Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек как столица стрит-арта
Узнайте, как стрит-арт отражает жизнь Бишкека и Кыргызстана. Прогулка по главным улицам города с интересными историями и живыми картинами
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
€361
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в сердце Кыргызстана: культура и история Бишкека
Исследуйте богатую историю Бишкека и познакомьтесь с культурой Кыргызстана в увлекательной экскурсии
Начало: У памятника Бишкек Баатыру
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:00
€75 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
15 сен в 08:30
€233
€245 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Ала-Арча, Чункурчак и термы
Путешествие в мир горных вершин, альпийских лугов и горячих источников. Откройте для себя удивительные пейзажи и насладитесь уникальной природой
14 сен в 08:00
16 сен в 08:00
€167
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и архитектура Бишкека
Познакомьтесь с архитектурными стилями Бишкека, от конструктивизма до эклектики. Узнайте, как история города отражается в его зданиях и улицах
Начало: На главной площади
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Аламединское ущелье - природное великолепие
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай
Насладитесь уникальной природой Кыргызстана без утомительных походов. Комфортная поездка с панорамными видами и ароматным кофе на высоте
Завтра в 11:30
14 сен в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
29 дек в 07:00
€232 за всё до 4 чел.
