Инна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Наследие Елабуги

Богатство города — в его многовековой истории 📖 и культуре. Вы откроете любопытное культурное явление Урала — пермский звериный стиль, начало которому положила 3000 лет назад ананьинская культура. И узнаете о древнем могильнике в соседнем селе Ананьино — именно он стал первым обнаруженным памятником того периода. А после осмотрите памятник Волжско-Камской Булгарии — Елабужское, или Чертово городище на высоком берегу реки Тоймы, где услышите множество легенд и преданий, связанных с этим местом.

Цветаево-шишкинская Елабуга

Из глубокой древности перейдем ко временам уже относительно недавнего прошлого. Я проведу вас по атмосферным купеческим улочкам 19 века — они почти не изменились за последние 100 лет, и в этом особое очарование Елабуги. Вы услышите историю о русской «амазонке», кавалерист-девице, первой женщине-офицере, участнице Отечественной войны 1812 г. — Надежде Дуровой. Посетите дом-усадьбу Ивана Шишкина, где узнаете о детстве и юношестве художника-пейзажиста. А также увидите последнее пристанище Марины Цветаевой, где поговорим о последних днях жизни поэтессы, проведенных в этом городке.

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