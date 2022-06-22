Вы прокатитесь по самому длинному в стране Гимринскому тоннелю, увидите одноименную оборонительную башню и узнаете, как горцы Гази-Мухаммад и Шамиль боролись за честь своей малой родины. Кроме того, я покажу вам знаменитое Ирганайской водохранилище с бирюзовой водой и поделюсь трагической историей, связанной с его появлением.
Мы посетим аул-призрак Гамсутль, расположенный на вершине горы Амалье. Вы узнаете, почему его называют «дагестанский Мачу-Пикчу», куда делись его жители и почему ни одно нападение на него не увенчалось успехом. А в действующем селе Гуниб пройдете по стопам Айвазовского и побываете в завораживающем месте, где в 1869 году он написал картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны».