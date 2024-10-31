Дубай — известный на весь мир центр богатства и роскоши. Здесь даже простое селфи посреди оживлённой улицы может стать венцом фотоколлекции.
Что говорить о профессиональной фотосессии в летящем платье! Она подарит вам множество эмоций и фантастических снимков, которые будут вас радовать многие годы.
Что говорить о профессиональной фотосессии в летящем платье! Она подарит вам множество эмоций и фантастических снимков, которые будут вас радовать многие годы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Фотосессия будет проходить в районе Дубай Марина — он предлагает 11 километров открыточного променада с тысячью мест для удачных снимков. Вы наденете летящее платье и пройдёте по набережной, оставляя за собой шлейф восхищения. Я сделаю не одну сотню отличных снимков и отдам их все без исключения, потому что каждый из них — отражение вашей красоты и характера.
Организационные детали
- У меня в наличии 2 летящих платья, их аренда на время фотосессии включена в стоимость
- Вы получите все снимки без обработки в течение суток после съёмки и 15 обработанных фото в течение 3-5 дней
- Фотографии отдаются в электронном виде, вы получите вечную ссылку на облако
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R или Canon 5D Mark III
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Дубае
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я профессиональный фотограф, работаю с камерой с 2012 года. Снимаю в Дубае несколько лет. Знаю все районы города и лучшие места для яркой фотосессии.Задать вопрос
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
6 часов
Водная прогулка
Дубай с востоковедом
Погрузитесь в атмосферу Дубая, посетив его самые знаковые места. Узнайте о жизни в эмирате, его истории и современных достижениях. Вдохновляющее путешествие
Начало: Ваш отель в Дубае
Завтра в 12:30
1 ноя в 12:30
$270 за всё до 5 чел.
скидка
10%
7 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по Дубаю
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
1 ноя в 11:30
50$45 за человека
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: Личное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Завтра в 08:30
1 ноя в 08:30
300$240 за всё до 4 чел.