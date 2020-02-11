32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и истории главных достопримечательностей

Начиная с площади Пуэрта-дель-Соль, вы отправитесь в путешествие по истории. Узнаете о появлении колоритных улочек, их названиях и, конечно, старинных тайнах. Главные must-see места Мадрида — Площадь Майор, Площадь Испании, Королевский дворец и кафедральный собор Aльмудена — предстанут перед вами во всей исторической перспективе, а рассказы и легенды помогут узнать о жизни в Испании в давние времена. Вы узнаете, по какой улице стремятся пройти молодые пары, откроете значение фразы на первом гербе Мадрида и расшифруете любопытные надписи на фасадах зданий.

Интересные места в городе, которые нельзя пропустить

Помимо символов столицы вы посетите места, которые уже много лет привлекают известных людей. Увидите любимую дверь испанского писателя Кэвэдо и дом, в котором жил Ганс Христиан Андерсен. Узнаете, почему мадридцев называют кошками, а одного из королей — королём маленьких площадей, почему некоторые статуи находятся на карнизе Дворца, а остальные разбросаны по Испании. А в ресторане, где работал знаменитый испанский художник Гойя, вас будет ждать приятный сюрприз.