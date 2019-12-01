Что вас ожидает

Набережная Вэйтань — исторический взгляд на Шанхай по обе стороны реки

Прогулка начнется с самого людного и красивого участка центрального проспекта, который имеет особое значение для Шанхая — набережной, являющейся его исходным центром. В районе, разделяющем вместе с рекой Хуанпу город пополам, вы узнаете о старинной застройке левого берега, иностранных банках, посольствах и временах британской концессии. А затем я расскажу о восточной части, где вырос новый деловой район Пудун. Отсюда вы увидите с лучшего ракурса Шанхайскую башню, Всемирный финансовый центр, башню Цзиньмао и, конечно, «Жемчужину Востока» высотой в 468 метров.

Нанкинлу из топ-10 известнейших улиц Китая

Затем прогуляемся по первой торговой улице после открытия шанхайского порта. Здесь вы встретите магазины самых известных брендов мира и крупнейшие торговые центры — рай для шопинга. Услышав об истории развития Нанкинлу, возникшей в период расцвета шанхайской экономики, и ее роли для нескольких поколений местных жителей, вы осознаете, почему улица считается столь важной достопримечательностью Шанхая.

Сад Радости «Юй Юань» — оазис посреди шумного мегаполиса

В этом уголке города самые разные люди, удивительным образом, находят красоту на свой вкус и стиль. Я расскажу о школах китайского садового искусства — императорской, храмовой и индивидуальной, с последней из которых вы подробно познакомитесь в парке. В Саду Радости 16 века вы встретите типичные элементы — растения, воду, постройки и искусственные возвышенности, а также откроете особенность планировки, похожей на лабиринт, в котором пейзаж меняется после каждого шага! Кроме того, в местном районе вы погрузитесь в атмосферу старины, ведь здесь расположены дома в традиционном китайском стиле, аутентичные магазинчики и рестораны местной кухни.

Храмы Нефритового Будды и Вэн Мао (Конфуций)

В завершение вы посетите два храма, без которых невозможно представить Шанхай. В первом осмотрите знаменитые статуи Будды Шакьямуни, высеченные из кусков нефрита и весящие несколько тонн. Кроме того, в главном зале вы увидите три позолоченные статуи Будд: Настоящего, Прошлого и Будущего, а также статуи архатов и Небесных царей. А в единственном шанхайском храме Конфуция, Вэн Мао, познакомитесь с историей знаковой постройки 7-векового памятника, услышите о временах правления династии Юань и статусе религиозного объекта.