Спутник Ш. проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем вас провести вечер в Shanghai Centre Theatre. Вы насладитесь удивительным акробатическим шоу Huangpu Sensation.

Программа состоит из 3 частей: "Осенний день", "Отражение Луны" и "Розовые облака" Вы увидите как менялся Шанхай, узнаете о его прошлом и настоящем.