Этот полудневный тур из Барселоны исследует побережье Жироны, названное Коста-Брава 100 лет назад, из-за его изрезанной береговой линии с небольшими бухтами, сосновыми лесами и кристально чистой водой.

Его великолепная природная красота проявляется на нескольких территориях и охраняемых территориях, таких как Кап-де-Креус, болота Эмпорда и морской заповедник островов Медес. Этот район также исторически был точкой входа и поселения для различных цивилизаций. Каждый оставил след, о чем свидетельствуют греческие и римские памятники в Эмпуриях.

В этом полудневном туре вы исследуете южную часть Коста-Брава, посетив 2 деревни, которые представляют собой самую суть побережья. Отправление с площади Каталонии в центре Барселоны в 08:30 для поездки в Льорет-де-Мар, главную туристическую деревню Коста-Брава.

По прибытии вы окунетесь в суету. Прогуляйтесь по набережной, чтобы полюбоваться великолепным видом на пляжи, от величественного пляжа Льорет до скрытой пещеры Са-Калета. Прогуляйтесь по узким улочкам, сохранившим атмосферу морского прошлого Льорета. Исследуйте архитектуру модернизма церкви Св. Ромы.

Затем поднимитесь на борт Dofijets и отправляйтесь в соседнюю деревню Тосса-де-Мар. Во время круиза взгляните на характерный пейзаж, на процессию огромных скал, которые были сформированы морем и создавали причудливые формы на протяжении веков.

Прибытие в Тосса-де-Мар и изучение его пляжей, пещер и римских руин на вилле Romana dels Ametllers, одной из самых важных вилл в древнеримской провинции Таррако.

Исследуйте Старый город Тосса, внесенный в список художественно-исторического памятника с 1931 года и один из немногих сохранившихся укрепленных средневековых городов на каталонском побережье. Откройте для себя традиционные рыбацкие районы с атмосферой, такие как Са-Рокета.

Наслаждайтесь свободным временем на обед в Тосса с одними из лучших гастрономических предложений на побережье Коста-Брава. После этого у вас будет время побродить по привлекательным магазинам на очаровательных улицах Тоссы. В 15:00 вы отправитесь обратно в Барселону на автобусе, где высадка в 17:30.