Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Насыщенная программа с оптимальным маршрутом
Мы встретимся рано утром и отправимся в путешествие. В дороге вас будут сопровождать чудесные виды дагестанских пейзажей на рассвете, а также рассказы о национальной культуре и истории республики.
Первый объект по пути — Чиркейская ГЭС и водохранилище. Вы узнаете о строительстве самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе и увидите вторую по высоте арочную плотину в России.
Далее вы посетите Дубки, где поговорим о прошлом и настоящем поселка градостроителей.
Поднявшись на смотровую площадку, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, извивающейся между скал бирюзовой лентой.
После осмотра Дубовой рощи и возрождающегося горного села Старый Зубутли вам предстоит водное приключение — прогулка на катере по Сулаку.
Рассмотрев каньон со всех ракурсов, вы отправитесь на обед из блюд национальной кухни в форелевом хозяйстве или другом местном заведении.
В конце дня мы отвезем вас на знаменитый бархан Сарыкум, к уникальному природному памятнику Дагестана, который официально признан вторым по величине песчаным барханом в мире. Вы познакомитесь с версиями происхождения этого чуда и встретите здесь красивый закат.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер, полное сопровождение гида, входные билеты, прогулка на катере и обед
Дополнительно оплачивается спуск на джипе до катеров (по желанию)
В поездку вы можете взять с собой детей от 3 лет
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Махачкале
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:20, во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:20, во вторник в 08:00
Нина — Организатор в Махачкале
Провела 25 экскурсий для 37 туристов
Наше агентство развивает туризм в Дагестане с 2017 года. Большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан с самых ярких сторон. Мы разработали десятки интересных программ для полного погружения в историю, культуру и быт региона: от самых популярных маршрутов до нетуристических и даже экстремальных. Будем рады видеть вас в гостях!