Что вас ожидает:

Дворец Медичи

Мы начинаем знакомство с «Итальянской фреской» во Дворце Медичи-Риккарди. Для создания качественных, ярких и долгосрочных изображений на стенах требовались немалые средства. И главными спонсорами развития настенной живописи во Флоренции являлись члены семьи Медичи. В своем родовом гнезде, в бурную эпоху ренессанса, один из них создал часовенку для личного пользования. Сегодня ее именуют Капеллой Магов. И это название как нельзя лучше отражает то волшебство, которое мы испытываем рассматривая ее стены, каждый сантиметр которых отражает неудержимое воображение художника Беноццо Гоццоли. Тем более, что в соседнем помещении — Зеркальной галлерее, свод расписан рукой великого мастера эпохи барокко — Луки Джордано, что позволит нам провести собственный анализ стилей. (Прибывание в Капелле Магов ограничено)

Базилика Санта Мария Новелла

Затем мы направимся в Базилику Санта Мария Новелла. Несмотря на близость этих обьектов, путь займет около 15 минут, так как мы будем проходить мимо храма Сан Лоренцо, и сделаем небольшую остановку, чтобы бегло с ним познакомиться. Для продолжения экскурсии «Итальянская фреска» я выбрала Базилику Санта Мария Новелла неслучайно. Ее 800 летняя история позволит нам увидеть росписи как средневековья, так и возрождения. На экскурсии вы узнаете не только историю самих фресок, их заказчиков и создателей, но и доступное описание техники и материалов, реставрации и сохранения этих шедевров. Кисти величайших мастеров Мазаччо, Доменико Гирландайо, Филиппино Липпи оставили для нас психологический портрет Флоренции прошлого внутри часовен самого храма. Но и портики внутренних двориков монастыря заслуживают внимания. А готические росписи Испанской капеллы вызывают ощущение детской сказки.

Монашеская аптека

В заключении экскурсии мы посетим уникальную средневековую аптеку, которая сегодня специализируется на производстве и эксклюзивной реализации натуральной парфюмерии. Но отправимся мы туда из-за уникальной часовенки, расписанной мастером средневековья Мариотто ди Нардо в 1408 году. Находясь на расстоянии вытянутой руки, фреска станет настолько доступной, что мы сможем примерять на себя роль художника, или даже изображенных персонажей. И, если вы пожелаете, окунуться в изысканные ароматы, созданные еще по старинным монашеским рецептам, рада предложить вам экскурсию «Ароматные тайны Флоренции».

Важная информация:

Это музейная экскурсия, поэтому:

в высокий сезон время посещения объектов лучше забронировать заранее

обязательное наличие масок и «Грин-пасс»

в зимнее время рекомендуется теплая одежда, так как внутри храмов

холоднее чем на улице

в летнее время иметь при себе парео чтобы прикрыть обнаженные плечи и

ноги выше коленей