Индивидуальная автобусная двухдневная экскурсия ⛳ для организованной группы.
Первый день:
1. Старый город 🏙️ и сады Юй Юань. Говорят, что Старый Город - это подлинный Шанхай и те, кто живут здесь - настоящие коренные шанхайцы. Некогда это был очень бедный район, здесь селились только те, кто не мог позволить себе другое жилье. Базар Старого Города стал более людным, но при этом - более чистым и опрятным. Теперь Старый Город - торговая марка нового Шанхая.
2. Сад Юй-Юань (в переводе - «Сад счастья», «Сад радости» или «Сад неторопливого отдыха») - прелестная достопримечательность 🏛️ Шанхая. Можно бесконечно восхищаться его великолепной планировкой, изысканным художественным стилем архитектуры и живописными пейзажами.
3. Увидите Храм Нефритового Будды. Как многие современные китайские буддийские храмы, сегодня храм сочетает две буддийские школы буддизма Махаяны: Чистой Земли и чань. Он был основан в 1882 году, в нём были помещены две нефритовые статуи Будды, привезённые в Шанхай по морю из Бирмы. Это были статуи сидящего Будды (1, 95 метра, 3 тонны), и меньшая статуя лежащего Будды (паринирвана Будды). Храм также содержит гораздо большую статую лежащего Будды, сделанную из мрамора и пожертвованную верующим из Сингапура (некоторые посетители по ошибке принимают эту большая скульптуру за её оригинал, сравнительно меньшего размера).
4. Прогуляемся по французскому кварталу. Этот квартал хорош для пеших прогулок, словно попадаешь в небольшую частичку Франции в центре Китая, напоминающую архитектурой классические европейские районы. Здесь много зданий сохранилось еще с 30-х гг. прошлого века, старые дома и виллы были реконструированы.
Второй день:
1. Посещение водной деревни Zhu jia Jiao. Это азиатская Венеция. Мы прогуляемся по зигзагообразным каналам, увидим Сити Хол, Гранд Театр, Шанхайский музей 🖼. Увидите птичий и цветочный рынок.
Что входит
транспорт
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.