Перед встречей мы детально проработаем маршрут нашей фото-встречи и обсудим, какой именно контент вам нужен. Я помогу в разработке образа и концепции фотосессии: вне зависимости от того, снимаем мы в городе или в горах Дагестана, в струящемся платье или в походной одежде, вы получите фотографии, которые отразят именно ваш характер. В результате у вас останется около 60 фото в обработке и 5 в ретуши.
Я выстрою логистику так, чтобы наш маршрут включил в себя 4 локации. Например, за два часа в Махачкале мы можем сделать фото на пляже, на поле с видом на горы, у огромных камней и среди песков бархана Сарыкум. Другие варианты мест для съемки:
А можно сделать нашу встречу дольше, отправиться дальше и посетить: