Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Дагестан — это мусульманский регион, поэтому лучше соблюдать дресс-код: одежда, закрывающая колени и плечи. Не стоит брать короткие и откровенные юбки, платья и шорты, также не стоит открыто курить и распивать алкоголь в общественных местах.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
Завершение: Аэропорт Махачкалы, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Артём — ваша команда гидов в Махачкале
Провели 216 экскурсий для 208 туристов
Привет! Меня зовут Артём, я люблю путешествовать и показывать самые интересные места нашего мира на своих экскурсиях и в многодневных турах. 5 лет я прожил на Пхукете, а в пандемию переехал в Дагестан. Два этих региона по-своему прекрасны и даже чем-то похожи. В Таиланде я люблю показывать секретные места без туристов, а в Дагестане — гостеприимство местных горцев. Вместе с моей командой мы провели более 500 экскурсий за 6 лет и почти 60 туров — доверьте нам свои отдых, и вы не пожалеете!