Откройте для себя основные достопримечательности Барселоны с местными гидом
Instagram-тур по Барселоне
Индивидуально
для 10 чел.
1ч 30м
160
за 1-10 чел.
Instagram-тур по Барселоне
👣 Пешеходная
Яркие фотокарточки вас и прекрасной столицы Каталонии на лёгкой и красивой прогулке
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа
В группе
до 10 чел.
4
2
35
за 1 чел.
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа
🚲 На велосипеде
Дружеская обзорная экскурсия — научиться ориентироваться в городе и узнать о его современной жизни
3 дек
4 дек
10 дек
ещё...
в пятницу и субботу в 10:00 и 16:00
Гей-Барселона
Индивидуально
для 4 чел.
5
2
96
за 1-4 чел.
Гей-Барселона
👣 Пешеходная
Неформальная прогулка по ЛГБТ-заведениям самого либерального района города
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
День в Барселоне
Индивидуально
для 2 чел.
5
1
130
за 1-2 чел.
День в Барселоне
👣 Пешеходная
Вам представится возможность посетить самые интересные места Барселоны всего за один день
каждый день с 11:00 (время может корректироваться по желанию туриста)
Алкотур по Барселоне
В группе
до 12 чел.
5
3
45
за 1 чел.
Алкотур по Барселоне
👣 Пешеходная
Мы отправимся в алкотур по старинному центру Барселоны, ведь
Пн, ср, пт в 16:00
Знакомьтесь, сеньорита Барселона!
Индивидуально
для 6 чел.
5
149
105
за 1-6 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона!
👣 Пешеходная
Открыть все самое главное в Барселоне за 4 часа
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Барселоне
🇪🇸