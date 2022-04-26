в субботу в 06:30 и 07:00

Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе

Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды

Мини-группа
В группе до 10 человек вы отправитесь в один из районов Горного Дагестана, где посетите два совершенно разных места, составляющих особое наследие нашей земли.

Вы узнаете, какие тайны оставил потомкам средневековый Кала-Корейш.

А в Кубачах познакомитесь с удивительной историей высокогорного аула, ставшего всемирно известным центром златокузнецов и ювелиров.
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
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Что вас ожидает

История и легенды Кала-Корейша

Атлантидой это место иногда называют, чтобы подчеркнуть особый статус комплекса, который, сохраняя свои секреты, закрылся от мира, как и легендарная цивилизация. Но не ушел под воду, а поднялся, огородившись горным перевалом. На единственном уцелевшем островке могущественного княжества вы увидите остатки древних построек, мечеть и мавзолей. Поразитесь преданиям о происхождении крепости и ее связи с легендарными хранителями Каабы. А также узнаете, как Кала-Корейш стал одним из оплотов распространения ислама в Дагестане.

Колоритные Кубачи

  • Душевный обед. Наполняя легкие чистым горным воздухом, вы рассмотрите самобытное устройство высокогорного аула. А перед тем, как подробно познакомиться с его миром, отправитесь на обед к местному почитателю традиций Гаджи.
  • Фотосессия в национальных костюмах. В частном музее вы сможете перевоплотиться в горцев или горянок и украсить фотоколлекцию яркими снимками — еще и в компании местных жителей, которые повседневно носят традиционную одежду.
  • Комбинат ювелирных изделий. Кубачинское ювелирное мастерство ведет летопись с 5 века, с тех пор каждая семья мастеров вписывала в нее свои страницы, передавая наследие будущим поколениям. Вы осмотрите оригинальные изделия и поймете, какая история стоит за этим искусством.
  • Сторожевая башня. Возле фортификационного сооружения гид расскажет, почему оно так отличается от привычных башен, и поделится местными легендами, с которыми также можно познакомиться на местной выставке.
  • Прогулка по старой части села. Гуляя по петляющим узким улочкам, вы еще больше проникнетесь колоритом Кубачей, а по пути откроете новые факты из истории аула, узнаете, почему он раньше звался на персидский манер и как стал главной кузницей Дагестана.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, полное сопровождение гида, обед, мастер-класс с ювелиром, посещение сторожевой башни и комбината ювелирных изделий
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Когда и сколько длится
Когда: в субботу в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу в 06:30 и 07:00

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