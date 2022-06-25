Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Былая слава Кала-Корейша
Первым делом я отвезу вас к руинам крепостного города, бывшей столице средневекового феодального государства на территории нынешнего Дагестана. Она расположена на возвышенности и окружена со всех сторон ущельями, подъехать к ней нельзя, поэтому мы отправимся к крепости пешком. Вы узнаете о важном центре распространения ислама в регионе и истории поселения арабских сподвижников из рода курейшитов. А иллюстрациями к давно ушедшим векам станут сохранившаяся мечеть 11 века, мавзолей шейхов, караван-сарай и арабское кладбище.
Кубачи — ювелиры, кузнецы и уникальная атмосфера
Далее мы отправимся в один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла. Гуляя по улочкам, вы познакомитесь с дагестанской каскадной архитектурой селений. Узнаете историю места, известного изготовлением кольчуг и оружия со времен Раннего Средневековья. Рассмотрите кубачинские ювелирные изделия прямо на их родине. По желанию также можно включить в программу мастер-классы, обед в гостях у местных жителей, посещение музеев и другие развлечения.
В завершение я поведу вас в Амузги, где мы организуем поход по селу-призраку, славившемуся мастерами по ковке железа.
Организационные детали
Трансфер и расходы
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
Дополнительные опции (по желанию и предварительному согласованию)
Обед в кубачинской семье — 600 руб. /чел.
Участие в мастер-классе по изготовлению ювелирных и художественных изделий — 250 руб. /чел.
Знакомство с семейным музеем и этническими предметами быта (бесплатно)
Демонстрация традиционной местной женской одежды (бесплатно)
Покупка ювелирных и художественных изделий
Прогулка с местным гидом по старым Кубачам — 500 руб. /группу
Параметры поездки
Выезд — не позднее 07:30 утра, приезд — ориентировочно в 20:00
Общий километраж составит около 320 км, время в дороге — примерно 5,5 часов
Пешее восхождение к Кала-Корейшу по лесистой тропинке около 40 мин, поход в село-призрак Амузги — 30 минут. Рассчитывайте свои силы.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис — ваш гид в Махачкале
Провёл 55 экскурсий для 70 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Идрис, я вырос в Дагестане, объездил все его районы и хорошо знаю особенности самых разных уголков республики. У меня высшее образование и большой опыт личных путешествий по миру. Интересуюсь историей края, публикую статьи на разных сайтах и в соц. сетях. С удовольствием показываю достопримечательности дагестанских регионов, знакомлю с местной культурой и открываю нетуристические уголки нашей земли. Также у меня есть гостевые дома, где я рад принимать путешественников. Добро пожаловать в необыкновенный Дагестан!