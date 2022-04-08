По пути из Махачкалы в аул Чох мы будем останавливаться в живописных местах для фото или чашечки кофе: побываем в селе Леваши, полюбуемся Гергебильским водохранилищем, увидим Гунибскую ГЭС и доберемся до подземного Салтинского водопада. Пообедаем национальной кухней в горах и прогуляемся по аулу Чох и необычному селу Гуниб, расположенному на скале.
Главная наша цель — покинутый жителями аул Гамсутль, куда мы поднимемся на УАЗе и пешком с местным гидом. История селения насчитывает более 2000 лет, и вы обязательно в нее погрузитесь. А старинные улицы, заброшенные дома и горные панорамы вдохновят на сотни атмосферных фотографий!
Наша цель — превратить для вас экскурсию в настоящее приключение. Будем общаться с местными, пить кофе из турки в горах, танцевать лезгинку: программа зависит от ваших пожеланий. Можем устроиться на закате у обрыва с бокалом красного, пойти в музей или отправиться на поиски фото-локаций. И конечно, поговорим о жизни в горах: особенностях местного быта, традициях и застоявшихся стереотипах, которые мы наглядно разрушим.