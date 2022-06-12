Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана

Зарядиться энергией гор и увезти на память десятки профессиональных фотографий

Колоритные улочки и рынки Махачкалы, пески бархана Сарыкум, крепость Дербента, пейзажи Сулакского каньона, горные склоны с россыпью овечек — Дагестан наполнен местами, которые станут идеальным фоном для нашей фотосессии.

Я помогу вам разработать оптимальный маршрут и образ для съемки, чтобы на память у вас остались фотографии, созвучные и вашему характеру, и Дагестану.
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Фотопрогулка по городам и природным местам Дагестана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

2 часа — десятки кадров!

Перед встречей мы детально проработаем маршрут нашей фото-встречи и обсудим, какой именно контент вам нужен. Я помогу в разработке образа и концепции фотосессии: вне зависимости от того, снимаем мы в городе или в горах Дагестана, в струящемся платье или в походной одежде, вы получите фотографии, которые отразят именно ваш характер. В результате у вас останется около 60 фото в обработке и 5 в ретуши.

От восточного базара до аула Гамсутль

Я выстрою логистику так, чтобы наш маршрут включил в себя 4 локации. Например, за два часа в Махачкале мы можем сделать фото на пляже, на поле с видом на горы, у огромных камней и среди песков бархана Сарыкум. Другие варианты мест для съемки:

  • Махачкала — на фоне моря и в море, среди высоких колосьев, на аутентичных улочках, на колоритном центральном рынке.
  • Дербент — у величественной крепости, на смотровой площадке, на старинных улицах.

А можно сделать нашу встречу дольше, отправиться дальше и посетить:

  • Сулакский каньон и его окрестности
  • Аул-призрак Гамсутль с восхитительными панорамами
  • Плато Матлас и многое другое

Организационные детали

  • Маршрут выстраивается индивидуально в зависимости от вашего образа и пожеланий
  • После фотосессии вы получите 60 фото в обработке, 5 фото в ретуши, а также исходники — по желанию
  • Дополнительно опции (по желанию): стилист, визажист — от 2000 руб., трансфер для перемещения между локациями — от 1000 руб., видеограф, коптер — от 8000 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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