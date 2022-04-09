в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:20, во вторник в 08:00

Нина — Организатор в Махачкале

Провела 25 экскурсий для 37 туристов

Наше агентство развивает туризм в Дагестане с 2017 года. Большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан с самых ярких сторон. Мы разработали десятки интересных программ для полного погружения в историю, культуру и быт региона: от самых популярных маршрутов до нетуристических и даже экстремальных. Будем рады видеть вас в гостях!