Итальянская фреска

Флорентийские храмы и дворцы переполнены настенными росписями

Индивидуальная
Флорентийские храмы и дворцы переполнены настенными росписями.

Страх перед неизвестностью смерти заставлял общество искать защиту у Бога.

Фреска явила собой своего рода обучающее наглядное пособие для ищущих этой защиты.

Однако главными героями библейских изображений выступают сами горожане.

А фоном сюжетов — сама Флоренция.

Поэтому мы увидим не просто истории Ветхого и Нового Заветов, святых и праведников.

Мы узнаем о жизни Флоренции: ее быта, традиций, моды, кулинарии, горестях и радостях.
Итальянская фреска
Итальянская фреска
Итальянская фреска
Итальянская фреска
Итальянская фреска
Итальянская фреска

Что вас ожидает 🤩

  • Капелла Магов и другие помещения Дворца Медичи (внутри)
  • Базилика Сан Лоренцо (снаружи)
  • Базилика Санта Мария Новелла и монастырские дворики (внутри)
  • Монастырская аптека

Что вас ожидает:

    Дворец Медичи
    Мы начинаем знакомство с «Итальянской фреской» во Дворце Медичи-Риккарди. Для создания качественных, ярких и долгосрочных изображений на стенах требовались немалые средства. И главными спонсорами развития настенной живописи во Флоренции являлись члены семьи Медичи. В своем родовом гнезде, в бурную эпоху ренессанса, один из них создал часовенку для личного пользования. Сегодня ее именуют Капеллой Магов. И это название как нельзя лучше отражает то волшебство, которое мы испытываем рассматривая ее стены, каждый сантиметр которых отражает неудержимое воображение художника Беноццо Гоццоли. Тем более, что в соседнем помещении — Зеркальной галлерее, свод расписан рукой великого мастера эпохи барокко — Луки Джордано, что позволит нам провести собственный анализ стилей. (Прибывание в Капелле Магов ограничено)

    Базилика Санта Мария Новелла

    Затем мы направимся в Базилику Санта Мария Новелла. Несмотря на близость этих обьектов, путь займет около 15 минут, так как мы будем проходить мимо храма Сан Лоренцо, и сделаем небольшую остановку, чтобы бегло с ним познакомиться. Для продолжения экскурсии «Итальянская фреска» я выбрала Базилику Санта Мария Новелла неслучайно. Ее 800 летняя история позволит нам увидеть росписи как средневековья, так и возрождения. На экскурсии вы узнаете не только историю самих фресок, их заказчиков и создателей, но и доступное описание техники и материалов, реставрации и сохранения этих шедевров. Кисти величайших мастеров Мазаччо, Доменико Гирландайо, Филиппино Липпи оставили для нас психологический портрет Флоренции прошлого внутри часовен самого храма. Но и портики внутренних двориков монастыря заслуживают внимания. А готические росписи Испанской капеллы вызывают ощущение детской сказки.

    Монашеская аптека

    В заключении экскурсии мы посетим уникальную средневековую аптеку, которая сегодня специализируется на производстве и эксклюзивной реализации натуральной парфюмерии. Но отправимся мы туда из-за уникальной часовенки, расписанной мастером средневековья Мариотто ди Нардо в 1408 году. Находясь на расстоянии вытянутой руки, фреска станет настолько доступной, что мы сможем примерять на себя роль художника, или даже изображенных персонажей. И, если вы пожелаете, окунуться в изысканные ароматы, созданные еще по старинным монашеским рецептам, рада предложить вам экскурсию «Ароматные тайны Флоренции».

    Важная информация:

      Это музейная экскурсия, поэтому:

      • в высокий сезон время посещения объектов лучше забронировать заранее
      • обязательное наличие масок и «Грин-пасс»
      • в зимнее время рекомендуется теплая одежда, так как внутри храмов
      холоднее чем на улице
      • в летнее время иметь при себе парео чтобы прикрыть обнаженные плечи и
      ноги выше коленей

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Услуги гида
      Что не входит
      • Билет во Дворец Медичи 7€/чел
      • Билет в Базилику Санта Мария Новелла 7.5€/чел
      Где начинаем и завершаем?
      Начало: Via Camillo Cavour, 3
      Завершение: Via della Scala, 16
      Когда и сколько длится
      Когда: Ежедневно по договоренности
      Экскурсия длится около 2.5 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
      Важная информация
      • Это музейная экскурсия, поэтому:
      • В высокий сезон время посещения объектов лучше забронировать заранее
      • Обязательное наличие масок и «Грин-пасс»
      • В зимнее время рекомендуется теплая одежда, так как внутри храмов
      • Холоднее чем на улице
      • В летнее время иметь при себе парео чтобы прикрыть обнаженные плечи и
      • Ноги выше коленей
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Ежедневно по договоренности

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