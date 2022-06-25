Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы

Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров

В путешествии по самобытным местам Дагестана вы увидите, насколько разнообразно его наследие.

Вам предстоит забраться на крепость, прикоснуться к средневековым тайнам Кайтагского умцийства и выяснить, почему Кала-Корейш называют местной Атлантидой. В колоритных Кубачах — открыть особый мир мастеров, который складывался здесь столетиями. А в Амузгах — ощутить атмосферу села-призрака.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Махачкалы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Былая слава Кала-Корейша

Первым делом я отвезу вас к руинам крепостного города, бывшей столице средневекового феодального государства на территории нынешнего Дагестана. Она расположена на возвышенности и окружена со всех сторон ущельями, подъехать к ней нельзя, поэтому мы отправимся к крепости пешком. Вы узнаете о важном центре распространения ислама в регионе и истории поселения арабских сподвижников из рода курейшитов. А иллюстрациями к давно ушедшим векам станут сохранившаяся мечеть 11 века, мавзолей шейхов, караван-сарай и арабское кладбище.

Кубачи — ювелиры, кузнецы и уникальная атмосфера

Далее мы отправимся в один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла. Гуляя по улочкам, вы познакомитесь с дагестанской каскадной архитектурой селений. Узнаете историю места, известного изготовлением кольчуг и оружия со времен Раннего Средневековья. Рассмотрите кубачинские ювелирные изделия прямо на их родине. По желанию также можно включить в программу мастер-классы, обед в гостях у местных жителей, посещение музеев и другие развлечения.

В завершение я поведу вас в Амузги, где мы организуем поход по селу-призраку, славившемуся мастерами по ковке железа.

Организационные детали

Трансфер и расходы

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.

Дополнительные опции (по желанию и предварительному согласованию)

  • Обед в кубачинской семье — 600 руб. /чел.
  • Участие в мастер-классе по изготовлению ювелирных и художественных изделий — 250 руб. /чел.
  • Знакомство с семейным музеем и этническими предметами быта (бесплатно)
  • Демонстрация традиционной местной женской одежды (бесплатно)
  • Покупка ювелирных и художественных изделий
  • Прогулка с местным гидом по старым Кубачам — 500 руб. /группу

Параметры поездки

  • Выезд — не позднее 07:30 утра, приезд — ориентировочно в 20:00
  • Общий километраж составит около 320 км, время в дороге — примерно 5,5 часов
  • Пешее восхождение к Кала-Корейшу по лесистой тропинке около 40 мин, поход в село-призрак Амузги — 30 минут. Рассчитывайте свои силы.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🎩Индивидуальные🛣Джиппинг🍀Природа и пейзажи🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньПо Дагестану

Похожие туры в Махачкале

Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
13 часов
🚗 На машине
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
25 июня
2 июля
9 июля
16 июля
3 500 за 1 человека
Кубачи и Кала-Корейш
10 часов
Групповая
до 38 чел.
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
5
1 отзыв
Кубачи и Кала-Корейш
Кубачи могли быть стать городом мастеров. Но у этого села особая история. Ведь
25 июня
2 июля
9 июля
16 июля
3 500 за 1 человека
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
7 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Рустам
Рустам
Нет отзывов
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
14 500 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
4.8
24 отзыва
Из Махачкалы - в древний Дербент
Погулять по таинственному Старому городу, посетить легендарную цитадель и ощутить дух Востока
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
11 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в древний город Дербент
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Горянка-тур
Горянка-тур
4
2 отзыва
Путешествие в древний город Дербент
Нас ждет древнейший город России, с его старыми улочками и древними мечетями
от 12 000 за всё до 4 чел.
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
15 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
Мы проедем по серпантину Буйнакского перевала, сквозь 4-километровый Гимринский тоннель, вдоль живописного Ирганайского
от 25 000 за всё до 5 чел.
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
15 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Горянка-тур
Горянка-тур
Нет отзывов
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
В Дагестане много красивых и интересных мест, но вы непременно должны посетить Хунзах - древнюю столицу Аваристана
15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Amirov-Tour
Amirov-Tour
Нет отзывов
Путешествие в древний Дербент и к экраноплану «Лунь»
Нас ждет путешествие в древний город Дербент
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
от 20 000 за всё до 4 чел.
Горы, море и древняя история Дагестана
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
29 июня
6 июля
13 июля
20 июля
48 900 за 1 человека
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
4.8
11 отзывов
Очень популярно сейчас
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
26 июня
29 июня
3 июля
6 июля
3 000 за 1 человека
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
3 дня 7 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
Добро пожаловать в Дагестан. На 4 дня мы покинем шумную Махачкалу и отправимся на исследование красот республики
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
60 000 за 1 человека
Путешествие в древний Дербент
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
5
1 отзыв
Путешествие в древний Дербент
Мы отправимся в настоящий музей под открытым небом. Самому древнему
от 25 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ