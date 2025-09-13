Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Каспийске, цены от 4000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Все красоты Хунзаха - из Каспийска
На машине
11 часов
43 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Погрузитесь в атмосферу Дагестана, исследуя его уникальные природные и исторические достопримечательности на комфортабельном минивэне
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
4000 ₽ за человека
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
На машине
11 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
14 сен в 07:30
17 сен в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум из Каспийска
На машине
10 часов
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Проведите день в Дагестане, исследуя Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Уникальные пейзажи и приключения ждут вас на каждом шагу
Начало: В г. Каспийске или г. Махачкале. Выезд из других г...
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
14 310 ₽15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
На машине
12 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
В тренде
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Дербенту! Откройте для себя водопады, крепости и исторические улочки древнего города
Начало: На проспекте Омарова
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
5500 ₽ за человека
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум
На машине
10 часов
-
25%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
14 250 ₽19 000 ₽ за всё до 4 чел.

