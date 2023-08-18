Самое яркое и важное из 2000 лет барселонской истории - с лицензированным гидом Каталонии
Современную Барселону можно понять, только узнав о её прошлом, которое скрыто в лабиринтах Готического квартала. Путешественники часто обходят его стороной, опасаясь заблудиться. В компании со мной этого не произойдёт. Но задача экскурсии, конечно, шире.
На узких мощёных улочках я расскажу, как здесь жили в разные эпохи, как складывался каталонский менталитет и что сделало Барселону такой особенной.
На узких мощёных улочках я расскажу, как здесь жили в разные эпохи, как складывался каталонский менталитет и что сделало Барселону такой особенной.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Прогулка начнётся на знаменитом бульваре Ла Рамбла, где вы узнаете о границах старинной Барселоны.
- Мы посетим римский некрополь и поговорим о традициях древнего народа.
- У кафедрального собора обсудим его различные архитектурные стили. Я расскажу забавные факты из истории храма, вместе мы найдём «рекламные вывески» Средневековья и даже единорога!
- Пройдём вдоль римских стен, сохранившихся до наших дней. Заглянем в штаб-квартиру испанской святой инквизиции.
- Недалеко от собора побываем на площади Короля. Это уникальное место и исторический центр графской и королевской власти города.
- На площади горсовета вы узнаете о современном устройстве Барселоны и о том, почему до сих пор Каталония хочет отделиться от Испанского королевства.
- Также по маршруту вы увидите колонны древнеримского храма, Еврейский квартал, уличную работу Пабло Пикассо и почтовый ящик в стиле каталонского модернизма.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на любой возраст, я адаптирую материал для моих слушателей.
- Дополнительных расходов, кроме личных трат на питание и сувениры, не предвидится.
- Прогулка состоится в любую погоду. Уточните прогноз заранее и подготовьте соответствующую одежду и удобную обувь.
- В зависимости от дня недели некоторые места по маршруту могут быть закрыты. Они будут заменены по усмотрению гида. По договорённости в маршрут можно внести изменения.
- Программа не подразумевает посещение музеев.
- Экскурсию можно продлить (по возможности): оплата дополнительного времени — 45 €/час.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Каталонии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vitaliy — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 91 туриста
Более 15 лет я занимаюсь любимым делом — помогаю путешественникам экономить до трех и более дней на поиске информации о Барселоне. Вы получаете всю эту информацию во время нашей встречи на экскурсиях! И конечно, я рассказываю вам истории о городе, от которого сам в восторге! Высшее образование в сфере туризма, лицензия гида по Барселоне, свободное владение испанским языком — это моя опора и ваша гарантия качества. Вы готовы знакомиться с настоящей Барселоной?
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