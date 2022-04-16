Гуниб и Карадахская теснина

Гуниб и Карадахская теснина
Гуниб и Карадахская теснина
Гуниб и Карадахская теснина
Гуниб и Карадахская теснина
Гуниб и Карадахская теснина
Гуниб и Карадахская теснина
Гуниб и Карадахская теснина

Что вас ожидает 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Музей в Гунибе
  • Памятник «Белые журавли»
  • Барятинские ворота
  • Беседка Шамиля
  • Царская поляна
  • Карадахская теснина
Вы уведите красоты горного Дагестана, Гимрински тоннель, башню Газимагомеда, дикие горы Дагестана и многое другое. Окунетесь в старинные быт горцев.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед — национальная кухня
  • Транспорт туда обратно
  • Услуги гида — проводника
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 100 (Автовокзал)
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 8:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Позвоните пожалуйста на номер +79093444424
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 8:30

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