Инна проводит ещё 4 экскурсии

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Из Казани — в древнюю Елабугу

Открыть легенды, историю и археологию города, помнящего Волжскую Булгарию, Шишкина и Цветаеву

Инна
Инна – Гид из Казани
«Ровесница тысячелетия», «жемчужина Прикамья», «хрустальная нота колокольного перезвона» — все это о Елабуге, расположившейся на правом берегу Камы.

В путешествии вы услышите о первом исследованном памятнике ананьинской культуры и змее-провидце на Чертовом городище.

А также узнаете о русской «амазонке» и посетите дома-музеи пейзажиста и поэтессы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 800 ₽ за экскурсию

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Из Казани — в древнюю Елабугу
Из Казани — в древнюю Елабугу

Что вас ожидает

Наследие Елабуги
Богатство города — в его многовековой истории 📖 и культуре. Вы откроете любопытное культурное явление Урала — пермский звериный стиль, начало которому положила 3000 лет назад ананьинская культура. И узнаете о древнем могильнике в соседнем селе Ананьино — именно он стал первым обнаруженным памятником того периода. А после осмотрите памятник Волжско-Камской Булгарии — Елабужское, или Чертово городище на высоком берегу реки Тоймы, где услышите множество легенд и преданий, связанных с этим местом.

Цветаево-шишкинская Елабуга
Из глубокой древности перейдем ко временам уже относительно недавнего прошлого. Я проведу вас по атмосферным купеческим улочкам 19 века — они почти не изменились за последние 100 лет, и в этом особое очарование Елабуги. Вы услышите историю о русской «амазонке», кавалерист-девице, первой женщине-офицере, участнице Отечественной войны 1812 г. — Надежде Дуровой. Посетите дом-усадьбу Ивана Шишкина, где узнаете о детстве и юношестве художника-пейзажиста. А также увидите последнее пристанище Марины Цветаевой, где поговорим о последних днях жизни поэтессы, проведенных в этом городке.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 заказчика или арендуется транспорт за дополнительную плату: ~ 500/800/1000 руб. в час, в зависимости от категории автомобиля
  • Дорога в одну сторону занимает около 2, 5 часов, расстояние от Казани до Йошкар-Олы примерно 210 км.
  • Посещения музеев опциональны и оплачиваются отдельно — билеты 🎫 стоят ~ 100-200 руб. /человека
Из Казани — в древнюю Елабугу
Из Казани — в древнюю Елабугу
Из Казани — в древнюю Елабугу
Из Казани — в древнюю Елабугу
Из Казани — в древнюю Елабугу
Из Казани — в древнюю Елабугу
Из Казани — в древнюю Елабугу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Меня зовут Инна, я аккредитованный гид по Казани с 10-летним стажем. С радостью расскажу о 1000-летней истории города и о знаменитых личностях, которые здесь жили, учились и работали. Надеюсь на скорую встречу!
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Инна проводит ещё 4 экскурсии

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