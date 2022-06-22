Дагестан — горное царство с колоритными аулами, древними традициями, могучими ландшафтами и гостеприимными людьми. Приглашаю вас в этом убедиться! Вы увидите старинную Гимринскую башню и красочное Ирганайское водохранилище. Раскроете тайны деревни-призрака Гамсутль и подниметесь на гору Айвазовского, где художник написал одну из своих знаменитых картин.

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Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога с «открыточными» остановками

Вы прокатитесь по самому длинному в стране Гимринскому тоннелю, увидите одноименную оборонительную башню и узнаете, как горцы Гази-Мухаммад и Шамиль боролись за честь своей малой родины. Кроме того, я покажу вам знаменитое Ирганайской водохранилище с бирюзовой водой и поделюсь трагической историей, связанной с его появлением.

Гамсутль и Гуниб

Мы посетим аул-призрак Гамсутль, расположенный на вершине горы Амалье. Вы узнаете, почему его называют «дагестанский Мачу-Пикчу», куда делись его жители и почему ни одно нападение на него не увенчалось успехом. А в действующем селе Гуниб пройдете по стопам Айвазовского и побываете в завораживающем месте, где в 1869 году он написал картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны».

Организационные детали