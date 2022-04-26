в субботу в 06:30 и 07:00

Атлантидой это место иногда называют, чтобы подчеркнуть особый статус комплекса, который, сохраняя свои секреты, закрылся от мира, как и легендарная цивилизация. Но не ушел под воду, а поднялся, огородившись горным перевалом. На единственном уцелевшем островке могущественного княжества вы увидите остатки древних построек, мечеть и мавзолей. Поразитесь преданиям о происхождении крепости и ее связи с легендарными хранителями Каабы. А также узнаете, как Кала-Корейш стал одним из оплотов распространения ислама в Дагестане.