11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кронштадт — город с удивительной историей, с жителями, из века в век приумножающих славу России, живущим девизом «Жизнь — Родине, Честь — никому», город, в который невозможно не влюбиться. В результате моей экскурсии вы раскроете историческое достояние Кронштадта, познакомитесь с великими именами, которые совершали подвиги и становились двигателями важнейших наук, и осознаете значение города в истории всей России.
При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее. Вы узнаете увлекательную историю развития водолазного дела. Услышите тайны и легенды из жизни известных людей, жизнь которых тем или иным образом была связана с Кронштадтом. Сделаете замечательные снимки на фоне прекрасных видов Кронштадта, приобретете сувениры с видами города и фортов и надышитесь чистейшим морским воздухом.
Этот вариант экскурсии — для тех, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на своем авто или общественным транспортом.