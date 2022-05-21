Артём — ваша команда гидов в Махачкале

Провели 216 экскурсий для 208 туристов

Привет! Меня зовут Артём, я люблю путешествовать и показывать самые интересные места нашего мира на своих экскурсиях и в многодневных турах. 5 лет я прожил на Пхукете, а в пандемию переехал в Дагестан. Два этих региона по-своему прекрасны и даже чем-то похожи. В Таиланде я люблю показывать секретные места без туристов, а в Дагестане — гостеприимство местных горцев. Вместе с моей командой мы провели более 500 экскурсий за 6 лет и почти 60 туров — доверьте нам свои отдых, и вы не пожалеете!