Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль

Провести незабываемый день в горах Дагестана, посетить колоритные аулы и разрушить стереотипы

Индивидуальная
Готовы открыть дагестанский Мачу-Пикчу и пройти по улицам древнего села Гамсутль? Мы доберемся сюда на надежном внедорожнике, останавливаясь по пути в самых впечатляющих точках.

Сварим кофе у обрыва, пообщаемся с местными и дойдем до подземного водопада.

Мы постараемся, чтобы вы прониклись духом Дагестана и ощутили себя в компании старых друзей.
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Панорамы горного Дагестана

По пути из Махачкалы в аул Чох мы будем останавливаться в живописных местах для фото или чашечки кофе: побываем в селе Леваши, полюбуемся Гергебильским водохранилищем, увидим Гунибскую ГЭС и доберемся до подземного Салтинского водопада. Пообедаем национальной кухней в горах и прогуляемся по аулу Чох и необычному селу Гуниб, расположенному на скале.

Призрачный Гамсутль

Главная наша цель — покинутый жителями аул Гамсутль, куда мы поднимемся на УАЗе и пешком с местным гидом. История селения насчитывает более 2000 лет, и вы обязательно в нее погрузитесь. А старинные улицы, заброшенные дома и горные панорамы вдохновят на сотни атмосферных фотографий!

День по-дагестански и крушение стереотипов!

Наша цель — превратить для вас экскурсию в настоящее приключение. Будем общаться с местными, пить кофе из турки в горах, танцевать лезгинку: программа зависит от ваших пожеланий. Можем устроиться на закате у обрыва с бокалом красного, пойти в музей или отправиться на поиски фото-локаций. И конечно, поговорим о жизни в горах: особенностях местного быта, традициях и застоявшихся стереотипах, которые мы наглядно разрушим.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет опытный сертифицированный гид-водитель из нашей команды
  • По вашему желанию маршрут может быть изменен
  • Дополнительные расходы: обед — 300-500 руб. /чел., подъем на внедорожнике — 200 руб. /чел., кофе — 150 руб., личные расходы.

Трансфер и дорога

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard 4×4
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Махачкале. Также возможные выезды из Каспийска, Избербаша, Дербента.
  • До самой дальней точки — аула Чох — ехать около 3 часов, по пути будет несколько остановок в красивых и исторических местах
  • Подъем к Гамсутлю займет 40 — 60 минут в одну сторону, часть пути мы преодолеем на авто УАЗ

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Махачкале, Каспийске, Избербаше, Дербенте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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