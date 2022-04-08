Что вас ожидает

Панорамы горного Дагестана

По пути из Махачкалы в аул Чох мы будем останавливаться в живописных местах для фото или чашечки кофе: побываем в селе Леваши, полюбуемся Гергебильским водохранилищем, увидим Гунибскую ГЭС и доберемся до подземного Салтинского водопада. Пообедаем национальной кухней в горах и прогуляемся по аулу Чох и необычному селу Гуниб, расположенному на скале.

Призрачный Гамсутль

Главная наша цель — покинутый жителями аул Гамсутль, куда мы поднимемся на УАЗе и пешком с местным гидом. История селения насчитывает более 2000 лет, и вы обязательно в нее погрузитесь. А старинные улицы, заброшенные дома и горные панорамы вдохновят на сотни атмосферных фотографий!

День по-дагестански и крушение стереотипов!

Наша цель — превратить для вас экскурсию в настоящее приключение. Будем общаться с местными, пить кофе из турки в горах, танцевать лезгинку: программа зависит от ваших пожеланий. Можем устроиться на закате у обрыва с бокалом красного, пойти в музей или отправиться на поиски фото-локаций. И конечно, поговорим о жизни в горах: особенностях местного быта, традициях и застоявшихся стереотипах, которые мы наглядно разрушим.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет опытный сертифицированный гид-водитель из нашей команды

По вашему желанию маршрут может быть изменен

Дополнительные расходы: обед — 300-500 руб. /чел., подъем на внедорожнике — 200 руб. /чел., кофе — 150 руб., личные расходы.

Трансфер и дорога