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Индивидуальная экскурсия для организованной группы

Спутник Ш.
Спутник Ш. – Гид из Шанхая
Индивидуальная автобусная двухдневная экскурсия ⛳ для организованной группы.
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Индивидуальная экскурсия для организованной группы
Индивидуальная экскурсия для организованной группы

Что вы увидите

  • старый город
  • Сад счастья
  • Zhu jia Jiao
Индивидуальная автобусная двухдневная экскурсия ⛳ для организованной группы.

Первый день:

  • 1. Старый город 🏙️ и сады Юй Юань. Говорят, что Старый Город - это подлинный Шанхай и те, кто живут здесь - настоящие коренные шанхайцы. Некогда это был очень бедный район, здесь селились только те, кто не мог позволить себе другое жилье. Базар Старого Города стал более людным, но при этом - более чистым и опрятным. Теперь Старый Город - торговая марка нового Шанхая.
  • 2. Сад Юй-Юань (в переводе - «Сад счастья», «Сад радости» или «Сад неторопливого отдыха») - прелестная достопримечательность 🏛️ Шанхая. Можно бесконечно восхищаться его великолепной планировкой, изысканным художественным стилем архитектуры и живописными пейзажами.
  • 3. Увидите Храм Нефритового Будды. Как многие современные китайские буддийские храмы, сегодня храм сочетает две буддийские школы буддизма Махаяны: Чистой Земли и чань. Он был основан в 1882 году, в нём были помещены две нефритовые статуи Будды, привезённые в Шанхай по морю из Бирмы. Это были статуи сидящего Будды (1, 95 метра, 3 тонны), и меньшая статуя лежащего Будды (паринирвана Будды). Храм также содержит гораздо большую статую лежащего Будды, сделанную из мрамора и пожертвованную верующим из Сингапура (некоторые посетители по ошибке принимают эту большая скульптуру за её оригинал, сравнительно меньшего размера).
  • 4. Прогуляемся по французскому кварталу. Этот квартал хорош для пеших прогулок, словно попадаешь в небольшую частичку Франции в центре Китая, напоминающую архитектурой классические европейские районы. Здесь много зданий сохранилось еще с 30-х гг. прошлого века, старые дома и виллы были реконструированы.

Второй день:

  • 1. Посещение водной деревни Zhu jia Jiao. Это азиатская Венеция. Мы прогуляемся по зигзагообразным каналам, увидим Сити Хол, Гранд Театр, Шанхайский музей 🖼. Увидите птичий и цветочный рынок.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная экскурсия для организованной группы
Индивидуальная экскурсия для организованной группы
Индивидуальная экскурсия для организованной группы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Ш.
Спутник Ш.
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