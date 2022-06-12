Колоритные улочки и рынки Махачкалы, пески бархана Сарыкум, крепость Дербента, пейзажи Сулакского каньона, горные склоны с россыпью овечек — Дагестан наполнен местами, которые станут идеальным фоном для нашей фотосессии. Я помогу вам разработать оптимальный маршрут и образ для съемки, чтобы на память у вас остались фотографии, созвучные и вашему характеру, и Дагестану.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

2 часа — десятки кадров!

Перед встречей мы детально проработаем маршрут нашей фото-встречи и обсудим, какой именно контент вам нужен. Я помогу в разработке образа и концепции фотосессии: вне зависимости от того, снимаем мы в городе или в горах Дагестана, в струящемся платье или в походной одежде, вы получите фотографии, которые отразят именно ваш характер. В результате у вас останется около 60 фото в обработке и 5 в ретуши.

От восточного базара до аула Гамсутль

Я выстрою логистику так, чтобы наш маршрут включил в себя 4 локации. Например, за два часа в Махачкале мы можем сделать фото на пляже, на поле с видом на горы, у огромных камней и среди песков бархана Сарыкум. Другие варианты мест для съемки:

Махачкала — на фоне моря и в море, среди высоких колосьев, на аутентичных улочках, на колоритном центральном рынке.

Дербент — у величественной крепости, на смотровой площадке, на старинных улицах.

А можно сделать нашу встречу дольше, отправиться дальше и посетить:

Сулакский каньон и его окрестности

Аул-призрак Гамсутль с восхитительными панорамами

Плато Матлас и многое другое

Организационные детали