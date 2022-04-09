в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:20, во вторник в 08:00

Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии

Групповая
В группе до 20 человек вы отправитесь к главным природным сокровищам Дагестана.

Увидите со смотровых площадок живописный Сулакский каньон с парящими над головой орлами.

Покатаетесь по бирюзовой реке на катере.

Посетите самую мощную ГЭС на Северном Кавказе.

Пообедаете в форелевом хозяйстве.

А в завершение встретите атмосферный закат в царстве песчаных дюн.
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Насыщенная программа с оптимальным маршрутом

  • Мы встретимся рано утром и отправимся в путешествие. В дороге вас будут сопровождать чудесные виды дагестанских пейзажей на рассвете, а также рассказы о национальной культуре и истории республики.
  • Первый объект по пути — Чиркейская ГЭС и водохранилище. Вы узнаете о строительстве самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе и увидите вторую по высоте арочную плотину в России.
  • Далее вы посетите Дубки, где поговорим о прошлом и настоящем поселка градостроителей.
  • Поднявшись на смотровую площадку, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, извивающейся между скал бирюзовой лентой.
  • После осмотра Дубовой рощи и возрождающегося горного села Старый Зубутли вам предстоит водное приключение — прогулка на катере по Сулаку.
  • Рассмотрев каньон со всех ракурсов, вы отправитесь на обед из блюд национальной кухни в форелевом хозяйстве или другом местном заведении.
  • В конце дня мы отвезем вас на знаменитый бархан Сарыкум, к уникальному природному памятнику Дагестана, который официально признан вторым по величине песчаным барханом в мире. Вы познакомитесь с версиями происхождения этого чуда и встретите здесь красивый закат.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер, полное сопровождение гида, входные билеты, прогулка на катере и обед
  • Дополнительно оплачивается спуск на джипе до катеров (по желанию)
  • В поездку вы можете взять с собой детей от 3 лет
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:20, во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:20, во вторник в 08:00

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