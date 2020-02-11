32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Мадридские извилины — переулками историй

Прогулка по самым ярким и интересным местам столицы

Василий
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Василий – ваш гид
Вас ждут истории и легенды узких мадридских улочек времён Габсбургов.

Вы исследуете самые древние здания города и Мадрид эпохи его расцвета.

В программе экскурсии будут не только главные достопримечательности столицы, но и нетуристические уголки, где вы познакомитесь с жизнью испанцев, их традициями и нравами.

Это то, за что я полюбил Мадрид, и именно таким я хочу показать его вам!
86 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча На площади Пуэрта дель Соль
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У этой экскурсии32 отзыва
4.97
Мадридские извилины — переулками историй
Мадридские извилины — переулками историй

Что вас ожидает

История и истории главных достопримечательностей
Начиная с площади Пуэрта-дель-Соль, вы отправитесь в путешествие по истории. Узнаете о появлении колоритных улочек, их названиях и, конечно, старинных тайнах. Главные must-see места Мадрида — Площадь Майор, Площадь Испании, Королевский дворец и кафедральный собор Aльмудена — предстанут перед вами во всей исторической перспективе, а рассказы и легенды помогут узнать о жизни в Испании в давние времена. Вы узнаете, по какой улице стремятся пройти молодые пары, откроете значение фразы на первом гербе Мадрида и расшифруете любопытные надписи на фасадах зданий.

Интересные места в городе, которые нельзя пропустить
Помимо символов столицы вы посетите места, которые уже много лет привлекают известных людей. Увидите любимую дверь испанского писателя Кэвэдо и дом, в котором жил Ганс Христиан Андерсен. Узнаете, почему мадридцев называют кошками, а одного из королей — королём маленьких площадей, почему некоторые статуи находятся на карнизе Дворца, а остальные разбросаны по Испании. А в ресторане, где работал знаменитый испанский художник Гойя, вас будет ждать приятный сюрприз.

Организационные детали

До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно. Также я смогу забрать вас от вашего отеля: стоимость такой услуги — 20 евро.

Мадридские извилины — переулками историй
Мадридские извилины — переулками историй
Мадридские извилины — переулками историй
Мадридские извилины — переулками историй
Мадридские извилины — переулками историй
Мадридские извилины — переулками историй
Мадридские извилины — переулками историй
Мадридские извилины — переулками историй
Мадридские извилины — переулками историй
Мадридские извилины — переулками историй

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура На площади Пуэрта дель Соль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Василий
Василий
Здравствуйте дорогие путешественники! Меня зовут Василий, с 2016 года провожу экскурсии в Мадриде, до этого работал в Москве. Мне кажется, гид должен иметь навык психолога и с первых минут общения понимать, что человеку интересно, а что нет. Поэтому я предпочитаю рассказывать то, что увлечет именно вас. Знаю по себе, что лучше всего запоминаются на экскурсиях интересные и пикантные моменты из истории города. Но, помимо интересных, веселых и не всегда правдивых историй, путешественник должен получить, в первую очередь, достоверную информацию, а не просто «байки» без реальной основы, поэтому свои истории я всегда подкрепляю реальными фактами.
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Хорошо провели время.
Василий - молодец!
11 ноября 2019
Экскурсия была очень интересной. Всем понравился гид Василий. С удовольствием порекомендую друзьям.
9 ноября 2019
Интересно, содержательно, легко. Хорошая прогулка с информацией. Понравилось, что экскурсия сопровождается дополнительными материалами из презентации на планшете: картины, карты, фото, истории. Василий очень коммуникабелен и корректен. Рекомендую!
7 октября 2019
Экскурсия понравилась. Получили большое количество позитива и информации. Гид Василий приятно удивил знанием истории Мадрида и Испании. Помог в решении частных вопросов. Рекомендуем всем. Особо следует учесть, что у гида Василия в предложении несколько тематических экскурсий.
22 сентября 2019
Василий, спасибо за экскурсию и рекомендации для досуга, все очень понравилось!)
21 сентября 2019
Большое спасибо Василию за эту экскурсию.Он интересно рассказывает о том,что мы видим,подкрепляя рассказ фотографиями из интернета.С ним экскурсия превращается в непринуждённую прогулку.В любой момент он может изменить маршрут в связи с желаниями туристов.Очень рекомендуем его другим туристам.
Марк и Ирина
10 августа 2019
У Василия хорошо продуманный маршрут по старому центру города. Было очень приятно ходить по узким улочкам и слушать разные рассказы из истории и повседневной жизни Мадрида. Маршрут и информация хорошо сбалансирована и не перегружена. Василий с удовольствием отвечает не вопросы и пожелания, не касающиеся непосредственно самой экскурсии. Большое спасибо. С удовольствием рекомендую эту экскурсию, будете довольны.
10 августа 2019
Моей семье очень понравилась экскурсия! Василий учёл все пожелания, по ходу экскурсии заходили в очень вкусные места, вернулись сытыми и с множеством новых знаний! По времени не ограничивал, так как были с ребёнком остановок было много, но даже там он нам рассказывал нам увлекательные истории! Провёл с нами почти 4 часа вместо 3, дополнительной платы не взял! Получилась не экскурсия, а увлекательное путешествие с другом который живет в Мадриде!
4 августа 2019
Супер! Василий молодец, и история, и глупые бытовые туристические вопросы) на отлично) Так тримати друже, дякуемо.
22 июля 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Василий во время экскурсии дал очень много ценных советов и экскурсия просто замечательная! Восторг!
Ещё 22 отзыва

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