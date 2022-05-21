Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей

Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе

Авторский тур
Это путешествие в компании друзей (маленькие группы до 6 человек) по самым захватывающим местам Дагестана! Вы исследуете высокогорные селения Гамсутль, Гоор, Гуниб и Хунзах, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону, заберетесь на древнюю крепость Нарын-Кала в Дербенте и погуляете босиком по пустыне Бархан Сарыкум.

Экскурсии нам будут проводить местные жители, которые отлично знают каждый уголок, а жить мы будем в гостеприимных дагестанских домах.

Готовьтесь пробовать невероятно вкусную национальную кухню и наслаждаться свежими персиками, абрикосами и айвой прямо с дерева.
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Дагестан — это мусульманский регион, поэтому лучше соблюдать дресс-код: одежда, закрывающая колени и плечи. Не стоит брать короткие и откровенные юбки, платья и шорты, также не стоит открыто курить и распивать алкоголь в общественных местах.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
Завершение: Аэропорт Махачкалы, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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