Vitaliy — ваш гид в Барселоне

Провёл экскурсии для 91 туриста

Более 15 лет я занимаюсь любимым делом — помогаю путешественникам экономить до трех и более дней на поиске информации о Барселоне. Вы получаете всю эту информацию во время нашей встречи на экскурсиях! И конечно, я рассказываю вам истории о городе, от которого сам в восторге! Высшее образование в сфере туризма, лицензия гида по Барселоне, свободное владение испанским языком — это моя опора и ваша гарантия качества. Вы готовы знакомиться с настоящей Барселоной?

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