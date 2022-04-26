в субботу в 06:30 и 07:00

Олег — Организатор в Махачкале

Провёл 425 экскурсий для 483 туристов

Наша команда организовывает туры и экскурсии по Дагестану и всему Кавказу. Главная цель нашей компании — сохранить культурно-историческое наследие предков и показать, насколько богат Дагестан ремеслами и традициями, которые передавались веками из поколения в поколение. Как красивы национальные костюмы и какая вкусная национальная домашняя еда, как прекрасны пейзажи гор Гуниба, величие Сулакского каньона и загадочность заброшенных аулов-призраков. Продолжать можно бесконечно. Наш край — это «сундук сокровищ», которые таятся в горах, реках, водопадах и озерах. И мы будем рады показать их вам. Помните: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».