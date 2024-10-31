Дубай — известный на весь мир центр богатства и роскоши. Здесь даже простое селфи посреди оживлённой улицы может стать венцом фотоколлекции. Что говорить о профессиональной фотосессии в летящем платье! Она подарит вам множество эмоций и фантастических снимков, которые будут вас радовать многие годы.

Описание фото-прогулки

Фотосессия будет проходить в районе Дубай Марина — он предлагает 11 километров открыточного променада с тысячью мест для удачных снимков. Вы наденете летящее платье и пройдёте по набережной, оставляя за собой шлейф восхищения. Я сделаю не одну сотню отличных снимков и отдам их все без исключения, потому что каждый из них — отражение вашей красоты и характера.

Организационные детали