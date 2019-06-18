11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России

Алевтина
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Алевтина – ваш гид
На прогулке я раскрою перед вами историю и значение Кронштадта как колыбели морского флота, города великих мореплавателей и ценных изобретений.

Я расскажу о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России.

Вы также узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине, военной технике, откроете знаковые исторические события.
3200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.82
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта

Программа

  • Вы познакомитесь с историей создания города на острове Котлин, увидите старинные памятники Макарову, Пахтусову, Ушакову, Белинзгаузену, узнаете биографии этих людей и то, какую роль они сыграли в истории Кронштадта, России, мира.
  • У памятника Петру 1 я расскажу, как император создавал на острове базу Балтийского флота, которая стала морской защитой Петербурга, а позже и Ленинграда. Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря.
  • Я познакомлю вас и с памятниками ХХ века.
  • Вы также узнаете о кронштадском мятеже 1921 года, о котором запрещали рассказывать еще в 70-е годы.
  • И о великих изобретениях, таких как радио, механический телеграф, подводная мина, рентген-аппарат и многие другие, и их изобретателях.
  • Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим.

Кронштадт — город с удивительной историей, с жителями, из века в век приумножающих славу России, живущим девизом «Жизнь — Родине, Честь — никому», город, в который невозможно не влюбиться. В результате моей экскурсии вы раскроете историческое достояние Кронштадта, познакомитесь с великими именами, которые совершали подвиги и становились двигателями важнейших наук, и осознаете значение города в истории всей России.

При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее. Вы узнаете увлекательную историю развития водолазного дела. Услышите тайны и легенды из жизни известных людей, жизнь которых тем или иным образом была связана с Кронштадтом. Сделаете замечательные снимки на фоне прекрасных видов Кронштадта, приобретете сувениры с видами города и фортов и надышитесь чистейшим морским воздухом.

Организационные детали

Этот вариант экскурсии — для тех, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на своем авто или общественным транспортом.

Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алевтина
Алевтина
Я профессиональный гид, с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю и с радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 июня 2019
Рекомендую.
15 мая 2019
Огромное спасибо Алевтине Павловне за проведенную экскурсию. Она опытный экскурсовод и интересный собеседник, очень хорошо знает свой город и героических его жителей. Мы узнали много исторических фактов, историю строительства и восстановления морского собора, поведала легенды, связанные с городом, рассказала о героях-подводниках. Часто ее рассказ сопровождался стихами, которые Алевтина Павловна читает наизусть. Нам очень понравился Кронштадт. Хочется приехать в этот город еще раз, т.к. мы не успели осуществить экскурсию по фортам.
5 мая 2019
Спасибо. Информативно и интересно. С любовью к своему городу. Ребёнку 7 лет было не тяжело и интересно. Всё понравилось.
10 сентября 2018
Понравилось. Экскурсовод "старой" закалки, много знает о своем любимом городе, интересно и с удовольствием делится своими знаниями. В маленькой компании экскурсия проходит уютно, "по-семейному". 2,5 часа пролетели очень быстро, хотелось слушать еще и еще...
5 августа 2018
Собираясь в Кронштадт, мы сомневались нужна ли нам экскурсия или сами посмотрим город. Но решились попробовать индивидуальную экскурсию "Понять величие Кронштадта". И не пожалели. Огромное спасибо Алевтине Павловне за проведенную экскурсию. Она много знает про свой город и рассказывает о нем с большой любовью. Мы услышали исторические факты, легенды, приметы и даже стихи, которые Алевтина Павловна читает наизусть. Нам очень понравился Кронштадт. Время на экскурсии пролетело совсем незаметно, мы совершенно не устали (несмотря на жару) и всем рекомендуем эту экскурсию!
28 июля 2018
Очень информативно, интересно и увлекательно. Очень понравилось.
27 июля 2018
Мы брали две экскурсии:еще Фоты Кронштадта.Алевтина рассказывала интересно,видно,что человек знает и любит свой город и свою работу.Особенно экскурсия была интересна супругу(тема строительства,войны,кораблей и укреплений,все таки ближе мужчинам),мне бы хотелось еще побольше узнать именно город.На возникшие вопросы мы тоже получали ответы.Спасибо большое Алевтина!
16 июня 2018
2 часа прошли незаметно. Мы отлично прошлись по улочкам города. и узнали многое совсем удивительное. Было легко и интересно! Алевтина заботливо провела нас, удобным маршрутом, где надо, - по тенечку, где надо, - через мороженное для ребенка. Легко адаптировала экскурсию для мамы с 10-ти летним ребенком. Алевтина действительно много знает, и на мои вопросы отвечала развернуто и, чувствуется, могла бы рассказать еще и еще. Спасибо за профессионализм, терпение к нашей неусидчивости и интеллигентное общение!
Если планируете поехать в Кронштадт, надо закладывать часов 6-8. 2 часа экскурсия у Алевтины, 1,5- 2 часа в Морском Соборе, затем поесть, а потом можно и к батюшке Иоанну Кронштадтскому и на водную экскурсию по фортам, там есть единственный музей маячной службы, мы не успели этого и очень жалеем. А в соборе свои экскурсоводы. Там есть экскурсии и на колокольню, и под самый купол.
Чудесно! Спасибо большое!
11 июня 2018
Алевтина Павловна - прекрасный экскурсовод, лучший в Кронштадте. Она не просто знает материал, но любит этот город. А еще отлично знает историю, читает стихи, умеет заинтересовать слушателей самого разного возраста (в нашем случае, от 60 до 14 лет). 2,5 часа экскурсии пролетели незаметно. Алевтина также учла наши пожелания и изменила стандартный маршрут. Мы были на экскурсии в Кронштадте во второй раз, есть с чем сравнивать. Со всей ответственностью можем рекомендовать этого гида. Вы получите удовольствие от общения и узнаете много нового.
30 мая 2018
Собираясь в Санкт-Петербург с сыном экскурсионную программу составляли для себя сами. Наш гид Алевтина - человек живущий в Кронштадте, человек, увлеченный родным городом. Мы объединили экскурсии "Понять величие Кронштадта" и "Форты Кронштадта" в одну и получили более 4-х часов теплого человеческого общения, увлекательного рассказа о городе с уникальной историей. Оптимальный вариант знакомства с городом для людей, путешествующих на личном автомобиле. Такое размеренное передвижение от одних объектов осмотра к другим трудно представить в ходе любой автобусной экскурсии. Мы посмотрели все, что собирались, и даже больше не торопясь, имея возможность где-то ускорить движение, а где-то задержаться. Рекомендуем!
Ещё 1 отзыв

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