Спутник Ш. проводит ещё 3 экскурсии

Данная экскурсиия позволит познакомится вас с городами Сучжоу и Тонли за один день.

В Сучжоу вы увидите парк 🌳 Ваньшиюань (парк рыбака), который является одним из самых маленьких садов в Сучжоу. Парк Ваньшиюань славится своими искусственными горками.

Затем вы отправитесь на холм Хуцю(Тигровый холм). В V веке до нашей зры здесь была гробница одного из государей. Главной достопримечательностью 🏛️ на здесь считается падающая башня, которая была построена в 961 году.

После прогулки по холму вы совершите круйз на Великому Каналу Китая. Это единственный канал в стране, который связывает северные и южные районы. 1747-километровый канал ведет из Пекина до Ханчжоу.

Завершив круиз, вы отправитесь в Тонли. Это самая известная водная деревня в Китайе. Часто ее называют восточной Венецией!