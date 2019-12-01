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Проследить связь времен на обзорной прогулке по самым ярким достопримечательностям города

Александр
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Александр – ваш гид
Вы откроете две стороны Шанхая на разных берегах Хуанпу и услышите о культовой торговой улице Китая — Нанкинлу.

Познакомитесь с китайским ландшафтным искусством в старинном Саду Радости.

А также посетите храм с монументальными нефритовыми статуями Будды и узнаете историю единственного храмового комплекса в городе, посвященного великому Конфуцию.
$255 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!

Что вас ожидает

Набережная Вэйтань — исторический взгляд на Шанхай по обе стороны реки
Прогулка начнется с самого людного и красивого участка центрального проспекта, который имеет особое значение для Шанхая — набережной, являющейся его исходным центром. В районе, разделяющем вместе с рекой Хуанпу город пополам, вы узнаете о старинной застройке левого берега, иностранных банках, посольствах и временах британской концессии. А затем я расскажу о восточной части, где вырос новый деловой район Пудун. Отсюда вы увидите с лучшего ракурса Шанхайскую башню, Всемирный финансовый центр, башню Цзиньмао и, конечно, «Жемчужину Востока» высотой в 468 метров.

Нанкинлу из топ-10 известнейших улиц Китая
Затем прогуляемся по первой торговой улице после открытия шанхайского порта. Здесь вы встретите магазины самых известных брендов мира и крупнейшие торговые центры — рай для шопинга. Услышав об истории развития Нанкинлу, возникшей в период расцвета шанхайской экономики, и ее роли для нескольких поколений местных жителей, вы осознаете, почему улица считается столь важной достопримечательностью Шанхая.

Сад Радости «Юй Юань» — оазис посреди шумного мегаполиса
В этом уголке города самые разные люди, удивительным образом, находят красоту на свой вкус и стиль. Я расскажу о школах китайского садового искусства — императорской, храмовой и индивидуальной, с последней из которых вы подробно познакомитесь в парке. В Саду Радости 16 века вы встретите типичные элементы — растения, воду, постройки и искусственные возвышенности, а также откроете особенность планировки, похожей на лабиринт, в котором пейзаж меняется после каждого шага! Кроме того, в местном районе вы погрузитесь в атмосферу старины, ведь здесь расположены дома в традиционном китайском стиле, аутентичные магазинчики и рестораны местной кухни.

Храмы Нефритового Будды и Вэн Мао (Конфуций)
В завершение вы посетите два храма, без которых невозможно представить Шанхай. В первом осмотрите знаменитые статуи Будды Шакьямуни, высеченные из кусков нефрита и весящие несколько тонн. Кроме того, в главном зале вы увидите три позолоченные статуи Будд: Настоящего, Прошлого и Будущего, а также статуи архатов и Небесных царей. А в единственном шанхайском храме Конфуция, Вэн Мао, познакомитесь с историей знаковой постройки 7-векового памятника, услышите о временах правления династии Юань и статусе религиозного объекта.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
  • Я встречу вас у вашего отеля и после экскурсии отвезу обратно.
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!
Добро пожаловать в Шанхай!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр, я живу в Пекине с 2008 года и знаю здесь каждую улочку. Работаю в туризме более 10 лет, и за это время показал китайскую столицу тысячам путешественников. С радостью расскажу о местной культуре, истории, архитектуре и поделюсь своей любовью к этому замечательному городу.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 декабря 2019
Мы увидели Шанхай абсолютно с разных сторон. Наш гид Сергей Ли вырос в Шанхае, Он составил маршрут экскурсии очень грамотно и за несколько часов мы смогли посмотреть очень многое, от величественного центра до узеньких улочек Шанхая, побывали во французском квартале, набережной ну и , конечно же в храмах... сад радости завораживающе уникален...
Сергей очень пунктуален, очень внимательный, во время экскурсии менял маршрут, согласно нашим пожеланиям... Экскурсия отличная, спасибо Сергею. Ещё хотелось бы отметить, что машина была отличная: очень чистая, просторная ( для нас 4-х ) 7-ми местная, профессионал водитель и наличие питьевой воды, сервис прекрасный.

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