Спутник Ш. проводит ещё 3 экскурсии

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Сучжоу и Тонгли

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1 отзыв
Спутник Ш.
Спутник Ш. – Гид из Шанхая
Сучжоу и Тонгли
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Сучжоу и Тонгли
Данная экскурсиия позволит познакомится вас с городами Сучжоу и Тонли за один день.
В Сучжоу вы увидите парк 🌳 Ваньшиюань (парк рыбака), который является одним из самых маленьких садов в Сучжоу. Парк Ваньшиюань славится своими искусственными горками.
Затем вы отправитесь на холм Хуцю(Тигровый холм). В V веке до нашей зры здесь была гробница одного из государей. Главной достопримечательностью 🏛️ на здесь считается падающая башня, которая была построена в 961 году.
После прогулки по холму вы совершите круйз на Великому Каналу Китая. Это единственный канал в стране, который связывает северные и южные районы. 1747-километровый канал ведет из Пекина до Ханчжоу.
Завершив круиз, вы отправитесь в Тонли. Это самая известная водная деревня в Китайе. Часто ее называют восточной Венецией!
Что входит
  • услуги гида (коренной шанхаец, который разговаривает на русском)
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Ш.
Спутник Ш.
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