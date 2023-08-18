О чём молчат улицы Готического квартала

Самое яркое и важное из 2000 лет барселонской истории - с лицензированным гидом Каталонии

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Современную Барселону можно понять, только узнав о её прошлом, которое скрыто в лабиринтах Готического квартала. Путешественники часто обходят его стороной, опасаясь заблудиться. В компании со мной этого не произойдёт. Но задача экскурсии, конечно, шире.

На узких мощёных улочках я расскажу, как здесь жили в разные эпохи, как складывался каталонский менталитет и что сделало Барселону такой особенной.
О чём молчат улицы Готического квартала
О чём молчат улицы Готического квартала
О чём молчат улицы Готического квартала
О чём молчат улицы Готического квартала
О чём молчат улицы Готического квартала
О чём молчат улицы Готического квартала
О чём молчат улицы Готического квартала
О чём молчат улицы Готического квартала
О чём молчат улицы Готического квартала
О чём молчат улицы Готического квартала
О чём молчат улицы Готического квартала
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Прогулка начнётся на знаменитом бульваре Ла Рамбла, где вы узнаете о границах старинной Барселоны.
  • Мы посетим римский некрополь и поговорим о традициях древнего народа.
  • У кафедрального собора обсудим его различные архитектурные стили. Я расскажу забавные факты из истории храма, вместе мы найдём «рекламные вывески» Средневековья и даже единорога!
  • Пройдём вдоль римских стен, сохранившихся до наших дней. Заглянем в штаб-квартиру испанской святой инквизиции.
  • Недалеко от собора побываем на площади Короля. Это уникальное место и исторический центр графской и королевской власти города.
  • На площади горсовета вы узнаете о современном устройстве Барселоны и о том, почему до сих пор Каталония хочет отделиться от Испанского королевства.
  • Также по маршруту вы увидите колонны древнеримского храма, Еврейский квартал, уличную работу Пабло Пикассо и почтовый ящик в стиле каталонского модернизма.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на любой возраст, я адаптирую материал для моих слушателей.
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат на питание и сувениры, не предвидится.
  • Прогулка состоится в любую погоду. Уточните прогноз заранее и подготовьте соответствующую одежду и удобную обувь.
  • В зависимости от дня недели некоторые места по маршруту могут быть закрыты. Они будут заменены по усмотрению гида. По договорённости в маршрут можно внести изменения.
  • Программа не подразумевает посещение музеев.
  • Экскурсию можно продлить (по возможности): оплата дополнительного времени — 45 €/час.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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