Спутник Ш. проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем вас провести вечер в Shanghai Centre Theatre. Вы насладитесь удивительным акробатическим шоу Huangpu Sensation.
Программа состоит из 3 частей: "Осенний день", "Отражение Луны" и "Розовые облака" Вы увидите как менялся Шанхай, узнаете о его прошлом и настоящем.
Что входит
- билет на шоу Huangpu Sensation в фиолетовой секции
Начало и место завершения
🚩 1376 Nanjing W Rd, Jing'an, Shanghai, China
Выберите дату начала действия билетов
- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Ш.
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