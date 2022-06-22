Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день

Посетить загадочные высокогорные селения, узнать о местной жизни и насладиться чарующими пейзажами

Дагестан — горное царство с колоритными аулами, древними традициями, могучими ландшафтами и гостеприимными людьми.

Приглашаю вас в этом убедиться! Вы увидите старинную Гимринскую башню и красочное Ирганайское водохранилище.

Раскроете тайны деревни-призрака Гамсутль и подниметесь на гору Айвазовского, где художник написал одну из своих знаменитых картин.
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Деревня-призрак Гамсутль и аул Гуниб за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога с «открыточными» остановками

Вы прокатитесь по самому длинному в стране Гимринскому тоннелю, увидите одноименную оборонительную башню и узнаете, как горцы Гази-Мухаммад и Шамиль боролись за честь своей малой родины. Кроме того, я покажу вам знаменитое Ирганайской водохранилище с бирюзовой водой и поделюсь трагической историей, связанной с его появлением.

Гамсутль и Гуниб

Мы посетим аул-призрак Гамсутль, расположенный на вершине горы Амалье. Вы узнаете, почему его называют «дагестанский Мачу-Пикчу», куда делись его жители и почему ни одно нападение на него не увенчалось успехом. А в действующем селе Гуниб пройдете по стопам Айвазовского и побываете в завораживающем месте, где в 1869 году он написал картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном семиместном минивэне. Транспорт включен в стоимость.
  • В аул Гамсутль мы поднимаемся пешком около часа. По желанию можно преодолеть половину маршрута на УАЗике (100 р. с человека) или пройти весь путь на лошадях (от 1000 р. с человека).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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